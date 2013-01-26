كلينتون تغسل يديها آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

مصادفة عجيبة حقاً، أن تظهر هيلارى كلينتون فى هذا التوقيت بالذات، وأن تقول هذا الكلام الذى جاء على لسانها تحديداً!



ذلك أن مجلس الشيوخ الأمريكى كان قد استدعاها، يوم الأربعاء الماضى، ليرى ما إذا كانت مسؤولة، كوزيرة خارجية، عن مقتل السفير الأمريكى فى بنغازى، فى سبتمبر الماضى، أم لا؟!



وقد أقرت هى، بصراحة لا نعرفها نحن عند مسؤولينا، بأنها مسؤولة فعلاً عن الهجوم الذى وقع على القنصلية الأمريكية فى ليبيا، يوم ١١ سبتمبر ٢٠١٢، وانتهى بمقتل سفيرهم هناك، مع أربعة دبلوماسيين آخرين، ثم راحت الوزيرة تبرر تقصيرها تجاه تلك القنصلية، بأنها كانت فى ذلك اليوم مشغولة للغاية، فى متابعة أكثر من هجوم تعرضت له السفارات الأمريكية فى أكثر من عاصمة، خصوصاً فى القاهرة!



غير أن هذا كله، لا يكاد يهمنا فى شىء، لأنه فى النهاية يظل شأناً أمريكياً خالصاً ليبقى بعد ذلك أن ننتبه إلى شيئين لهما علاقة وثيقة بنا.. أما الشىء الأول فهو أن استدعاءها أمام لجنة العلاقات الخارجية فى «الشيوخ» الأمريكى، قد جاء يوم ٢٣ يناير، أى قبل حلول الذكرى السنوية الثانية لثورتنا بيومين اثنين، وأما الشىء الثانى فهو أنها قد حولت محاكمتها البرلمانية هذه إلى محاكمة للثورات العربية، ومن بينها ثورة ٢٥ يناير طبعاً! وإن لم تذكرها بالاسم.



قالت المرأة، فى آخر مرة تظهر فيها كوزيرة لخارجية بلادها، إن الربيع العربى قد أدى إلى وصول قادة إلى الحكم، ليس عندهم خبرة فى إدارة الدول، ولا فى إقرار الأمن، ولا فى تحقيق الديمقراطية!



وإذا كنت أنت قد لاحظت أنى وضعت علامة تعجب فى آخر كلامها هذا، فإننى تمنيت لو استطعت أن أجعل هذه العلامة مائة، بل ألف علامة تعجب، لا لشىء إلا لأنها تأتى لتقول لنا هذا الكلام فى الوقت الضائع، وبعد خراب مالطة!.. ليس هذا فقط، وإنما سوف نكتشف، حين نراجع كلامها هى نفسها يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى مصر، فى يونيو الماضى، أنها كانت تمارس ضغوطاً غير طبيعية، وغير عادية، وغير معقولة، على المجلس العسكرى وقتها، وكادت وهى تضغط عليه علناً، من أجل إعلان النتيجة..



أقول كادت تطالبه بإعلان اسم الدكتور مرسى فائزاً بالمنصب!.. ثم تأتى هى ذاتها، اليوم، وتقول إن الثورات قد أدت إلى وصول قادة إلى الحكم، ليس عندهم كيت، وكيت! فى مسائل الحكم، والأمن، والديمقراطية! وقد كنا نتمنى لو أنها امتلكت الشجاعة التى تجعلها تقول إنها هى شخصياً، وإدارة بلادها عموماً، قد بادرت مبكراً بدعم هؤلاء القادة، الذين تصفهم اليوم بأنهم عديمو الخبرة فى إدارة الدول، وإقرار الأمن، وتحقيق الديمقراطية، وبالتالى فإن عليهم جزءاً من المسؤولية! وليس سراً أن دول الربيع العربى، وفى المقدمة منها مصر، دفعت ثمن وصول قادة من هذا النوع إلى الحكم، ولاتزال تدفعه، من أمنها، بشكل أخص، ثم من شكل إدارة شتى الملفات على أرضها بشكل عام!



أما أهم ما فى الموضوع كله، فهو أننا لا نعرف على وجه اليقين، ما إذا كان هذا الرأى الذى فاجأتنا به السيدة كلينتون، هو رأيها الشخصى المجرد، أم أنه رأى الإدارة الأمريكية الحاكمة، وهى تبدأ ولاية جديدة للرئيس أوباما، بوزير خارجية جديد، هو جون كيرى؟!



لا نعرف ما إذا كانت الوزيرة السابقة تغسل يديها وحدها، فى آخر يوم لها فى الوزارة، من خطاياها فى حق أبناء دول الربيع العربى، أم أن إدارة بلادها سوف تغسل يديها هى الأخرى، وتعترف بأنها ساهمت بنصيب كبير فى وصول هذه الدول إلى طريق مسدود؟!



فالوزيرة الهمامة تراجع نفسها بعد فوات الأوان، وبعد أن أصبحت مراجعتها هذه بلا جدوى، لتظل مراجعة الإدارة الأمريكية لنفسها هى الأخرى مسألة فاصلة، فيما إذا كانت «حكومات الربيع العربى» سوف تظل تنحدر بشعوبها على نحو ما هو حاصل، الآن، أم أنها ستصحح مسارها؟



*نقلا عن "المصري اليوم"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.