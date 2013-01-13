2013 عام المرأة السعودية آخر تحديث: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الأحد 1 ربيع الأول 1434 هـ - 13 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

كان الظن أنهن عشر أو ما يقارب ذلك في خطوة شكلية تحيل المستشارات إلى عضوات، لكنهن ثلاثون سيدة من أبرز وألمع السعوديات وأكثرهن حضوراً وتميزاً محلياً وخارجياً دفع بهن الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل تفعيل معمق وفريد لدور المرأة، وتأكيداً لقيمتها واعتبارها، حتى أن السعودية تفوقت على جميع دول المجلس في المشاركة النسائية بحسب التقرير اللافت لـ»الشرق» أمس.



دخول المرأة إلى الشورى كسر حاجزاً أعاق فاعليتها طويلاً، ومنحها حقها دون نقصان، خصوصاً أن انتقاءهن كان دقيقاً ليمثلن الصف الأول من النساء ذوات الإنجاز الفردي والشخصية المستقلة، والقيمة العلمية العالية، والدور الفاعل ليختزل وجودهن المتأخر الفارق الزمني، وليكون عددهن قوة في الحراك والتأثير.



يبرهن الملك عبدالله على ما يقوله فعلاً واقعاً وفق رؤية شرعية ناضجة، ويسعى إلى أن يمنح مجتمعه كل أدوات المشاركة والفعل حتى لا يكون المجتمع معطلاً في بعض جوانبه، ومحروماً من طاقاته النسائية الوافرة.



لن يكون مجلس الشورى أحادي الصوت، وستتلون الأنظمة الجديدة والمناقشات بالدور النسوي، وسيطرح مقترحات لم يألفها سابقاً لبعده وعزلته عنها. سيكون التأثير في كثير من الأنظمة الاجتماعية ظاهراً، لأن النساء الداخلات إلى الشورى لم يكنّ يوماً، تقليديات أو سلبيات، ولأن المجتمع يترقب فرقاً في حضورهن يسهم في التنمية الاجتماعية.



سلسلة من الخطوات العظيمة اتخذها خادم الحرمين لصالح المرأة: تعيين أول نائبة وزير، فتح أبواب العمل المختلفة لها، تكريم النماذج الناجحة والاحتفاء بها، الالتقاء بالنساء وسماع مطالبهن وحاجاتهن الاجتماعية، ثم القفزة الكبرى بدخولهن الشورى لتكتمل الصورة تقريباً، وتبدأ مرحلة لن يشابه وضعها الحالي صورتها السابقة أبداً.



*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.

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