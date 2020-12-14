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الفريق عبد الوهاب الساعدي - رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في "البعد الآخر"

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OTHER D PIX 01

الفريق عبد الوهاب الساعدي - رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في "البعد الآخر"

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قصة "داعش" في العراق تشبه قصة "القاعدة" وقصص تنظيمات إرهابية أخرى فهي دائما مثل ورم خبيث تستأصله الجراحة ليعود إلى النمو مجددا .. فطالما أن خلايا الجسد نفسه قبلت أن تتمرد عليه وتتحوّل إلى خلايا سرطانية تنهشه فالورم الخبيث سيعود حتما مهما تكررت العمليات الجراحية أو نزفت دماء. في العام الفائت .. وعندما سقط تنظيم داعش وانهارت دولته في سوريا والعراق وقُتل زعيمه، نشرت دورية فورين أفيّرز تحليلا بعنوان: "داعش" ينهض من الرماد. توقّع التقرير بأن الغزو التركي لسوريا سيُعيد خطر التنظيم المتشدّد إلى الواجهة مجددا .. وهو ما حدث بالفعل في سوريا. أما في العراق فمؤشّر الهجمات التي يقوم بها تنظيم "داعش" يرتفع باضطراد حيث تضاعفت أكثر من 3 أضعاف منذ يناير 2020 إلى اليوم. فبعدما نفّذ التنظيم 37 عملية في يناير الفائت رفعها إلى 138 عملية في مايو الفائت. برنامج "البعد الآخر" يناقش استراتيجية مواجهة الإرهاب في العراق رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق لفريق عبد الوهاب الساعدي.

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