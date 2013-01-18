الانتخابات الإسـرائيلية وما بعدها آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تستعد إسرائيل لخوض انتخابات مبكرة يوم الثلاثاء القادم الثاني والعشرين من هذا الشهر بعدما قرر بنيامين نتنياهو حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة وقد كانت هذه الخطوة متوقعة بسبب التطورات الأخيرة التي حدثت في المنطقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو داخلية وسيخوض حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء هذه الانتخابات بالتحالف مع حزب إسرائيل بيتنا الحزب اليميني المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية السابق .



الاستطلاعات التي أجرتها مراكز الدراسات والأبحاث في إسرائيل أفادت بأن النصيب الأكبر في الفوز في هذه الانتخابات سيكون من نصيب تحالف الليكود وحزب إسرائيل بيتنا أي أن نتنياهو سيعيد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإذا ما حاز على الأغلبية مع الحزب الآخر فستتغير سياساته على جميع الصعد فالدلائل تشير إلى أنه سيقوم بالاستعداد لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وقد يرتكب حماقات جديدة في المنطقة خصوصا بعد الهزيمة التي لحقت بدولته بعد الغارات الأخيرة على قطاع غزة فقد كشفت صواريخ المقاومة الفلسطينية عورة إسرائيل العسكرية عندما وصلت هذه الصواريخ إلى عمق المدن الإسرائيلية خصوصا تل أبيب والقدس واضطرار عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى العيش في الملاجىء لأكثر من عشرة أيام وإغلاق عشرات المصانع خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية .



أما الأهم في السيناريو المتوقع بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة من حزب الليكود وحزب إسرائيل بيتنا فهو تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومحاولة ابتلاع أكبر مساحة ممكنة من هذه الأراضي لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وعلى العالم في غياب أي تحرك دولي للضغط على نتنياهو لوقف هذا الاستيطان غير الشرعي .



يعتقد المراقبون السياسيون أن المنطقة تمر بمرحلة جديدة بعد الانتخابات الإسرائيلية فهنالك حزب الله الذي يتربص بإسرائيل ويهدد بضرب جميع المدن الإسرائيلية إذا ما حاولت إسرائيل الاعتداء على لبنان وهنالك الوضع في سوريا فإذا ما سقط النظام فإن من المتوقع أن يتسلم الحكم إسلاميون متشددون وهؤلاء سيكونون مصدر إزعاج لإسرائيل خصوصا أن توجهاتهم هي نفس توجهات القاعدة .



المرحلة القادمة ستكون مليئة بالأحداث وقد يدخل نتنياهو وليبرمان اليمينيان المتطرفان في مغامرة غير محسوبة خصوصا إذا ما قررا مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية لكن في المقابل فستبدأ فترة الرئاسة الثانية للرئيس الأميركي باراك أوباما في العشرين من هذا الشهر ويتوقع المراقبون السياسيون أن تختلف هذه الفترة بعض الشيء عن الفترة السابقة إذ سيكون الرئيس أوباما أقدر وأجرأ على اتخاذ قرارات حازمة خصوصا تجاه إسرائيل لأنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى ولا ينتظر أصوات اليهود الأميركيين ويستدلون على ذلك بتعيين وزير دفاع جديد ليس على علاقة حسنة سواء مع اليهود الأميركيين أو مع إسرائيل .



إن فوز اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان في الانتخابات القادمة سيكون له تأثير سلبي على الفلسطينيين فعمليات التهويد والاستيطان التي تجري في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس ستزداد وتتكثف أما المفاوضات مع الفلسطينيين فلن تستأنف في وقت قريب وحتى لو استؤنفت هذه المفاوضات فلم يبق ما يفاوض عليه الفلسطينيون إلا إذا حدث شيء ما لم يكن في الحسبان وتدخل مجلس الأمن الدولي بناء على رغبة الولايات المتحدة وأجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة .



*نقلاً عن صحيفة "الدستور" الاردنية

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