سيناريوهات التغيير في السودان آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

لو لم يكن السودان خضع لحكم ديكتاتوري سُمي جزافاً إسلامياً طوال 23 عاماً ويزيد، أوصلت السودان إلى دولتين متنافرتين عجزت قياداتهما عن الوصول إلى اتفاق،لما كان الواقع الآن بهذا البؤس، والواقع هو أن سيناريوهات متشعبة تتبدى أمام العالمين هي بدائل مستقبل التغيير المقبل على السودان، وكل منها أسوأ من الآخر، وأكثرها قبولاً سيكون مقابله ثمناً ليس بخساً، لأنه وبكل أسف فإن نموذج الحكم الذي قدمته حكومة البشير جعلت كل من وطأت قدماه الأرض يطمع في حكم السودان ولو كان ذلك بالقوة، وهذا ما سيكون فيما يبدو، فالميليشيات المسلحة داخل النظام ربما يعادل حجمها الحركات المسلحة التي تمردت على النظام.



اعتلال صحة الرئيس السوداني، والحديث الذي بدأ صريحاً من بعض قياداتهم عن ضرورة إيجاد خليفة للبشير، مشهد رسم صورة قاتمة لمقبل الأيام، لأن طغاة العالم الثالث بصورة عامة ربطوا مصائر شعوبهم بأشخاصهم، يظنون أنهم لا يبيدون أبداً، إلا أن الاختلاف في الحالة السودانية هو أن التجربة نتجت عن شراكة بين إسلامي مُدبر وعسكر مُنفذ، لكن الوضع تغيّر عقب استقلال جنوب السودان، طبعاً ليس لصحوة ضمير المعسكر الإسلامي على ما أوصلوا إليه البلاد من هلاك،لكن فنون اللعبة تتطلب ذلك، فصعود "الإخوان" في المحيط الإقليمي إلى الحكم عبر الانتخاب حرك ساكن الحركة الإسلامية السودانية، وهي الآتية بانقلاب على نظام منتخب هي جزء منه، فكان لا بد لها أن تُولد نسخة جديدة كلياً.



هذه المحاولة الغادرة هي ما جعلت كيل صراعات الإسلاميين والعسكر يطفح بغزارة على سطح المشهد السياسي السوداني. الإسلاميون يريدون تحميل الرئيس كل إخفاقاتهم، ويظهرون بمظهر الضحية لا الجاني، المحكوم لا الحاكم، لكن الرئيس السوداني أدرك تماماً ما تبطنه النوايا، بل وإمكانية تقديمه كبش فداء في سبيل البقاء في السلطة، وربما هذا ما جعل الرئيس يسارع إلى أن يتغدى بالإسلاميين قبل أن يتعشوا به، فكان المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية، والهدف من المؤتمر هو أن تصبح الحركة تحت إمرة الرئيس، فكان انتخاب أمين عام للحركة بمواصفات "تمام يا ريس" قد لخص الفكرة تماماً، إلا أن الإسلاميين ليس من شيمهم زهد المناصب، وكذلك ليس من طبائعهم أن يصمتوا أو يسامحوا. عقب المؤتمر خرجت مجموعات غاضبة متعددة من شباب الإسلاميين تنعى حركتها وفكرتها، بل إن بعضهم تحسر على تلك الشراكة.



فالحرب الباردة بين الرئيس والإسلاميين وصلت ذروتها منذ قبيل انفصال جنوب السودان، ويذهب الكثيرون إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تطحن السودان الآن هي مسرحية تقودها مجموعات متنفذة في الحركة الإسلامية ممسكة بمفاصل الدولة، لأن الأزمة الاقتصادية التي ظل يعاني منها السودان منذ الانفصال قادرة على هدم النظام، والمحاولات الأخيرة التي روجت لها الحكومة بالتخريبية أو الانقلابية هي ليست في الواقع إلا سياسة استباقية لما قد يمكن حدوثه، فالمجموعة المتهمة حالياً لو نوت فعلاً أن تنقلب على النظام لما احتاجت أكثر من ساعة زمن، لكن التوجس سيطر على النظام للدرجة التي أصبح فيها يخاف حتى من بنيه.



ويبقى مستقبل السودان رهيناً بما ينوي فعله الرئيس: هل يحل الحركة الإسلامية ويحولها لعسكر؟ أم تتحول التيارات الرافضة في الحركة إلى حركات مقاتلة؟ أم يسلم الرئيس الحزبين الكبيرين ما تبقى من سودان؟ أم يسقط النظام عسكرياً بواسطة الجبهة الثورية؟

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