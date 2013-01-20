خلاف أم قطيعة؟ آخر تحديث: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الأحد 8 ربيع الأول 1434 هـ - 20 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

ربما لأول مرة نجد الرئيس الأمريكي أوباما ينتقد إسرائيل علناً، إذ على ذمة صحفي أمريكي فإن الرئيس أوباما، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» بالسياسي الجبان، والذي لا يعرف أين تكمن مصلحة إسرائيل، وأنه يقود بلده في النهاية إلى عزلة تامة!!







«أولمرت» رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق تساءل: «هل من مصلحتنا في مواجهة صارخة مع أقوى رجل في العالم؟ وأضاف من يبني الطائرات ومن بحاجة لاستعراض القوة، أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود أم الرئيس الأمريكي؟».







قطعاً ليست المرة الأولى التي يختلف فيها الحلفان وتبادر أمريكا النقد وأحياناً التضييق على إسرائيل من منطق مصلحتها العليا، لكن اللهجة التي تحدث بها أوباما وتعقيب أولمرت تعطينا سبباً بأن نقول إن قادة إسرائيل الحاليين تمادوا بما لا يتفق والتحول السياسي والاستراتيجي الأمريكي، وهذا لا يفسر أنه بداية القطيعة، ولكنه بداية اتجاه جديد، حيث إن ما بعد سياسة الحروب والقطب الواحد بدأت تشعر أمريكا أنها أمام مواجهة مع قوى جديدة، لا حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وسط عجز وغفلة عالمية، وخاصة بعد زوال الاتحاد السوفياتي، ثم بعد ذلك، بروز قوى جديدة على رأسها الصين والهند في آسيا، والبرازيل في أمريكا الجنوبية، وأصبح الحلفاء السابقون ليسوا بالقدرة الاقتصادية التي تواجه القضايا الناشئة..







إسرائيل تعوّدت أنها حذفت كلمة (لا) من القاموس الأمريكي في قبول مطالبها وإشاعة الحروب من أجلها، واعتماد نظرية تفتيت دول المنطقة لصالحها، لأنها واجهت ما هو أسوأ في خلق الحرب الأهلية اللبنانية في بروز حزب الله المتحالف مع سورية وإيران، ورأت في العراق الجديد الذي قامت بغزوه مشكلاً آخر إذا ما تفتّت وأصبحت النزعة الإرهابية هي البديل الموضوعي، وحتى سورية التي تبقى على خط المخاطر العليا، أصبح المستقبل مجهولاً، ودول الربيع إن لم تكن عدواً فهي ليست صديقاً، وهذه المواقف العربية ثغرات كبرى لا تريد أمريكا الغوص فيها لصالح إسرائيل، ولذلك جاءت نظرتها، أنه ما لم تعتمد إسرائيل سياسة المصالحة والانفتاح وعقد سلام مع دول المنطقة، فهي وحدها من يتحمل المسؤولية السياسية والأمنية؛ لأن أمريكا في حال صياغة أهداف قد لا تلتقي دائماً مع إسرائيل، بما في ذلك ما يدور في الداخل الفلسطيني، والذي لم تنههِ أو تبدد حقوقه مجريات الحروب وغيرها..







نتنياهو حقق لإسرائيل التوسع بالاستيطان، ولا يرغب سماع كلمة سلام أو قيام الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وهذا ما رفع أسهمه الداخلية لكن أمريكا ليست مستعدة لأن تقتطع من دافعي الضرائب الأموال والمساعدات لإسرائيل، وهو مأزق نشأ مع العديد من زعماء أمريكا وتوّج مع أوباما..







نقلاً لـ صحيفة "الرياض"

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