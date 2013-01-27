الله يعينك يا سلطان آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

ما الذي يجبر المواطن على الهرب مع عائلته إلى خارج المملكة في كل إجازة حتى لو كانت لأيام معدودة؟ ولماذا تتغير ديموغرافية بلدان ومدن مجاورة استنادا إلى عدد السياح السعوديين؟ ولماذا تصرف المليارات من أموالنا في كل أنحاء العالم، ولا ينال اقتصادنا منها إلا القليل؟ أمانةً لا أملك إجابة مقنعة لهذه (اللماذا) ولكني سأحاول من خلال تجربة شخصية الحديث عن بعض المشاكل الرئيسية التي تجعل من سياحتنا الداخلية أمراً أشبه بمغامرة غير مأمونة العواقب.



لعل أبرز ما نعانيه سياحيا هو محدودية الفنادق والشقق المفروشة والتي يقل عددها ومستوى تصنيفها كل ما ابتعدنا عن المدن الرئيسية، فمستوى الخدمة الفندقية في عموم مناطق المملكة متواضع لأن الطلب أعلى بكثير من الوحدات المعروضة، ولايملك السائح هنا إلا أن يقبل بما يقدم له وإن كان بأسعار مبالغ فيها، فهو يدفع على فندق نجمتين وربع ما يوازي قيمة غرفة خمس نجوم في دبي مثلًا، كما أننا نعاني من عدم توفر المرافق السياحية المتكاملة التي تشمل السكن والتسوق والترفيه المناسب لجميع أفراد الأسرة.



أمر آخر.. هل جرب أحدكم مؤخراً السفر جواً عبر مطاراتنا الداخلية؟ هل ذهبت إلى المطار ووجدت مقعداً بسهولة؟ أم أنك وقفت لساعات في قوائم الانتظار ولم تدع شخصا في الخطوط إلا وتوسطت به وترجيته للحصول على هذا المقعد حتى لو كان على الدرجة الأولى وكأنك تسافر ببلاش وليس بفلوسك؟ فكيف بالله نريد سياحة في بلد أشبه بقارة دون أن يكون لدينا خطوط طيران قادرة على تلبية احتياجات المسافرين والتعامل معهم باحترام وتقدير كزبائن على الأقل؟! والذي لا يريد (المرمطة) في مطاراتنا فليجربها على الطرق التي تربط بين مدننا ومناطقنا، فعدا عن الشاحنات والمتهورين ومخالفات ساهر، لن يستطيع المسافر الحصول على استراحة واحدة بمستوى يليق به وبعائلته، ناهيك عن الحمامات التي لا تراعي أبسط مقومات النظافة.



البر مخيمات وشبوك وأملاك خاصة، البحر مشاريع استثمارية وشالياهات للنخبة القادرة على الشراء والحجز بالأشهر، وما تبقى من متنزهات طبيعية يفتقر إلى الخدمات والمرافق العامة التي يحتاج ماتوفر منها إلى صيانة حتى تكون صالحة للاستخدام الآدمي. في الأخير وفي ظل هذه العوائق والعقبات التي تواجه سياحتنا الداخلية لا أملك إلا أن أقول لسمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار «الله يعينك يا سلطان».



* نقلا عن "الرياض" السعودية

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