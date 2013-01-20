تمهيد خامنئي للتدخل في الانتخابات القادمة

يقول مرشد الجمهورية الإيرانية إنه يساعد دائماً الشعب في انتخاب المرشح الأفضل في الانتخابات المختلفة من خلال تقديم "مواصفات واضحة"، والمواطنون يعرفون جيداً من هم أقرب إلى المواصفات التي يقدمها. وعلى هذا الأساس كان خامنئي قد أدلى بتصريحات تضمنت دعماً جلياً لأحمدي نجاد قبل أن ينقلب عليه بعد الخلاف على إبقاء وزير الأمن حيدر مصلحي في منصبه.وفي هذه الأيام، يطلق خامنئي والمسؤولون المنتمون إليه تصريحات حول الانتخابات الرئاسية القادمة، منها تحذيره من تكرار مصطلح "الانتخابات الحرة"، واعتبر بعض مسؤولي الحرس الثوري أن ما حذر منه خامنئي يشكل شعاراً للاظطرابات القادمة في إيران.

لكن الجميع يعلم أن الانتخابات في إيران ليست حرة، وإنما خامنئي وأنصاره وحدهم يتمتعون بالحرية للعمل لوصول من يرغبون إلى سدة الحكم. فإذا كانت الأمور كما يدعي المرشد الإيراني أنه يقدم مواصفات للانتخابات فقط، وإذا كان واثقاً من نفسه لماذا لا يسمح لمعارضيه بخوض السباق الانتخابي؟



أما ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، عبدالله سعيدي، فقد أدلى بتصريح خطير قال فيه: "من مهام الحرس الثوري إدارة الانتخابات والتخطيط لها"، وحاول العميد رضا مقدم، المسؤول في الحرس الثوري، التغطية على هفوة سعيدي، حيث قال إنه كان يقصد أن "الحرس يقوم بتوضيح الأهداف وتقديم المواصفات الضرورية للمرشحين".



لكن من منح الحرس الثوري هذه الصلاحيات ليقدم مواصفات المرشحين للمواطنين؟ وعلى أي أساس وأي من مواد الدستور يتلاعب الحرس بالانتخابات؟



إذا كان الخميني يمنع الحرس من التدخل في الشؤون السياسية منعاً باتاً وصريحاً فإن خلفه خامنئي يعارضه بشكل واضح ويفتح المجال واسعاً أمام العسكر للتدخل في الشؤون السياسية، ما أدى إلى هيمنة منتسبي الحرس على جميع مفاصل الحكم في البلد. والخميني إذا ما عارض أحد توصياته يزج في السجن، لكن لا يعاقب أحد خامنئي في هذا الموضوع.



في الواقع يخلط خامنئي الأوراق عندما يتحدث عن انتخابات حرة، حيث إنها تأتي عندما تكون الأجواء حرة وينعم المواطنون بحرية التعبير، وتكون أمامهم فرص متكافئة لمنافسة منتسبي السلطة، ثم أي حرية يتحدث عنها خامنئي ويقدم "مواصفات واضحة" للمرشحين؟



وفي بلد لا يسمح فيه بنشاط الأحزاب، وتحجب فيه غالبية الصحف المعارضة، ويزج بالصحافيين والكتاب وقادة الأحزاب السياسية في السجون، لا يمكن فيه الحديث عن الديمقراطية والانتخابات الحرة، حيث لها متطلبات واضحة ما زالت إيران تفتقر إليها.