يوم لا تنفع فيه الخطابة آخر تحديث: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: السبت 29 صفر 1434 هـ - 12 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

مرة أخرى، عاد خطباء المساجد للسياسة.. نغمة واحدة فى مواجهة ٢٥ يناير.. قبلها نغمة واحدة لتأييد الدستور.. هدأت الأحوال جمعتين.. بالأمس استعدوا ليوم ٢٥ يناير.. الشيخ حسان دعا للحوار.. الشيخ الزغبى تحدث عن التحرير والاتحادية.. حذر من تدمير وحرق واغتيال فى ٢٥ يناير.. الشيخ العريفى أثار جدلاً واسعاً.. مشايخ السعودية يؤدون دوراً فشل فيه مشايخ السلف والإخوان!



لم يستمع كثيرون إلى خطبة «العريفى» فى جامع عمرو بن العاص، بالبراءة نفسها التى استمعوا فيها لخطبته فى جامع البوادى بالرياض.. صحيح أنه دعا التجار والأثرياء والمستثمرين العرب إلى استثمار أموالهم فى مصر.. وصحيح أنه قال: «أهلنا فى مصر أولى بأموالنا من بنوك سويسرا وبنوك أمريكا».. لكنه أثار الشكوك والريبة، حين تحدث عن ٢٥ يناير والإعلام المضلل!



تباينت تعليقات المصريين.. مِنْ قائل إن الشيخ العريفى أحسن.. ومِنْ قائل إنه وضع السم فى العسل.. ومِنْ قائل إنه يؤدى دوراً.. يبدو أن الإخوان استقدموه لمهمة.. الشيخ يبشر بالخير الوفير.. يدعو فى الوقت نفسه للرئيس وولاة الأمر.. مع أن الرئيس مرسى لم يذهب للصلاة فى جامع عمرو.. خطيب جامع الشويفات دعا أيضاً للرئيس.. دعا بالمثل لضرورة الحوار وليس الجدل!



فى الجمعة المقبلة ستزيد النغمة حرارة.. محاولات مستمرة لإطفاء الحرائق.. إجراءات تكشف عن حالة خوف وفزع.. الإخوان لا يطمئنون أبداً لما يمكن أن يحدث فى ذكرى الثورة.. هل تحدث ثورة جديدة؟.. هل نجحت ممارسات الإخوان فى زيادة الكراهية؟.. تصريحات الإخوان أشعلت الموقف.. تصرفات الرئيس وقراراته كشفت عن تهافت.. دائرة الحكم فضحت القدرة الحقيقية للإسلاميين!



لم يسأل الإسلاميون أنفسهم: لماذا نثور من جديد؟.. لم يسألوا أنفسهم: لماذا وصلنا إلى حالة الاختناق بهذه السرعة؟.. الإسلاميون هم السبب.. تصوروا أنهم يفتحون مصر مرة أخرى.. يدعون المصريين للإسلام كأنهم كفار.. يحاولون النيل من الجميع.. يشتمون الجميع ويلعنون الجميع على المنابر.. يمزقون المصريين شيعاً وأحزاباً.. يغيرون شكل الدولة بأسرع ما يكون.. كأنها عزبة!



بالتأكيد، هناك فزع من ذكرى الثورة.. لا الرئيس مطمئن، ولا الإخوان مطمئنون.. يرسلون إشارات خايبة للثوار.. منها تعيين وزير داخلية جديد.. منها نيابة جديدة باسم حماية الثورة.. قبلها تعيين نائب عام تابع للرئيس.. بعدها تهديدات بسحق المتظاهرين وتقديم الشهداء.. كل هذا لم يرهب أحداً بالمرة.. المعتصمون باقون فى التحرير والاتحادية.. الخيام تتزايد يومياً.. الدعوة للثورة الثانية أشد!



السؤال: ماذا نريد من ٢٥ يناير؟.. هل هى ثورة كاملة لإسقاط الإخوان.. هل هى ثورة سلمية لإسقاط الدستور،.. هل هى حركة لقلب نظام الحكم، أم محاولة لـ«نعدل» نظام الحكم؟.. هل تتطور الأحداث لنزول الجيش من جديد؟.. لماذا يفضل البعض - تحتها ألف خط - حكم العسكر على حكم المرشد؟.. ما مدى تدخل الجيش فى هذه اللحظة؟.. ما دور الشرطة، وما دور النائب العام الجديد؟!



مصر بعد ٢٥ يناير المقبل سوف تكون غيرها قبل ٢٥ يناير.. إن تمكن الثوار أو تمكن الإخوان.. هناك فارق كبير فى الحالتين.. كل يلعب المباراة الأخيرة.. ربما لا تريد جبهة الإنقاذ ثورة، لكن الشارع يسبق الأحزاب دائماً.. ٢٥ يناير ٢٠١١ نجحت بلا أحزاب أصلاً.. المتغيرات زادت هذه المرة.. لا ينفع فيها تهديد ولا وعيد ولا خطابة!



* نقلا عن "المصري اليوم"

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