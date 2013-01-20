القاعدة بمالي شكراً فرنسا آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

قلتُ في مقالاتٍ متعددة إن القاعدة تنشط بعد الربيع العربي، وإن الكثير من الثورات جاءت بالقاعدة، للنظر إلى التمدد للتنظيم في الساحل الأفريقي وفي مالي حالياً وفي اليمن وفي سيناء بمصر.







صحيح أن القاعدة خَفَّ وهجها في سنة 2010 تحديداً لكنها أصبحت الآن في وجه المشهد وفي سيادة الحركات الإسلامية.







القاعدة تتمدّد بمالي وترشح الإحصائيات أن يهاجر من مالي أكثر من نصف مليون إنسان، إنها نكبة فعلية وحقيقية ولابد أن تقف الدول الكبرى لتصد هذا التحدي الخطير، لايكفي الدور الفرنسي فقط بل تحتاج المسألة إلى جهود كبيرة ومتعاضدة لكبح جماح هذا التمدّد وإنهاء هذا التوغّل بهذا الشكل العجيب.







قبل أيام أعلنت نيجيريا إرسال 900 جندي للمساهمة في دحر القاعدة والمسلحين شمالي مالي. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده ستنهي تدخلها في مالي، وستسحب قواتها من هناك بمجرد عودة الاستقرار والأمان للبلاد. بل التصعيد جاء من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، المعروف باسم عبدالملك دروكدل، بحسب شريط فيديو بث على مواقع إلكترونية والذي قال: "إلى هولاند (فرنسوا) وبعض القادة الأفارقة المصطفين وراءه، إن أردتم السلم والأمن في بلادكم وبلاد الساحل وما جاورها فإننا نرحب بذلك، وإن أردتموها حربا فسنلبي رغبتكم فيها، وستكون الصحراء الكبرى مقبرة لجنودكم ومهلكة لأموالك".







هذا الشريط الذي يحمل عنوان "غزو مالي حرب فرنسية بالوكالة" وهو تعبير واضح عن تحدي القاعدة للعالم بأن تأتي لتمشيط الساحل الأفريقي ومالي من القاعدة، ويعتبرون هذا من التدخلات السافرة التي ستجر كارثة إنسانية، هذا هو تفكير القاعدة أن تشتعل المنطقة وأن ينجر أكبر عدد من الأفريقيين بالقتال حتى يتسنى لهم العبث بالمقدرات والممتلكات ونشر الإرهاب وتوسيع مستويات التجنيد والدعاية السياسية والعسكرية لتنظيمهم.







للأسف نجحت القاعدة في السيطرة على شمال مالي على حساب المتمردين الطوارق، وعلى الأخص كما تذكر الأخبار في تمبكتو، حيث سجل وجود ثلاثة من كبار قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في وقت باتت المجموعة الانقلابية تعاني من عزلة خانقة وهي تبحث عن مخرج مشرف.







المشكلة أن القاعدة لا تزال تستخدم منطق أنها هي الإسلام وغيرها الكفر، وأن الحرب عليها هي حرب ضد الإسلام والمسلمين.







قبل أيام قال أبو دردار أحد مسؤولي حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا بشمال مالي:«إن فرنسا هاجمت الاسلام، وسنضرب فرنسا في الصميم».







الخطر هو انتقال التنظيم لإدارة عمليات خارج نطاق مالي وسيتوغّل بالجزائر وربما في دول أفريقية عديدة، وخاصةً أن هذا التنظيم له جذور أيديولوجية مع الأصولية الجزائرية نشأت عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، فهذه الخلية ولدت بدورها من رحم الجماعة الإسلامية المسلحة، كتعبير عن رفضها لتورط هذه الجماعة في تسعينيات القرن الماضي في مجازر ضد المدنيين ولاختراق قيادة الأخيرة من قبل المخابرات الجزائرية وأيضا للنزعة المتشددة في التكفير التي غلبت عليها.







في 2006 أعلنت الجماعة السلفية انضمامها إلى تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن، قبل أن تتسمى في العام التالي رسميا باسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي!!







منفيستو التنظيم في كلمةٍ واحدة أنه: "يسعى لتحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي - الفرنسي والأمريكى تحديداً - والموالين له من الأنظمة (المرتدة) وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية وإقامة دولة كبرى تحكم بالشريعة الإسلامية"!







القاعدة بمالي تتوغل نعم والتساهل مع أي تنظيم ربما يمدده، وعلينا أن ندرك الخطر في اليمن وفي مصر وليبيا حتى لا تتكرر مأساة مالي قريباً منا.





نقلاً لـ صحيفة "الرياض"

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