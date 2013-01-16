عمر بن الخطاب يوقف دعمه لجمعيات تحفيظ القرآن آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1434 هـ - 16 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

قال مالكٌ فيما رواهُ ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» وكتبَ أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنهُ قد قرأَ القرآن عندنا كذا كذا، فكتبَ إليه عمر: أنِ اقرِض عليهم من بيتِ المال. فلما كانَ في العام الثاني كتب إليه أنّه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌ كثيرٌ لأكثر من ذلك، فكتبَ إليه عمرُ: أنِ امْحُهم من الدّيوانِ، فإني أخافُ أن يُسرعَ النّاسُ في القرآن أن يتفقّهوا في الدين فيتأوَّلوهُ على غير تأويلهِ».



يا لهذا العبقريِّ الذي ما ثمَّ مِن أحدٍ يَفريَ فريَهُ. إنّهُ أبو حفص ذلك الذي ليسَ من شأنهِ الاشتغالً بأمرِ التشخيصِ -فذلكةً- إبانةً عن موطنِ العلّة/ المرضِ وحسبُ، وإنما يبادِرُ إلى استئصالِ الورم (داءُ الحفظِ من غير فقهٍ) مباشرةً خشيةَ أنْ يتمدّد المرضُ -بأسوأ درجاتِه- فيأتي بالتالي على جسمٍ الأمةِ إذ يقضي عليها بـ«سرطانِ التأويل»!



وما مِن فتنةٍ عرفت طريقها إلينا إنْ في ماضِينا أو حاضِرنا إلا عبرَ بوابة «التأويل» بفسادِ فهومِ توسلت «الحفظَ» دونَ فقهٍ تستقيمُ فيها رؤاها! ولا يمكِنُ لأي أحدٍ يتتبّع أثر «الدماء» التي أهرقت إلا وسيكتشِفُ يقيناً أنّ ثلاثيّ تفجيرِ «الدماء» يكمن في: تكدّس محفوظٍ وبضاعةٍ فقهِ مزجاةٍ ونقصٍ في التقوى والعقل!



يقول ابن القيم: «..ما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلماً وعدواناً وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل؟… انظر بقيته في إعلام الموقعين4/251».



ألا ليت مَن يعنونَ بشأنِ «التحفيظ» قرآناً وسنةً ومتوناً يراعونَ هذه المنهجيّةَ ذلك أنّ مُخرّجات اشتغالهم تدنو مِن الإنذارِ بمثل ما قاله ابن القيم.



*نقلاً عن "الشرق" السعودية.

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