الحمد لله الذى وهبنا رئيساً مغرداً آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

وجاء زمن على المحروسة كان الرئيس «المنتخب» يخاطب أهله وعشيرته على «تويتر». الفلاحون فى الحقول والحطابون فى الجبال، والعمال فى المصانع، والثوار فى الميادين، والعجائز من حول نار المدفأة ظلوا طوال جمعة الثورة منتظرين خطبة الرئيس، ولما نامت الكتاكيت، وسكنت العصافير، وراحت الديكة فى سبات عميق، وبعد منتصف الليل بقليل قرر الرئيس التغريد، قال نفر من المجتمعين آمين، فطفق الرئيس يغرد وهم قانطون، وما إن فرغ من تغريدته حتى تنفس الجميع الصعداء، الأمة تكالبت تقتات على تغريدة الرئيس، سيل من الكومنتات اللاذعة تحية للرئيس، ردوا التغريدة بأحسن منها أو مثلها، مغردين، فالح ياوله، واعى ياوله...



يا حلاوة يا ولاد، عشنا وشفنا، الرئيس يغرد، الحمد لله الذى وهبنا رئيساً مغرداً، وظل يغرد ويغرد حتى يحسب عند الشعب مغرداً، الرئيس يغرد فى ذكرى الثورة، ويخطب فى مولد النبى، يا داهية لتكون تغريدة البجعة الأخيرة.



خلاص الفضائيات صكّرت أبوابها، وتليفزيون المتولى «ماسبيرو سابقاً»، مشغول لشوشته، وراديو مصر شطب، بلاها ماسبيرو، الإف إم شغالة ٢٤ ساعة، حبيبك باسم يوسف فاتح المحل، فقرة فى البرنامج، وتغريدتنا فى برنامجنا، حبكت التغريدة، والليلة يا ريس، كنت فين طول النهار ياريس؟!



الرئيس بقدرة قادر تحول من خطيب مسجد إلى مغرد على تويتر، تغريدة الرئيس بألف مما تغردون، تغريدة تعزى المكلومين، وتبلسم المتألمين، وتطمئن الخائفين، وتشبع الجائعين، أحسن حاجة فى الريس أنه لا يغادر روح العصر، علام مرسى وخبرته العملية فى «ناسا» جعلته يسبح فى الفضاء الخارجى، قدماه لاتلامسان طين البرك الذى نعيش فيه، هناك فى «ناسا» أناس يغردون، وإذا غردوا لا يكذبون، وإذا توتوا «راحلون» يرحلون، وإن كنت ناسى أفكرك، الرئيس غرد وقال لو خرجت المظاهرات وقالت «ارحل» سأرحل!!.. فعلاً هناك فرق بين رئيس يخطب ورئيس يغرد، الرئيس إذا خطب يرحل، الرئيس مرسى يغرد ويتبت فى الكرسى، وعلى قلبها لطالون.



الريس الإلكترونى فكرنى بالعمدة الآلى، سبحان من سخر لنا تويتر وما كنا له مقرنين، الرئيس كسر حاجز الخوف، يغرد بدون قميص واقٍ ولا حرس جمهورى ولا حراسات خاصة، الرئيس يدخل على تويتر بنفسه، ويتشات، الرئيس لا يخشى كومنتات طائشة، التغريدات الرئاسية لها نكهة خاصة، أدعو المدعو جهاد الحداد، مسؤول الفضاء الإلكترونى فى مؤسسة الفضاء الخارجى - أقصد الرئاسة - أن يطلع الرئيس على الكومنتات والتويتات، والله ياريس الخطابة فى المساجد والخروج منها حافياً أرحم، على الأقل المساجد لها حرمة، أما الفضاء الإلكترونى ربنا ما يوريك يا ريس.



ولكن فى عرف مين يا ريس تخاطب الطيبين على تويتر؟!، فاكر الأهل والعشيرة قاعدين على الحاسوب؟!.. يا ريس بلاش إحراج للأميين، كثير من أهلنا يا دوب بيفكوا الخط، والمتعلمون لا يملكون أجهزة الحاسوب، والباقى بيلعب عليها بلاى ستيشن، بتغرد يا مرسى، فعلاً «العيش بحلبة يا مرسى والكلام رومى.. غردت يا مرسى شقيت أنا هدومى»!!



* نقلا عن جريدة "المصري اليوم"

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