الكويت في عشر محاسن من عام مضى

مع نهاية عام مضى واغلاق ملفاته، لا مفر من القاء نظرة وداعية لذلك العام الصاخب الذي كان مكتظا بالألغام ومملوءا بالمتفجرات السياسية والخناقات الاجتماعية التي وصلت الى المبالغة في التخندق والعصبية والتباعد بين أطياف المجتمع الكويتي في حالة غير مسبوقة من التبادل في الاتهامات وممارسة التربصات وبأسلوب الكمين والتشفي.ومهما بلغ قبح الصورة التي تسيدت المشهد السياسي الكويتي فان المجتمع الكويتي رصد حصيلة جيدة من الفوائد والامتيازات التي تولدت مع تلك الأزمة والتي تشكل نظاما جديدا في الخريطة السياسية ستغير وبصورة جذرية واقع الكويت الذي ظل جامدا منذ 1962.ومن المناسب ان أوجز بعض حقائق هذا الوضع الجديد الذي أدخل الكويت في فصل جديد وبمناخ مختلف، وأبرز هذه الحقائق:

أولا – من خلال الاجتهادات التي رافقت الطرح السياسي في الندوات وفي المسيرات، والتي تناولت الدستور وهيكلته، تأكد الواقع ان الديموقراطية في الكويت هي الديموقراطية التوافقية وليست الديموقراطية التداولية، والدستور المولود في عام 1962 هو وثيقة عهد بين الأمير والشعب، خرجت من رحم التراضي ومن تبادلية الاقتناع وما زالت هذه الوثيقة هي المرجعية الفريدة لنظام الحكم، ولا سبيل للتعريض بها عن طريق الاضافات والجديد من المقترحات الا عبر أسلوب التوافق بين الأمير وبين فئات المجتمع، وهنا يمكن ان تطرح رغبات تفاؤلية من بعض المجتهدين بادخال التداولية التي لم ينص عليها الدستور، وهذا أمر معقول طالما ظل في اطار الآمال والتمنيات، لكنها تمنيات ليست لها نبتة شرعية، ولا فائدة للكويت من اللجوء الى الغلاظة للوصول اليها.



ثانيا – يتحدث سمو الأمير أمام مجلس الأمة الجديد بأنه شخصيا حريص على احترام الدستور وأنه المتمسك به، وهو الراعي لهذا الدستور والمحافظ عليه مع التأكيد بأنه المرجعية الأكبر في نظام الحكم ولا يقبل المساس به أو التطاول عليه.



وواضح من هذا الموقف الذي يتعهد فيه سمو الأمير بالالتزام بالدستور بأن مستقبل الكويت صامد على صلابة وثيقة العهد الدستوري، ولن تشهد الكويت في مستقبلها حياة بلا دستور وحكما بلا وثيقة، وأن عمر التعطيل ولى وانتهى، هذه حقيقة تقول بأن الشرعية الدستورية هي صمام الأمان والاستقرار.



ثالثا – ان الالتزام بالصوت الواحد لن يتبدل طالما أثبت جدارته في رسم خريطة انتخابية جديدة، ولدت وجوها شابة ومتنوعة ومسكونة بهموم الوطن خاصة وأن نظام الصوت الواحد أزال الكوابح التي تخنق فرص الشباب، وقضى على التحالف القبلي-الاسلاموي، الذي احتكر الساحة في ثلاث دوائر، لم يتمكن أحد من خارج الأسوار التسلل الى ساحة المحرمات، وأعتقد ان أكبر الميزات هي نهاية عصر المحرمات – التابو.

ولهذا فلا توجد ضرورات للمناحة وللمناكفة من قبل القوى القديمة التي لم تمتثل للتبدلات والتطورات في المشهد السياسي الداخلي.



رابعا – أهم جواهر أهداف الدستور هو المتعلق بضرورات تجذير مفاهيم المواطنة وتعميق معانيها واشعال التفاعل بين المواطن وبين هموم الوطن، والتركيز على الأولويات في هموم المواطن.



لم يكن النظام الانتخابي القديم مؤهلا لتحقيق معاني المواطنة التي استبدلت بالانصهار القبلي وبالموالاة للاسلام السياسي، وهنا نستذكر ما يردده سمو الأمير بأن السيادة في الكويت للقانون وحده، ولا يوجد من هو أرفع قامة من القانون الذي يقتص من الكبير لصالح الصغير، وجوهر القانون هي المساواة، ومع المساواة تزول المشاعر بالمظلومية، التي تفجر التوتر السياسي- الاجتماعي وتحول المجتمع الى شظايا متنافرة.



ودولة القانون هي المثال الرفيع الذي يريده شعب الكويت، لكن دولة القانون تحتاج الى الارادة الصلبة في اتخاذ القرار وتقبل تبعاته.



للقانون لهجة واحدة يتحدث بها وهي لهجة الكفاءة، فلا يرتفع من يفتقر لها، ولا تتصادق الكفاءة مع من يفتقد لعناصرها.



خامسا – وضعت التطورات الأخيرة، وما رافقها من انتخابات أتت بالطاقم البرلماني الجديد، نهاية حتمية للنهج البرلماني القديم الذي كان يتعاطى مع قضايا الكويت الملحة بأسلوب يتجمل مع القواعد الانتخابية، المتطلعة الى حصاد المنافع وكسب الامتيازات في استرضائيات لضمان الاستمرارية في العضوية البرلمانية، مع استسلام كامل لقيم القبلية دون السعي نحو الانفتاح الى الفضاء العالمي المعاصر في تبني المفاهيم الحديثة في التعليم والثقافة واستقبال المستجدات والابداع الانساني في العلم والآداب والتشابك مع قضايا الكون الملحة مثل أزمات المياه والغذاء والتصحر والبيئة وتقلبات الأجواء وغيرها من الأجندات التي يعطيها المجتمع العالمي أولوياته.



سادسا – يدرك الأعضاء في المجلس الحالي حجم المتابعة الشعبية لسلوكهم ومدى أهليتهم للعضوية وامتثالهم للمسؤوليات ولأثقال الواجب، ويعرف هؤلاء النواب بأنه لا يوجد ضمان قبلي لعودتهم أو تأمين اسلامي للاستمرار، وأن بقاءهم مرهون بالتصاقهم بقضايا الوطن بعيدا عن مجاملات القواعد الانتخابية وترضيات مفاتيح قد تسهم بالعودة.

فالنواب في مجلس اليوم لا غطاء لهم سوى النجاح ولا ضامن سوى اللياقة التمثيلية، فلا تراضي اعتمادا على أنصار أو حلفاء أو ترابطات من أفخاذ تنتصر لهم.



وليس النواب وحدهم في حلبة التحدي، وانما الوزراء كلهم بما فيهم سمو رئيس الوزراء، فلا ضمان لأي واحد سوى النجاح الذي يتكئ عليه في مسيرة العمل، هذا الواقع لا شك يؤسس للدولة العصرية التي نريد الكويت ان تحتضنها.



ولم يسبق لواقع الكويت ان وضع الوزراء والنواب أمام الأحكام المتحضرة للنجاح، فقد تلاشت آليات الانقاذ المتوارثة من التقاليد والعادات.



سابعا – اتسعت أبواب العمل والاجتهاد أمام منظمات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وتم فتح مجالات كانت مغلقة في وجه المجتهدين الذين يحملون رأيا جريئا، فيه الجديد والمفيد من الذي لم تكن الأجواء السياسية تسمح به بسبب الاسترضائيات والمجاملات والوساطات.



وتتحمل هذه المؤسسات التي تدعم الدولة معظمها، مسؤولية الكشف عن التلاعب بالقانون والتحايل عليه لمكاسب فئوية وشخصية، مثل تجار الاقامات حيث يظل مهندسوها أشباحا لا تحدد اسماؤهم، وغير ذلك من الاعتداءات على أموال الدولة وأملاكها، وتوفر الأجواء الحالية المناخ المناسب لهذه التجمعات لممارسة التثقيف السياسي والاجتماعي لمفاهيم ومعاني الدولة العصرية، دون احراجات وتقريعات.



ثامنا – الاقلاع في مسيرة التنمية المعطلة التي تتعطش لها الكويت في مجالات تأخرت الدولة عن النهوض بها لمسببات كثيرة أبرزها حالة الشكوك وسوء الظن التي تسيدت العلاقات بين البرلمان وبين الحكومة، والتي تسببت في الطعن في نظافة ونزاهة الدوافع وراء المشروعات التي كانت الحكومة تريد طرحها، ولم تكن الحكومة صلبة في الدفاع عنها وفي أسلوب عرضها مما أدى في معظم الأحيان، الى نسفها وتعطيل فرصها في التنفيذ.



في النظام البرلماني الكويتي لا تستقيم المداولات عندما يتسيد الشك العلاقة بين الحكومة والمجلس، وتتعرض فيها النوايا للمساءلة، كانت تلك الحصيلة هي السمة البارزة في أداء المجلس السابق، تخطت الكويت هذا التخندق المزري نحو علاقة فيها ثقة متبادلة.



تاسعا – تعالي مكانة القضاء ومنزلته كمرجعية لاستخراج الموقف القانوني والدستوري في الاختلافات والاجتهادات بين السلطات، وفق ماحدده الدستور.

وليس أبلغ من علو المكانة القضائية من تعهد سمو الأمير بقبول حكم المحكمة الدستورية في شأن مراسيم الضرورة لاسيما التصويت.



ويبقى هذا العهد السامي مثالا نادرا في اعلاء أحكام القضاء، وشهادة على التميز في الوفاء لحكم القانون.



عاشرا - هبوط مقام البرلمانية الخدماتية التي ارتبطت بحالة اسمها نواب الخدمات، وارتفاع الصوت الرافض لها، والتأكيد على دور البرلمانية التنموية التي تحترم القانون ولا تلوث مقامها في البحث عن الوساطات وتتلاعب بضوابط النظام.



هذه صورة أوجزها في عشر حقائق تتسم بالايجابيات، أفرزها مخاض الحراك السياسي وعززت المشهد السياسي والاجتماعي في هذا الوطن...



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فقدنا الصديق المرحوم سعود خالد المرزوق الذي كان يحمل نقاوة صافية في التعامل ونزاهة متأصلة في الممارسة أهلته لاستملاك ثقة الناس في مجال التجارة وفي الحياة الاجتماعية، وكنت أراه في ديوان المرزوق يحترق مع مشاهد الظلم التلفزيونية، مهموما من وحشية الطمع، كنت أقول بأن أفضل حسناته العطاء الصامت، والقناعة الراضية، واللسان العفيف.



فقدناه جميعا، عائلته وأهله وأصدقاؤه، إنا لله وإنا إليه راجعون..



نقلاً عن صحيفة "الوطن"