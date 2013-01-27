لا يمكن لأوباما أن يكون إيزنهاور آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

منذ أربع سنوات، وجهتُ رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لمناسبة حفل تنصيبه، أهنئه والشعب الأمريكي وكل المؤمنين بالحرية والديمقراطية على هذا الإنجاز الرائع.



في تلك الفترة، نجحت الحملة الرئاسية التي قادها أوباما تحت شعار "نعم، نستطيع" في تخطي حدود الولايات المتحدة إلى العالم كله، الذي تمنى أن يكون قادراً على تصديق أوباما وشعاره، فقد شكل انتخاب أول رئيس من أصول إفريقية، بعد أقل من خمسة عقود من التحرك من أجل الحقوق المدنية، صدمة إيجابية أعادت الثقة في الحلم الأمريكي وما تمثله الولايات المتحدة بالنسبة إلى كثيرين.



فأمريكا عادت مجدداً محط أنظار العالم، بفضل رئيسها الجديد، واسع العلم والمعرفة، بتركيبته الفريدة التي لا تخلو من التعقيد.



ومن دون أدنى شك، فإن الرئيس أوباما كان مدركاً لما يقوله، يعرف متى عليه أن يقوله وكيف، فمقابلته التلفزيونية الأولى كرئيس للجمهورية كانت لقناة "العربية"، وخطبته التاريخية في جامعة القاهرة بعثت برسائل مطمئنة إلى العالم العربي حول وصول رئيس أمريكي طال انتظاره، رئيس "يفهم علينا ونفهم عليه".



في رسالتي تلك، دعوت الرئيس أوباما إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، على أساس واقعي مفاده أن إسرائيل (الدولة التي تم تأسيسها بناء على قرار للأمم المتحدة) تعتبر مثالاً للدول التي تنتهك قرارات هذه المنظمة الدولية.



والحق يقال أن الرئيس أوباما بذل قصارى جهده في هذا الاتجاه، فخلال ولايته الأولى أقدم على ما يمكن وصفه بالانتحار السياسي، بحسب المفهوم الأمريكي، عندما تحدى اللوبي الإسرائيلي صاحب النفوذ الأكبر ودعم القيادات الفلسطينية المعتدلة. إذا استثنينا الرئيس السابق بيل كلينتون، فإن قلة من الرؤساء التزموا بهذه القضية، بهذا القرب.



لكن الرئيس أوباما اصطدم بحكومة إسرائيلية متعنتة بشكل لا يصدق، أصرت على الاستمرار في احتلال أراضي الفلسطينيين، وبناء مزيد من المستوطنات عليها، مقوضة كل الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، حيث رفض الفلسطينيون أي تفاوض في ظل مواصلة تل أبيب سياسة الاستيطان وقضم الأراضي.



وفي عالم السياسة، تنتفي الحاجة إلى القول إن الأمور تقاس بخواتيمها لا بالجهود التي تبذل في سبيل تحقيقها، مهما كانت النوايا صادقة.



ويبقى السؤال إذا كان الرئيس أوباما سيجرب خوض غمار مهمته المستحيلة مرة أخرى، ويسعى لتحقيق اتفاق يجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أم يكتفي بشرف المحاولة الأولى.



الربيع العربي



في رسالتي إلى الرئيس أوباما بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2009، تحدثت عن مدى غيرتي من الشعب الأمريكي يوم أقسم أوباما اليمين الرئاسية. شعرت بخيبة أمل كبيرة وأنا أرى كيف أن الشعب الأمريكي يتقدم في حريته وديمقراطيته بينما نحن العرب نتقهقر في الاتجاه المعاكس، ولا نلوم أحداً غير أنفسنا على تقصيرنا.



لكن الأمور تغيّرت بشكل جذري خلال السنوات الماضية، ولو أنني كنت سأوجه رسالة مفتوحة أخرى إلى الرئيس أوباما في هذه الأيام، لكنت أخبرته عن مدى افتخاري بأنني عربي.



فخلال ما أصبح يعرف باسم "الربيع العربي" منذ عام 2011، فإن شعوب المنطقة العربية أثبتت لنفسها وللعالم أجمع أنها هي أيضاً قادرة على رفع شعار "نعيش أحراراً أو نموت".



مئات من قصص الشجاعة وبذل الذات في سبيل الآخرين والوقوف في وجه الظلم حركت مشاعرنا، ونحن نرى الشباب العربي يندفع في الشوارع مطالباً بسقوط أنظمة استبدادية مستمرة منذ عقود، وقد نجحوا في تحقيق ذلك في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن.







وإذا استعرضنا ما حدث منذ سنتين إلى اليوم، نرى كيف كان العالم يمسك أنفاسه وهو يراقب بداية التحرك الذي تحول إلى الثورة المصرية، وكيف أن سقوط نظام مبارك تبعه فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي برئاسة الجمهورية في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها مصر بعد الثورة.



ومع ذلك فإن كل ما قام به الرئيس مرسي خلال العالم الماضي، كان تجميع السلطة في يده، ما يجعل كل مراقب يتساءل عما إذا كان كل ما حصل هو استبدال لاستبداد علماني باستبداد تحت غطاء ديني.



التزام أمريكا الأخلاقي تجاه سوريا



في رسالتي عام 2009 إلى الرئيس أوباما، توجهت إلى الخطيب المفوه والفائز بجائزة نوبل، الرجل الذي اسم أبيه حسين ونجح مع ذلك في أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. طلبت إليه أن يستخدم اسمه ونفوذه وجذوره وتركيبته الفريدة ليمحو ما تبقى من آثار "صراع الحضارات" الذي حاولت الإدارة التي سبقته أن تروج له، وقد نجح السيد أوباما في إعادة الحوار والتفاهم بين أمريكا والعالم الإسلامي.







ومع ذلك، فإن التطورات التي عرفتها السنوات الأربع الأخيرة، أثبتت أن حل أزمة الشرق الأوسط يحتاج إلى قائد عسكري استراتيجي ماهر أكثر منه إلى متحدث لبق أو خطيب مفوه.



الشرق الأوسط يحتاج اليوم إلى نفس القائد الذي خلّص العالم من قيادة تنظيم القاعدة.



فإنه بينما كانت الثورات تؤتي ثمارها في الدول التي ذكرتها، أخذت الثورة في سوريا مساراً مقيتاً، إذ تحوّلت إلى حمّام دم بعدما قرر نظام الأسد سحق تطلعات (وعظام) المطالبين بدولة ديمقراطية.



وقد وصلت النتيجة الدموية لهذه الثورة إلى 60 ألف قتيل حتى اليوم، مع مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إلى الدول المجاورة.



لكن كلمة الرئيس أوباما في حفل تنصيبه لم تبعث برسائل مطمئنة حول أي تغيير في سياسته الخارجية.



ويرى عدد من المراقبين أنه بسبب تجاربه المريرة مع إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية، على سبيل المثال لا الحصر، فإن الرئيس أوباما سيعتمد في ولايته الرئاسية الثانية على استراتيجية واحد من أشهر الرؤساء الجمهوريين: دوايت ايزنهاور.



وكما نقلت هيرالد تريبيون منذ أيام عن أحد كبار مستشاري أوباما لشؤون الأمن القومي، من دون تسميته، فإن "أسلوب عمل ايزنهاور اشتهر بالتركيز على الاهتمام بالشؤون الداخلية، أي بناء أمريكا داخل حدودها، والحفاظ على قوتها".



لكن ما نجح به الرئيس ايزنهاور في أيامه لا يصلح بالضرورة مع الرئيس أوباما في يومنا هذا، خصوصاً بعد التدخل الأمريكي الأخير في المنطقة الذي أدى ـ عن قصد أو من دون قصد ـ إلى تقوية إيران بسبب الفوضى التي تركها الأمريكيون بعد مغادرتهم العراق.



والأهم من ذلك، برأيي، هو أن على الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية للوقوف إلى جانب الشعب الطامح إلى الحرية في سوريا، حيث إن تركهم يتخبطون بدمائهم يمكن تشبيهه بما كانت عليه الأمور لو أن الفرنسيين تخلوا عن الأمريكيين خلال سعي هؤلاء إلى التحرر من بريطانيا.



أضف إلى ذلك أنه غالباً ما يقال إن البرنامج النووي الإيراني قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى خواتيمه النووية، وهذا يعني أن ما قاله الرئيس أوباما عن "انتهاء زمن الحروب" قد يفقد مصداقيته قريباً، فالأحداث التي شهدتها مالي مؤخراً أظهرت أن سوء الإدارة الأمريكية السابقة للحرب ضد الإرهاب قد أنتج فروعاً جديدة للحركات الإرهابية، ولا بد للرئيس أوباما أن يضطر إلى التعامل مع هذه الحالات مجدداً.

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