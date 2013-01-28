إيران وأمريكاهل الصفقة ممكنة ؟

الإستراتيجية الإيرانية

العديد من التطورات تشير إلى أن 2013 ربما يكون عام الحسم بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. بداية، لم يتمكن خبراء الامم المتحدة وإيران خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي من التوصل إلى اتفاق حول منهجية التفتيش المتعلقة بالمواقع النووية. وقالت وكالة الطاقة الدولية"IAEA" ان هناك "اختلافات مهمة" بين الجانبين ما زالت قائمة. من ناحيتها، أقرت إيران أن لديها خلافات مع الوكالة، لكن الجانبين اتفقا على عقد جولة أخرى من المفاوضات في 12 فبراير. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تستأنف قريبا جولة أخرى من المحادثات بين ايران والقوى الكبرى (P5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا.علاوة على ذلك، نشر مؤخرا المعهد الأميركي الدولي للعلوم والأمن تقييما يشير إلى أن إيران ستكون قادرة على إنتاج مواد لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل بحلول منتصف 2014. يأتي ذلك مع إقتراب تطبيق عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على البنوك التي تسهل المعاملات المالية مع إيران، في 6 فبراير القادم. ومن المعروف كذلك ان الولايات المتحدة حددت أواخر العام الماضي شهر مارس (أذار) المقبل موعدا نهائيا لإيران من أجل التعاون الجدي مع الوكالة الذرية، محذرة طهران أنها قد تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي. بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر ان تجري واشنطن بعد حوالي ستة أشهر (خلال شهري مايو و يونيو القادمين) من الان إعادة تقييم لنشاطات الدول المستوردة للنفط الإيراني الخام للتأكد من خفض مشترياتهم من الصادرات البترولية الإيرانية. طبعا كل ذلك يأتي على خلفية الإستعدادات في إيران لإجراء الإنتخابات الرئاسية والمحلية والتي من المزمع عقدهما في 14 يونيو (حزيران) 2013.طبعا، هناك العديد من العوامل التي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تحديد نتيجة الازمة القائمة، لكن كافة التطورات السابقة توحي وكأن العام الحالي هو عام الحسم. ومع ذلك، ينبغي القول أنه في ضوء الديناميات السياسية والاقتصادية الداخلية في ايران، والأوضاع الخاصة التي تواجهها إدارة أوباما محليا ودوليا، من الصعب تصور التوصل إلى إتفاق شامل، أو ما يمكن أن يسمى بــ "الصفقة الكبرى" بين طهران والغرب، خلال الأشهر القليلة القادمة. في الوقت نفسه، ليس هناك أدلة قوية تشير إلى أن الحرب باتت وشيكة.إذا في إطار هذه التفاعلات ... إلى اين تتجه الأمور؟التوجهات الأمريكيةهناك عدة مؤشرات تدلل على أن الإدارة الأميركية الحالية تريد منح المفاوضات الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة النووية الإيرانية. المؤشر الأول ان الادارة الأميركية حددت "الخط الأحمر" لايران، وهو منع الحصول على السلاح النووي، وليس منع البرنامج نفسه، رغم تعالي العديد من الأصوات داخل الولايات المتحدة خصوصا في صفوف القوى المحافظة وتلك المؤيدة لإسرائيل بعدم السماح لطهران بأي نوع من أنواع من تخصيب اليورانيوم وتحديد سقف زمني نهائي للمفاوضات. وطالما أن إدارة أوباما لا تزال مقتنعة أن الإيرانيين لم يتجاوزوا حتى الآن ذلك "الخط الأحمر"، من المنطقي الإستنتاج أن العمل العسكري ليس قريبا. فوق كل هذا، ربما تشي عملية ترشيح أوباما لتشارلز هاغل لتولي حقيبة الدفاع وجون كيري لوزيرة الخارجية إلى أن الفريق الجديد يفضل العملية الدبلوماسية. ومع ذلك، يمكن لإسرائيل،، تعقيد الصورة كاملة لأن تل أبيب رفضت إستبعاد العمل العسكري، رغم أن معظم المحللين يشكون في أن إسرائيل تملك القدرة العسكرية لتنفيذ ضربة فعالة لوحدها.طبعا، هذا الاتجاه الدبلوماسي عبر عنه زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ، بمقالة نشرتها مؤخرا صحيفة "واشنطن بوست" شدد فيها على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تبحث عن " بدائل اخرى (من ضمنها المفاوضات المباشرة) لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الإستراتيجية، توفر ترتيبا أكثر دواما وأقل تهورا لتحييد التهديد النووي الإيراني المحتمل، بدلا من بدء الحرب من جانب واحد." ولعله من المثير للإهتمام، أن العديد من قادة الجيش الأميركي الحاليين والمتقاعدين يتفقون مع هذا التقييم. الأدميرال ويليام فالون الرئيس السابق للقيادة المركزية الأميركية تحدث أخيرا في "معهد مشروع الأمن الأميركي " وذهب خطوة أبعد من تصريحات مماثلة من جانب مسؤولين أميركيين آخرين، بقوله أنه "حتى عملية تعطيل البرنامج الإيراني لعدة سنوات سيكون عملا صعبا ، ويتطلب عدة أسابيع من القتال المتواصل (...) خلاصة القول أنه لن يكون ضربة واحدة"، غامزا من قناة نتنياهو حول التهديد الاسرائيلي لضرب ايران.

من ناحية أخري، لخص جورج فريدمان الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات الأميركية "ستراتفور" ، استراتيجية طهران النووية على النحو التالي: " إيران لا تسعي إلى امتلاك القنبلة النووية نفسها، إلا أنها تسير على خطى إستراتيجية كوريا الشمالية، بعدم الإعلان عن الوصول إلى – العتبة - النووية (...) بمعنى أن إيران تريد تطوير البرنامج الذي يسمح لها بالوصول ألى تلك العتبة في اللحظة تريدها (...) هذه الإستراتيجية تزيد من أهمية إيران ، وقد تجبر الولايات المتحدة على تقديم المزيد من الحوافز (...) وفي الوقت نفسه ربما تجنب طهران الضربة العسكرية." مضيفا "من وجهة النظر الإيرانية ، ربما يكون الهجوم الإسرائيلي مرحبا به. سواء كانت الضربة الإسرائيلية ناجحة أم لا، في كلا الحالتين لن يكلف ذلك طهران ثمنا فادحا، إلا أنها قد تخلق فرصا كبيرة للإيرانيين."



هذا الأمر أكده الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، الرئيس الحالي لمجلس إدارة معهد الملك فيصل للدراسات الإسلامية والمدير السابق للإستخبارات السعودية، مؤخرا في مقابلة مع (خدمة معلومات العلاقات السعودية الأمريكية) ، قائلا: " بغض النظر عن حجم العقوبات التي وضعت على البلد، فان النظام قادر دائما على حشد الموارد لوضعها حيث يرى مصالحه. ,على الرغم من تدهور الوضع في إيران، أعتقد أن النظام سيخصص الموارد ليفعل ما يأمل أن يفعله، وهو تطوير قدرات الأسلحة النووية."

الخطوة المقبلة

في الواقع كلا الجانبين (الأميركي والإيراني) يبدو حريصا على تجنب التصعيد، ولكن من غير المحتمل التقدم نحو تسوية القضية النووية، إلا إذا عرضت القوى الكبرى (P5+1) على ايران جدولا زمنيا واضحا لرفع العقوبات و الاعتراف بحق طهران في تخصيب اليورانيوم. النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي عبر عن ذلك بوضوح لصحيفة "فاينانشال تايمز" حين توقع أن ينتقل المشهد السياسي الإيراني "من التشدد الى العقلانية" في عام 2013 (يشير هنا إلى نهاية رئاسة نجادي وانتخاب رئيس إيراني جديد في يونيو القادم)، محذرا في الوقت نفسه صناع السياسة الغربيين عدم توقع أي تغيير في سياسة بلاده النووية.



بالنتيجة، فان الوضع القادم يمكن وصفه كما رسمته توقعات وحدة الإستخبارات الأقتصادية "EIU" بأنه "عملية متأرجحة قد تصعد الأمور إلى درجة التوتر، تليها مفاوضات، وهكذا دواليك وربما لفترة طويلة،" إلى تصل إيران لتحقيق أهدافها، ما لم لم تلجأ إسرائيل (بمساعدة واشنطن أو بدون) إلى توجيه ضربة عسكرية. ومن شأن السيناريو الثاني الذي يتضمن تعرض النظام الإيراني لضغوط متزايدة من الشعب، والتي يمكن أن تدفع به إلى الرغبة بتغليب المكاسب الاقتصادية على من إمتلاك القدرات النووية، أو نتيجة لعدم قدرته على دفع الثمن الباهظ للعزلة الدولية.

لكن في سياق المعطيات المتوفرة حاليا، طالما أن إيران لم تتجاوز "الخط الأحمر" الذي رسمته الولايات المتحدة، من المرجح ان تبقى توجهات واشنطن في إطار سياسة رغم أنها لا تتبناها رسميا، لكنها قد تتحول مع مرور الوقت إلى شكل من أشكال "الإحتواء". أو كما لخصها جمشيد تشوكسي، بروفيسور الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية في جامعة إنديانا الأميركية، بكلمات مثيرة للإهتمام: "إن الوضع الراهن من المرجح أن يستمر، حيث تمضي طهران قدما بسياسة الإقتراب من صنع القنبلة، رغم أن ذلك قد ينعكس بنتائج وخيمة على الحياة اليومية للإيرانيين، ويختبر في الوقت ذاته أعصاب الأميركيين، والأوروبيين، والإسرائيليين."