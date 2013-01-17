صفعة الوزير مكى آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1434 هـ - 17 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

شهد مبنى وزارة العدل حالة من التوتر والهرج، بعد (ادعاء) أحد الموظفين، ويدعى عزت عبدالعزيز «٤٨ عاماً»، أن وزير العدل، المستشار أحمد مكى، تعدى عليه بصفعه على وجهه أمام الموظفين، أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الموظفون بالوزارة. لم ينكر الوزير الصفعة، وأوضح أنها كانت خبطة على الكتف، ولكن الموظف كان قصير القامة «فجت على وشه!!».



حصّلت يا مكى تصفع موظف بالقلم، بالقلم يا رجل القانون، بالقلم يا متوضى يا مصلى يا بتاع «الطوارئ مذكورة فى القرآن»، آخرتها وزير مصرى يضرب موظف مصرى بالقلم على أرض مصر، طيب كانت لزمتها إيه الثورة!



يا مكى متى استعبدتم المصريين وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟! فينك يا ريس؟ ألم يبلغك نبأ ابن الأكرمين، ولد عمرو بن العاص الذى صفع مصرياً على وجهه، فأتى به الخليفة العادل وأمره أن يصفع ابن الأكرمين، أظنك سمعت وعلمت وعرفت صفعة مكى، ورينا هتعمل إيه يا خليفة الفاروق؟!



أعرف أن مكى مركز قوة، لا يسأل عما يفعل، من ذا الذى يحاسب وزير العدل إذا أخطأ، وبفرض الموظف متجاوز واعترض طريق الوزير إلى المصعد حتى تسمع منه شكواه وتحقق مطلبه، هل لرجل قانون أن يخطئ فى حق نفسه ويخرج عن وقاره ويصفع بالقلم؟، هل لوزير أن يسمح ليده أن تمتد على وجه موظف بالمخالفة لكل الأعراف الوزارية؟، وهل يسمح الدين الإسلامى، الذى يمدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بأن يصفع موظف وإن أخطأ؟!



سبحان الله، المستشار الجليل الذى أجله تغير تغيراً درامياً!، ملعون أبوالكرسى اللى بيغير الناس، رجل كان إذا تكلم أنصتنا، كلنا آذان صاغية من حسن القول ونقاوة اللفظ، وجسارة الموقف، مالى أرى المستشار الجليل يتعثر فى ثيابه، وتتعدد خطاياه القانونية، والدستورية، والإنسانية، ويضرب موظفاً تحت سلطانه، ويكابر ولا يعتذر عما صدر منه، يقال اعتذر فى غرفة مغلقة، يا مكى أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، واعتذر عن الوزارة، لقد هتف الموظفون أن ارحل.. ارحل كفاك صفعاً للقانون.



لماذا لا يلومه، ويوبخه، ويأمره «رئيس كل المصريين» بأن يعتذر، أو يعزل، عجباً وزير العدل يخالف صريح القانون، ويضرب موظفاً بالقلم، يأخذ حقه بيده، ساب إيه للعوام!، كيف نلوم موظفاً إذا أخطأ؟، خلاص دانت لكم الأرض بما رحبت، ورثتموها، خلاص البلد صار فى قبضتكم، ووجوه المصريين تتلقى صفعاتكم، سبحان المعز المذل.



تخيل الموقف يا كبير السن والمقام والمنصب لو فعلها الرجل انتصاراً لكرامته وصفعكم على وجهكم، كانت تبقى فضيحة بجلاجل، تضاف لفضائح انتهاك الدستور والقانون وصفع السلطة القضائية، صفعتم العدالة معصوبة العينين على وجهها المرة تلو المرة، أدمنتم الصفع، وهذا مرض لا شفاء منه إلا بالصفع على الوجه، تأسياً بالفاروق، هل يأمر الرئيس مرسى الموظف البسيط بأن يصفع ابن الأكرمين، أقصد ابن مكى؟. اصفعوا ابن الأكرمين حتى يثوب إلى رشده.



*نقلاً عن "المصري اليوم".

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