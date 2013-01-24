تلك الحرية الساحرة أسئلة للشك آخر تحديث: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

في تلك الحقبة التي وصفت بأنها مرحلة النهضة العربية منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كتب المفكر السوري عبدالرحمن الكواكبي – شهيد الحرية وحاديها كما يصفه محمد عمارة – كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وفيه يقول: “الحرية هي شجرة الخلد وسقياها قطرات الدم المسفوح”.. هكذا منذ وقت مبكر تم تقديم “مفهوم الحرية” ليس باعتباره منظومة فكرية قيمية، بل شعاراً سياسياً ثورياً نضالياً يلهب شعور الجماهير المنتفضة لمواجهة الظلم والاستبداد والاستعمار، المتطلعة لحياة التقدم والعدالة والرفاهية، واتخم الأدب العربي الحديث بمرويات ونصوص كلها تتغنى بمحاسن الحرية وتطالب بتطبيقها في كافة الميادين لايتميز في ذلك العصر الكاتب والأديب عن الصحفي والداعية والسياسي والمصلح، فـ”لقد تم استغلال الحرية كشعار لأنها كانت مطلباً جماعياً يستلزمه طموح العرب، كان لزاماً في تلك الفترة إثبات الحرية بأي لغة تيسرت لأن الإثبات هي التغني بالشيء المفقود” كما يقول المفكر العربي عبدالله العروي.







واستمرت رحلة البحث الرومانسية عن ذلك “المفقود” كثيراً، دون أسئلة فلسفية جوهرية كبرى تتساءل عن ماهيته ومضامينه وتفاصيله وكيفيته، ربما لأن أسئلته من أصعب الأسئلة، وإجاباته لا تتأتى إلا من خلال معايشته وملامسته، مادام بعيداً في الأذهان والأحلام فسيكون شفافاً صافياً ملائكياً، وحين ينزل للواقع تتعارك حوله الخصوم وتختفي الملائكة، وتبرز في التفاصيل الشياطين.. ففي حقبة العرب الثانية صرخت هذه الجموع مجدداً في (ربيعها) “صرخة وجودية من أجل الحرية والكرامة” كما يقول المفكر العربي عزمي بشارة، لكن هذه الصرخة حين استتب لها الأمر ودان الحكم، انقسمت وتخالفت، كل قسم يريد أن يكتب بنفسه تعريف “الحرية” بطريقته الخاصة، أو يختطفها بطريقته الخاصة، يلونها بألوانه، ويرسمها بحدوده.. تلك “الحرية” التي اتفقوا جميعاً على الهتاف باسمها، والصراخ لأجلها.. جمعتهم بالأمس، وفرقتهم اليوم.







ماهي “الحرية” فعلاً؟ وكيف نعيشها ونتصورها؟ وما هو الإنسان “الحر”؟ .. أسئلة مفتوحة بلا نهاية.. لكن هل يمكن حقاً تقديم إجابات شافية على أسئلة كهذه؟.. يرفع الابن شعار الحرية حتى يتحرر من سلطة أبيه، والفتاة حتى تتحرر من سلطة البيت والعادات، ويرفع التاجر شعار الحرية ليتحرر من سلطة الضرائب، والسياسي المعارض كي ينال مقعده في السلطة، والداعية ليطهر المجتمع، والأقلية لتحمي نفسها من سلطة الأغلبية، ويصرخ المواطن باسم الحرية من أجل القضاء على البطالة والحصول على فرصة عمل… تعددت المآرب والشعار واحد.







فهل رفع شعار الحرية بإطلاق يحدد مشاكلنا، ويحل أزماتنا؟ أم يزيدها غموضاً وتناقضاً وتصارعاً؟



أسئلة للشك والتردد حول “سحرية” هذا الشعار.. يطرحها أحد أبرز منظري الحرية في القرن التاسع عشر جون ستيورات ميل حين انطلق من مسلمة ليبرالية تفترض أن الإنسان كائن عاقل.. لكن هل هذا الإنسان عاقل عارف بمصلحته في كل المجتمعات؟ وهل هو عاقل باستمرار في نفس المجتمع؟ – لا مناص أمام المجتمعات المتخلفة في نظر ميل إلا أن تخضع لاستبداد نير – وفي المجتمع المتقدم من يضمن لنا أن يستمر الإنسان عاقلاً؟ فهل يجوز السماح ببيع السم والسلاح؟ وهل يسمح للمرء أن يبيع نفسه لغيره؟ هل له أن يقتل نفسه؟ هل يجب إجبار المرء على التعليم؟ هل يجوز تحديد النسل؟.. إن تدخل الدولة هنا تحجيم لحرية تصرف الفرد، لكن عدم تدخلها قد يؤدي إلى أن يضر المرء نفسه بنفسه فيقتلها، أو يسمم أقرباءه أو يبذر ماله أو يبقى جاهلاً!!





مصرية تطالب بالحرية والعدالة للمرأة والرجل على السواء







هذا هو مفهوم الحرية الذي استقبله المثقفون العرب الأوائل في نشأته الحديثة ضمن المنظومة الليبرالية الغربية زلقاً عصياً على الامساك منطوياً على عناصر متناقضة، جمعت في ذاتها بين ديمقراطية روسو، ونخبوية فولتير، واستبدادية هوبس، وسمعنا نداء الثورة الفرنسية القائل: (لا حرية لأعداء الحرية)، والشعار الذي يقول: (لابد من إجبار الناس على أن يكونوا أحراراً).. نفهم حينها كما يقول العروي أن الحرية إذا “أطلق مفهومها حملت في ذاتها تناقضات تتبلور عند التطبيق، إنهم يرفعون شعارها ويتغنون بها، ولا يتصورون أن تكون هي مشكلة عوضاً أن تكون حلاً لجميع المشكلات”.







لقد كانت موجة الربيع العربي سوقاً رائجاً لانتشار شعارات لم تكن لتغني من جوع أو تبني اقتصاداً أو تؤسس بنياناً، إنها تدغدغ المشاعر، وتلهب الأحاسيس، وتحرك الجموع، لكنها تقف عاجزة كليلة مستسلمة أمام واقع مثخن بالتحديات والمشكلات المتجذرة في القاعدة البنيوية والجسد والعقل، لن تقتلعها ببساطة أغاني الحرية وأهازيج الكرامة..



هذه الأهازيج ستكون جميلة ولطيفة للتسلية والتنفيس، أو ربما للترويج والدعاية لحزب سياسي يقدم نفسه باسم الحرية حارساً لها قيماً عليها.. وفي الأنحاء تصدح جوليا بطرس بأغنيتها “أنا عم باتنفس حرية لاتقطع عني الهوا”.. والرفاق يتبادلون التحايا “صباحكم حرية ومساؤكم كرامة”، ويخرج ناشطهم ليقول “أوصيكم بالحرية فإنها نجاتكم وسر وجودكم”.. لكن حين انتصر الثوار تبين أنها كلمات مجرد كلمات، “تبني قصراً من وهم لا نسكن فيه سوى لحظات.. ونعود لطاولتنا لا شيء معنا إلا كلمات”.







اتخمونا بتلك الكلمات.. لكنهم يتململون من الأسئلة اللحوحة التي تنبش جوهر تطبيقهم، وبنية منظومتهم الفكرية التي لا تجد أدنى غضاضة أو حرج في أن تبني شعاراتها عبر استنطاق أبطال وشخصيات غابرة من التاريخ، وتأسيس الشعارات على أنقاض مذاهب وأصول فكرية وعقائدية تناقض الحرية من أساسها.. كل شيء جائز من أجل التغني “والوصول”.



إن كانت الثورة الأولى قد قامت.. فإن ثورة أخرى ستخرج من رحمها، (ثورة الشك).. الشك في تلك المسلمات والشعارات التي غذت العقول، وألهبت المشاعر، وصرخت يوما “الحرية هي الحل”.. واكتشفت أن المشاكل مازالت قائمة متفاقمة، وأن “الحل” لم يكن إلا أزمة أخرى..



سيستمر الإنسان في رحلة بحثه وتساؤله عن الحرية، وسوف تستمر شعارات الحرية مرتفعة تتحرك من أجلها الجموع، يرفعها زعيم الأمس، وزعيم اليوم، يرفعها المنتصر والمهزوم، الغالب والمغلوب، الثائر والمثار عليه،.. لكن هذه الشعارات لن تصبح واقعاً معاشاً متمثلاً مالم تنزل من عليائها الرومانسي، وتخضع للمساءلة والنقد المستمر، والتفتيش والامتحان المباشر.. فزمن المعجزات والوصفات السحرية قد انتهى!















نقلاً لـ مجلة "المجلة"

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