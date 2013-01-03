البحث عن الدولة العصرية آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04

وفق الرئيس د‏.‏محمد مرسي في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشوري في أول جلسة له بعد إقرار الدستور



في إثارة موضوع الدولة العصرية باعتبارها ينبغي أن تكون أحد الأهداف الرئيسية التي يحاول المجتمع في المرحلة الراهنة بناءها علي أسس صحيحة.



وقد لفت نظري أنه أشار إلي ثلاثة عوامل رئيسية يمكن بالاعتماد عليها بناء هذه الدولة العصرية, وهي تدعيم دولة القانون, وتوافر الإعلام المسئول, والدور الإيجابي الذي ينبغي علي المجتمع المدني أن يلعبه في مجال التنمية المستدامة.



والواقع أن الدولة العصرية تحتاج لتأسيسها إلي عوامل أخري متعددة لم يعالجها الدكتور مرسي, لأنه لم يكن بصدد حصر وتعداد ومعالجة كل جوانبها. غير أن الذي يلفت النظر أنه بالإشارة إلي العناوين الثلاثة التي أشرنا إليها لم يستوف نقاطا أساسية كان ينبغي عليه التعرض لها, ليس علي أساس نظري ولكن من واقع الممارسة العملية, وخصوصا بعد الأحداث الحافلة التي وقعت في مصر ومازالت تقع كل يوم بعد ثورة25 يناير.



ولا شك أن رئيس الجمهورية في تركيزه علي أسبقية دولة القانون في بناء الدولة العصرية يتفق مع علماء السياسة الذين نظروا منذ قديم لموضوع الدولة وخاصة في النموذج الديمقراطي. وذلك علي أساس أنه ليس هناك دولة عصرية بدون التطبيق الدقيق لمبدأ سيادة القانون, في إطار مبدأ استقلال القضاء تنفيذا لمبدأ دستوري راسخ هو الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.



وكان يتعين علي رئيس الجمهورية أن يعلق نقديا علي ممارسات الدولة في عهده والتي هدفت وخصوصا في موقفه من إقالة النائب العام وتحجيم سلطات المحكمة الدستورية العليا- إلي العدوان علي السلطة القضائية بمبررات سياسية تتحدث عن أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والعبور من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة بناء المؤسسات.



لا بأس لو كان الدكتور مرسي في هذا الصدد مارس فضيلة النقد الذاتي كما يفعل عديد من الزعماء السياسيين في الدول الديمقراطية العصرية, فذلك كان جديرا بتثبيت هذه الفريضة الغائبة من الممارسات السياسية المصرية.



غير أنه أخطر من ذلك كله العدوان الغوغائي الذي مارسته حشود جماعة الإخوان المسلمين حين حاصرت مبني المحكمة الدستورية العليا, ومنعت قضاتها الأجلاء من الدخول, مما اضطرهم إلي تعليق الجلسات إلي أجل غير مسمي.



هذه المظاهرات التي هدفت إلي منع المحكمة من إصدار أحكامها أيا كانت- الخاصة بشرعية مجلس الشوري من ناحية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من ناحية أخري, تمت بناء علي أوامر صريحة من قادة حزب الحرية والعدالة والذي صرح أحدهم علانية أنه طلب من الجموع الاكتفاء بالحصار وعدم ممارسة العنف! وكأن حصار المحكمة في ذاته ليس عدوانا صارخا علي السلطة القضائية! ولقد كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية موفقا حين أشار إلي أهمية الإعلام في بناء الدولة العصرية, وإن كان أدان ما أطلق عليه الإعلام الفاسد.



ونحن ممن وجهوا النقد العنيف للإعلام المصري بعد ثورة25 يناير, وخصوصا البرامج الحوارية في القنوات التليفزيونية, فعديد من هذه القنوات مارست تحريضا للجماهير, وبالغت في تصوير بعض الحوادث الفردية, وأساءت إساءة بالغة إلي بعض مؤسسات الدولة الأساسية كالشرطة والقضاء والقوات المسلحة, كما أنها استخدمت في نقد الممارسات الخاطئة لغة شعبوية لإثارة الناس, وبلغت حدة التنافس العقيم بينها إلي اختلاق الأحداث وتضخيم الوقائع, وعدم قبول تكذيب ما بثته من أخبار غير صحيحة.



ومن هنا فإننا في حاجة ماسة إلي وضع ميثاق أخلاقي للإعلام بكل فروعه, يتضمن عقوبات مهنية تصدرها نقابات منتخبة مسئولة من بين وظائف متعددة- علي ضبط السلوك المهني لأعضائها, وفي مقدمتها نقابة الصحفيين, ونحتاج إلي نقابة للإعلاميين في مجال الإذاعة والتليفزيون.



وقد لمس الدكتور محمد مرسي موضوعا هاما بإشارته إلي الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في التنمية.



غير أنه لدينا في هذا المجال أسئلة متعددة لم تجب عليها مؤسسات الدولة بالقدر الكافي من الشفافية. وأهم هذه الأسئلة علي الإطلاق مسألة التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بعض هذه المؤسسات, والتي تقوم في عملها علي تنفيذ أجندة أجنبية تضعها المؤسسات المانحة علي تعددها.



لقد نشر في الصحافة المصرية أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت بعض مؤسسات المجتمع المدني ملايين الدولارات قبل ثورة25 يناير لمساعدتها في مسألة التحول الديمقراطي وتدعيم جهودها للخلاص من النظام السلطوي أيام الرئيس السابق مبارك للانتقال إلي الديمقراطية. ولكن ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية كما نشر- لدفع ملايين الدولارات لبعض مؤسسات المجتمع المدني بعد ثورة25 يناير؟ وأين ذهبت هذه الأموال؟ وما هي نسبة الفساد التي صاحبت الحصول علي هذه الأموال المهولة؟ وما هي الأهداف السياسية التي توختها الحكومة الأمريكية في إنفاق هذه الأموال؟



نحن في هذا المجال بالذات لا نحتاج إلي مجرد تبسيط الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بتسجيل مؤسسات المجتمع المدني, ولكننا في أشد الحاجة إلي صياغة ميثاق أخلاقي بحكم سلوك هذه المؤسسات.



وأنا شخصيا مهتم اهتماما خاصا بهذا الموضوع بحكم أن شبكة المنظمات الأهلية العربية كلفتني بوضع ميثاق أخلاقي للعمل الأهلي.



وقد وافق المؤتمر علي مشروع الميثاق بالإجماع وأقر باعتباره ميثاقا أخلاقيا ملزما لمؤسسات المجتمع المدني العربية.



غير أن الميثاق لم يفعل للأسف, لأن مؤسسات المجتمع المدني المصرية رفضت الالتزام ببنوده, لحرصها علي تلقي المنح المالية الأجنبية بلا قيود ولا حدود ولا شفافية ولا محاسبة! وهذا يعد في الواقع ضربا من ضروب الفساد الذي ينبغي محاربته بلا هوادة, لأنه لا يصدر عن كوادر الدولة ولكنه يصدر عن كوادر من المهنيين والخبراء والمثقفين الذين يزعمون أنهم يشاركون بمؤسساتهم في جهود التنمية. وإذا كان هذا صحيحا فلماذا لا يخضعون لاختبارات الشفافية التي يطالبون بها أجهزة الدولة؟ ولماذا لا يخضعون لقواعد المساءلة التي تطالب أن تخضع لها أجهزة الدولة وكوادرها؟.



وأيا ما كان الأمر, فإن من مزايا خطاب الدكتور محمد مرسي والذي لا نوافق علي بعض أفكاره وخصوصا تقديراته المبالغ فيها عن تحسن الأداء الاقتصادي, أنه فتح موضوع أهمية تأسيس الدولة العصرية, ولدينا في هذا الموضوع أفكار متعددة تستحق أن نعالجها في مقالات قادمة.



*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.

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