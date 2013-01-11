هوية وطنية تُغنِي عن جنسية أجنبية؟ آخر تحديث: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 28 صفر 1434 هـ - 11 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

ما هو أشد وطأة على الأوطان وأكثر وقعاً على المجتمعات والأفراد؟ أن يتخلّى نجم، مثل جيرارد ديبارديو، ارتبط اسمه بهوية وطنه وثقافة مواطنيه، عن جنسيته الفرنسية العريقة والمكتملة الحقوق، هرباً من دفع الضرائب... أم أن يلجأ مئات الآلاف، بل الملايين من اللبنانيين، عبر السنين، إلى جنسيات مزدوجة لاعتبارات مختلفة، لعل أبرزها أن جنسيتهم الأصلية فقدت تدريجياً هويتها وقيمتها وحصانتها ومزاياها التفاضلية، ولم تعُد توفّر لهم أدنى مقوّمات الانتماء والمواطَنة والسمعة الحسنة والحماية والقيمة المضافة؟!



وهل يُمكن اعتبار الحصول على جنسية مزدوجة بمثابة "إعلان طلاق" في وجه الدولة اللبنانية ورموزها ومؤسساتها، وصرخة "لا ثقة" في وجه "تجار السياسة" ممن امتهنوا لعبة تفويت الفرص وخيبات الأمل وتراكم الديون وحصد المآسي الإنسانية والخسائر المادية، على مدى الأجيال؟ وهل الهجرة هي فعلاً قَدَر اللبنانيين، لتصُح المقولة بضرورة "العمل في الخارج والانفاق في الداخل"، وكأن البلد أصبح مركزاً للمصروف لا المدخول، ومساحة عقارية لتصدير الأدمغة وشابّات لبنان وشبابه إلى الخارج؟ أخيراً، هل يجوز أن يفاخر كبار المسؤولين بجنسياتهم المزدوجة وحساباتهم المصرفية بالعملات الصعبة، وكأن ذهنيّتهم القديمة، وتعدّد ولاءاتهم الخارجية، وتخلّفهم وعجزهم، وثرائهم الفاحش غير المشروع... لا تكفي لنُفور اللبنانيين منهم والابتعاد عنهم إلى درجة اليأس و"القرف" والهجرة؟!



لقد بات ما يريده اللبناني – ومن دون طموح كبير – هو أن يحظى بالاحترام كإنسان، وبالحقوق كمواطن، وبالحريات العامة والخاصة، وبالقضاء المستقل والعادل، وأن يكون فاعلاً متفاعلاً في وطنه، ويلمس تطبيق القانون، ويشعر بـحسّ المسؤولية لدى الحُكّام ويتمكّن من مساءلتهم ومحاسبتهم، وأن تكون لحياته وصحّته وأعصابه ووقته قيمة!



ما يريده اللبناني هو أن يجد فرص عمل ليُنتِج ويسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وحركة الأعمال، ويتمكّن من تأسيس عائلة، وتأمين مسكن لائق، والتمتُّع بالرعاية الصحية والخدمات العامة، في موازاة قدرته على الادّخار والعيش بكرامة وتأمين مستلزمات التقاعُد... كل ذلك بغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي والمناطقي والعائلي، وبعيداً عن حجم ثروته وثقله الانتخابي! ما يريده اللبناني هو الانتماء إلى وطن يحضنه ويحمي مصالحه ويجسّد آماله والأحلام، ويحد من هواجسه المقلقة حيال المستقبل، ولا يقحمه في حروب عبثية ودورية... وطن يحفّز المبادرة الفردية والفكر والابداع وثقافة العمل، ويكافِئ العلم والجدارة والنجاح. وطن يواكب العصر، أميناً لـ "الرسالة" التي يحملها ووفياً لتضحيات أبنائه. ما يريده اللبناني هو هوية وطنية قد تُغنِيه عن جنسية أجنبية.



*نقلاً عن "النهار"اللبنانية.

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