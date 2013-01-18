العراق والفتنة الدائمة آخر تحديث: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الجمعة 6 ربيع الأول 1434 هـ - 18 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

ما يشهده العراق يبعث على الأسى والقهر لدرجة الغثيان . ما يجري في هذا البلد يوجع القلب والروح ويوقذ الاكتئاب ولو كان نائماً منذ قرن . هذا المصير الذي آل إليه مهد الحضارات وبؤرة الإشعاع على مر العصور، محزن ومؤسف وجارح للوجدان العربي والإنساني . قتلى وجرحى بالعشرات كل يوم، وتفجيرات متنقّلة لا تعرف أين ومتى تضرب، ولا لماذا ولأي هدف وأي طريق تريد للعراق أن يسير . ليس من نتيجة لهذا العبث الأسود سوى إضافة ضحايا جدد كل يوم، قتلى وجرحى ويتامى وثكالى ومشرّدين ومرتعبين من غياب الأمن والأمان، وانعدام اليقين والثقة بغفوة لنصف ساعة من دون خوف أو ترقّب انفجار يشظي الأجساد ويبعثر الدماء شهوداً على جدران بلاد الرافدين، ووصمة عار في جبين القتلة ومرسليهم ومموليهم وملقنيهم الحقد والكراهية وفتاوى الموت والإعلام المشبوه .



إذا كان من درس يعلّم الأمم ما الذي يفعله المستعمرون ببلد يدنّسونه، فأول الدروس هو العراق . هنا مسلسل الكذب الذي أخرجه المستعمرون لتدمير البلد وتفكيك اللحمة الوطنية لشعبه بعدما كان نموذجاً للعيش الواحد بلا تمييز او تفريق . هنا يقتل الإنسان فقط لأنه مختلف عن قاتله في الطائفة والمذهب والقومية، ولا تعرف مرجعية دينية أو أخلاقية أو منطقية يمكنها أن تشرّع هذا القتل الجماعي لأبرياء ليسوا في وضعية قتال، بل مجرد مارّة في شارع أو متسوّقين في سوق تجاري أو عائدين من العمل أو مصلّين في مسجد أو كنيسة . هل يوجد دين أو فكر أو سبب لهذا الجنون؟ . ليس سوى المغرضين وأصحاب الأجندات والمصالح من يفعل هذا ويرعاه ويزوّده بوقود الديمومة والاستمرار .



نعرف أن السواد الأعظم من شعب العراق لا يد له في ما يجري فيه، ولا هو مشارك في هذه الفتنة الكارثية الكبرى التي يراد لها أن تستمر إلى الأبد ليبقى العراق دولة فاشلة وشعبه منشغلاً بحفر القبور والدفن والتأبين، ليبقى محاصراً بمشاكله ولا يعود جزءاً فاعلاً وأصيلاً في أمة تحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى . فقد كان العراق سنداً لأشقائه العرب حين تتطلّبه الحاجة، وكان دولة يحسب لها الجميع ألف حساب . الآن وبعد الاحتلال ونشر قنابل الفتنة الطائفية، أصبح مرتعاً لعناصر “الموساد” تشعل الفتن وتغتال العلماء وتبث الفوضى . لو كان العراق هو العراق الذي نعرفه، لما استباحت مقاتلات أجنبية، وتركية تحديداً، شماله بالتحليق والغارات المتكررة التي تقتل مواطنيه وتدمير منازلهم . لو كان العراق هو البلد الذي خبرناه قوة إقليمية منيعة يحسب حسابها، لما تجرأ مسؤول أجنبي على زيارة إحدى مناطقه من دون تنسيق مع حكومته المركزية، بل دخوله خلسة على طريقة اللصوص والمهربين .



لكي يخرج البلد من أزمته يلزم التوصيف الصريح للحالة . فمجرم كل مسؤول يوظّف اسم طائفته لخدمة مصالحه العفنة وأسياده الاستعماريين . مجرم كل مثقّف يوسّع الشرخ بتحليلاته المسمومة وتأويلاته الخبيثة . مجرم كل منبر إعلامي يصب الزيت على نار الفتنة ويؤلّب المشاعر ويلعب على المتناقضات .



عندما يكون بلد على صفيح ساخن من التوتّر المصنوع على أيدي قوى الاستعمار والنهب والاستغلال، وعندما يبنى بلد، لسبب واضح، على أساس المحاصصة الطائفية على حساب المواطنة، يصبح مجرد ذكر أسماء الطوائف والمذاهب والقوميات في إطار رواية الخلاف، جريمة تختصر كل معاني النذالة والانحطاط الخلقي . ولهذا فإن كل من يلصق خطأ أو خطيئة شخصاً بطائفته أو قوميته، مشبوه ومغرض وذميم وممقوت وملعون .



*نقلاً عن صحيفة "الخليج" الاماراتية

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