دع القلق وروح في داهية آخر تحديث: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: السبت 7 ربيع الأول 1434 هـ - 19 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

كتاب شهير ظهر فى أربعينيات القرن الماضى، وطبعت منه آلاف الطبعات فى كل اللغات، الكتاب عنوانه «دع القلق وابدأ الحياة» هو كتاب بعد أن تقرأه تشعر بالرضا عن حياتك بل ربما تشعر بالسعادة. قد تكون فقيراً إلى الدرجة التى تعجز فيها عن شراء حذاء وترغم على المشى حافياً، غير أنك ستشعر بارتياح كبير عندما تفكر فى أن هناك من فقد ساقه.. احمد ربنا. وكان الثوريون من أصدقائى يكرهون هذا الكتاب ويعتقدون أنه من تأليف المخابرات الأمريكية بهدف تعطيل الثورة العالمية. كل ما يُشعر الناس بالارتياح هو عمل ضد الثورة، أنا أتكلم عن الثورة القديمة التى أنا من أبنائها.



كم هى الأيام التى مرت علىّ وأنا أشعر بدرجة عليا من الراحة بعد قراءة أو سماع نشرات الأخبار التى تحمل إلىّ أنباء فزع العالم من ثورتنا بالإضافة بالطبع لتلك الأخبار الجميلة عن هؤلاء الأغنياء الأوغاد الذين تحاصرهم الثورة وتحرمهم من فلوسهم وممتلكاتهم. كنت راضيا عن نفسى وعن الدنيا وعن كل شىء وهو ما يذكرنى الآن بجملة شهيرة قالها طه حسين يصف بها أحد الكتاب (رضى عن جهله ورضى جهله عنه)، غير أننى مع الأيام بدأت أدرك أن الحياة تتطلب الإحساس بقدر من القلق الضرورى للحفاظ عليها، هناك درجة من القلق لابد منها لإجراء عملية جراحية، ولقيادة تاكسى أو قطار أو لقيادة دولة. فى غياب هذا القدر الصحى من القلق تتحول الحياة إلى قبور وسرادقات عزاء منصوبة فى كل حارة وكل شارع.



انظر فى عين محدثك، عندما لا تلمح أثراً للإحساس بالقلق فاعلم يا عزيزى أنه على استعداد للذهاب بك إلى الجحيم من أقرب طريق. هكذا يكون الرضاء التام عن النفس هو مقدمة لكل كوارث الدنيا. إنه المحطة الأولى للذهاب إلى مملكة الجنون. انظر جيداً لعينى الطفل، لاحظ ذلك الرضاء العظيم عن النفس، نفس النظرة يعرفها جيداً أطباء الأمراض النفسية والعقلية. فى آخر أيام «نيتشه»، أصيب بالجنون وتولت أخته رعايته، وذات يوم رآها تبكى فقال لها بدهشة: لماذا تبكين يا عزيزتى ألسنا سعداء؟



كان بالفعل سعيداً لأنه غادر بغير عودة مملكة العقل المؤلمة التى يتطلب العيش فيها الإحساس بالقلق والتوتر. كان لى صديق متدين جداً، وهو ما جعله أكثر رضاء عن نفسه من أى مخلوق على ظهر الأرض، فهو يصلى الفروض فى مواعيدها، ويتصدق ويخرج الزكاة فى مواعيدها، ويحج فى كل عام ثم يقوم بعدد من العمرات إلى أن يأتى موعد الحج القادم، وكان يقول لنا: اهتموا أنتم بالدنيا.. أما أنا فمهتم فقط بالآخرة.



ثم حدثت المصيبة عندما تولى منصباً كبيراً فى الحكومة، ولما كانت الحكومة تابعة للدنيا وليس الآخرة لذلك فشل فشلاً ذريعاً لأنه لم يكن يشعر بالقلق.



*نقلاً عن "المصري اليوم"

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