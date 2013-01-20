حين وصل كيلو الثمار من المانجو لثلاثة جنيهات فى الصيف الماضى.. اعتبرها «مرسى» رسالة إلهية تدل على رضا الرب عنه وعن جماعته.. فأغدق عليهم الخير مبشراً بعهد يغمره المن والسلوى على يد جماعته المؤمنة.والحقيقة أن «مرسى» قرأ نصف الرسالة فقط، وتجاهل قراءة نصفها الآخر.. ففى الوقت الذى وصل فيه كيلو المانجو لثلاثة جنيهات، كان كيلو الطماطم قد قفز حاجز الخمسة الذى تغاضى «مرسى» عن قراءته فى الرسالة الإلهية.. وهو ما كان ينذر بالجوع، ونقص الثمرات، وسوء الأحوال المعيشية وترديها.. على يد الرئيس نفسه وجماعته.

وإذا كان «مرسى» يجيد قراءة الأحداث، باعتبارها رسائل إلهية تحمله على الشعور بالتفاؤل والتشاؤم، فكان عليه أن يقرأ تلك الرسائل كاملة دون الاكتفاء منها بما تحمله من بشائر خير فقط.. متجاهلاً ما تحمله له من نذر بالشر وسوء الأحوال.. وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تحمل رسائل إلهية فى عهده سنجد أغلبها قد حمل له - ولنا - نذراً بالشرور وعظائم الأمور، أقلها عدد الضحايا من المواطنين فى حوادث الطرق، التى لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نرى المزيد منها، أما حوادث القطارات التى بلغت فى عهده رقماً قياسياً، فهى الرسالة الأهم التى تؤكد أن رخص أسعار حياة المواطنين فاق بكثير رخص الأسعار فى ثمار المانجو!



إذا كان الشيخ «عرعور» قد أفتانا بأن موجة البرد والصقيع التى مرت بالبلاد فى أعقاب الاستفتاء على الدستور، كانت عقاباً إلهياً للذين رفضوا الموافقة عليه، فلابد أن شيخاً فى الجهة المقابلة للجهة التى يمثلها «عرعور» وخلافه سيفتى بأن الضحايا فى قطار الأمن المركزى من أبناء الصعيد قُتلوا عقاباً للصعيد وأهله بسبب موافقتهم الكاسحة على دستور «مرسى» وجماعته!



هكذا يجب أن تُقرأ الرسائل الإلهية كاملة دون انتقاص بكل ما تحمله من بشائر أو إنذارات.. أما الاكتفاء بقراءة ما يتعلق منها بالبشائر فقط وتجاهل نذرها المبينة، فإن ذلك ما يغضب الرب فيمعن فى تأكيدها عبر رسائل تترى حتى يفيق المتلقى لرسائله مقراً بمضمونها، دون تجاهل أو إغفال. فانهيار المنازل والعمارات بشكل غير مسبوق فى الإسكندرية وغيرها من المحافظات، وحتى موجة البرد القارس فى وقت تناقص الوقود والأزمة الطاحنة فى توفيره.. وإشاعة جو من الفوضى والرعب فى الشارع المصرى من اللصوص والبلطجية.. كلها رسائل إلهية تؤكد عدم الرضا عن «مرسى» وجماعته، ليدفع الله عباده دفعاً للمزيد من السخط عليهم والتبرم منهم حتى يثوروا تخلصاً من شرورهم التى أوقعها الله بهم عقاباً لهم على اختيارهم أهل الشقاق والنفاق!



* نقلا عن "المصري اليوم"