إذا كنت مسافراً آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

مع ظهور البترول وبداية استغلاله، ظهرت الأموال الطائلة على جزء كبير من الأرض العربية، وكان من الطبيعى أن يبدأ أصحاب هذه الأموال فى الاستمتاع بها بجميع طرق الاستمتاع، وكان من الطبيعى أيضا بعد ذلك بسنوات قليلة أن يبدأوا فى استثمارها فى المنطقة والعالم كله. ما أحاول أن ألفت إليه الأنظار هو أنهم استثمروها أيضا فى البشر، فى أبنائهم وبناتهم، ملايين الشبان والشابات من العالم العربى التحقوا بجامعات العالم ومعاهده العليا ثم عادوا إلى بلدانهم ليشتركوا فى نهضتها، ويبعثوا فى شرايينها الحداثة وقيم الغرب العليا، ويخوضوا معركة هادئة ومستدامة فى مواجهة دعاة التخلف والخراب.



لا أقول بالطبع إن هذه الملايين كانت على الدرجة العليا من العلم والكفاءة، ولكن من المؤكد أن عشرات الألوف منهم كانوا على مستوى العصر. بالتأكيد ساهمت القاهرة فى مجالات عديدة فى دفعهم إلى الأمام، ولا أحد منهم ينكر ذلك أو يتنكر له، تستطيع أن تتعرف على ذلك بسهولة عندما تتعرف على كتابهم المعاصرين. هذا إذا اتسع الوقت لديك لقراءتهم. أخرج من ذلك بأنه من الخطأ وربما الخطيئة أن تتعامل معهم بأثر رجعى، علينا أن نبذل الجهد لكى نراهم كما هم عليه الآن.



وعلينا أيضا أن نتحلى بدرجة عليا من التواضع لندرك أن الخليج العربى بالتحديد هو المجال الحيوى للمصريين بالمعنى الحياتى لهذا المصطلح المكروه فى عالم السياسة، نظرا لارتباطه فى أذهان الناس بالدول الفاشية والنازية فى ثلاثينيات القرن الماضى. عندما أتكلم يسمع لى عربى، عندما أغنى يطرب لى عربى، عندما أكتب يقرأ لى عربى، عندما أهان يغضب من أجلى عربى، عندما أمد يدى يساعدنى عربى، عندما أنتج سلعة «باعتبار ما كان وما كنا عليه» يشتريها منى عربى، لكل ذلك وأكثر منه، علينا على الأقل أن نفهم طبيعة مشاكلهم ومعاركهم، لا أتكلم عن السياسة، ولا عن العروبة وروابطها، بل أتكلم عن المصالح. وعلى من يرى مصلحتنا مع جبهة أخرى أن يراجع نفسه.



كان من الخطأ السياسى أن يذهب إلى هناك مبعوثان رفيعان ويقولا: «ممكن من فضلكم تدونا الجدع اللى اسمه شفيق ده اللى قاعد عندكم؟».



هذا مطلب يفتقر إلى الاحترام الواجب فى عالم السياسة، علينا أن نحترم تقاليد البشر وسياساتهم وحريتهم فى اتخاذ قراراتهم من خلال قوانينهم.



وأنت يا عزيزى القارئ، المسافر بالسلامة إلى السعودية أو الإمارات، أنت ذاهب إلى هناك لأنك صاحب مهنة هم فى حاجة إليها، أنت لا تذهب إلى هناك بوصفك داعية إسلامياً، فهم ليسوا فى حاجة إلى أحد يعرفون منه صحيح الدين، هم فى حاجة إلى حرفتك الدنيوية فقط، لا تحاول أن تساعدهم على دخول الجنة، اترك هذه المسألة لهم. وتعلّم فى كل يوم شيئاً جديداً تمتن به وضعك ومركزك.. اذهب وعد بالسلامة.







* نقلا عن "المصري اليوم"

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