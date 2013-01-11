إيران الغارقة بالفساد آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 04:04 - GMT 01:04

"يستشري الفساد في كافة مؤسّسات الدولة الإيرانيّة والفرق بين اليوم والبارحة يكمن في أن البارحة كانت تدفع الرشاوى تحت الطاولة، أما اليوم فإنها تدفع فوق الطاولة وبالعلن وبعد التفاوض مع الموظفين الحكوميين حول إمكانية التخفيض". أكد ذلك "أكبر تركان" مستشار رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية الإيرانية حالياً ووزير الدفاع ومساعد وزير النفط سابقاً. وبيّن "تركان": "عندما ترغب بتعيين محامٍ لأي قضيّة، يُعرض عليك ما إذا كنت ترغب بمحامٍ فقط أم محامٍ مع القاضي"! ممّا يعني أن المحامي وحده لايكفي لربح القضيّة مهما كانت حقا، ولابد من رشوة القاضي لضمان ربحها حتى لو كانت باطلا. وأكد "تركان" أن "بلاده غارقة بالفساد حتى النخاع ويشمل ذلك كافة المؤسّسات وخاصة البلدية والبنوك والقضاء". و"إذا كان الإسلام يؤكد على الصدق والحقيقة والإيفاء بالعهد، فإن الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تفتقر كلياً لهذه القيم" وفقاً "لتركان".



وأكد "علي لاريجاني" رئيس البرلمان "تورّط المسؤولين النافذين ومديري الأمن في غالبية الجرائم الاقتصاديّة في إيران". ونفى "لاريجاني" وجود أي برنامج لمكافحة الفساد الاقتصادي في بلاده. وتشمل قائمة الاختلاسات في إيران "أعضاء البرلمان، نائب الرئيس ومدير مكتبه، وزير الطرقات ومساعده، مساعد وزير الصناعة، رئيس البنك المركزي، مساعد وزير الاقتصاد، وزير الصناعة"، إضافة إلى "مجتبى خامنئي" وهو النجل الثاني لمرشد دولة الفساد. وصنّفت "منظمة الشفافية العالميّة" إيران في صدارة قائمة الدول الغارقة بالفساد.





*نقلاً عن "الشرق" السعودية

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