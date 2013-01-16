خلل في التركيبة السكانية آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

رغم كل ما نعانيه من مشكلات كنا نتمنى وضع حلول لها منذ أمد بعيد، على الرغم من الثلاثة ملايين وافد التي يقابلها مليون شخص فقط من أهل البلد ما يجعلهم أقلية، على الرغم من الاختناقات المرورية الحادة التي وصلت الى داخل المناطق السكنية وجعلت الواحد فينا يكره الخروج من منزله لقضاء حاجة، على الرغم من الضغط الساحق على الخدمات المقدمة من الدولة ما أثر على جودتها وسرعتها، على الرغم من ارتفاع معدل الجريمة وتزايدها وتنوعها وتطورها عاما بعد آخر، على الرغم من أشياء كثيرة ليست في صالح البلد، وتمثل ضررا عليه وعلى أهله، تأتي وزارة الداخلية الموقّرة وتعميها.



وزارة الداخلية التي كانت تضع حظرا على دخول جنسيات معينة لعدة أسباب يأتي على رأسها الارهاب وتجارة المخدرات، أصدرت قرارا جديدا برفع الحظر عن تلك الجنسيات وكأن الكويت ناقصة متاعب، أو كأن اللي فيها مو مكفّيها. وزارة الداخلية فتحت مجال الالتحاق بعائل للجنسيات السورية واليمنية والعراقية والايرانية والباكستانية والأفغانية، ولن يمر وقت حتى نرى بعض هؤلاء الأبناء منتشرين عند الاشارات الضوئية أو في ساحات الجمعيات التعاونية والأسواق وهم يتسوّلون تحت غطاء بيع ما خف حمله، وزهد ثمنه، دع عنك تكوين عصابات للسّطو والسرقة، وكأن البلد تعاني نقصا في العصابات، والطيّب فيهم يدخل دورة تدريبية على سياراتنا في الكراجات.



بعض الزوجات والأمهات أيضا سيكون لهن نصيبهن من النشاط، فعدا عن التنقل بين الجمعيات الخيرية وبيت الزكاة لقبض المقسوم، ستتجه بعضهن لأعمال الدجل والشعوذة كقراءة الفنجان، وممارسة أعمال السحر، ومنفذ العبدلي يشهد. وزارة الداخلية فتحتها بحري للموظفين الوافدين في القطاعين الحكومي والأهلي، وسمحت لهم بإحضار زوجاتهم وأبنائهم على أساس أنهم يستطيعون اعاشتهم واعالتهم على الرغم من علمها بعدم صحة ذلك، ورغم معرفتها بعمليات تزوير شهادات الراتب التي يلجأ لها البعض لجلب أسرهم خاصة في القطاع الأهلي.



لتسمح لنا وزارة الداخلية ولكنه قرار يفتقد الى الحكمة فما الذي ستستفيده الكويت من تلك الجنسيات خاصة أنها مكتظة بالخياطين والخبازين والنجارين والبنائين وبائعي الباجلا والنخي وتجار السموم البيضاء ومهربيها، وهي المهن التي يبرع فيها بعض الوافدين، فما حاجتنا، اذن، للمزيد. كنا نعيب على دولة الامارات أننا لا نكاد نرى مواطنا اماراتيا بين آلاف الوافدين الأجانب في الشوارع والأسواق، ويبدو ان العياب عند الباب، وها نحن سائرون على نفس الدرب. لا أعتقد ان وزير الداخلية غافل عن ان الكويتيين يمثّلون أقل من ثلث السكان، ومن يعلم، ربما وجدوا أنفسهم لا يزيدون على العشر في يوم ما، هذا اذا ظل البلد على نفس سياسته الغبية تلك، ونحن نسأل معالي الوزير، هل ستقوم بدورك الأمني وتمنع حدوث ذلك بما لديك من سلطة، أم تترك الأمور سبهللة، والحافظ الله.



*نقلاً عن "الوطن" الكويتية.

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