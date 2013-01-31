الدفاع المدني يتابع "تويتر"

أظهر الدفاع المدني أنه متابع جيد لـ”تويتر” وما يحدث فيه، ومن المؤكد أنه وظف فريقاً أو “جيشاً تويترياً” لمتابعة ما يكتب عنه سلباً أو إيجاباً، وأن هذا الجيش له خطوط اتصال مباشرة مع أصحاب القرار لأنه ما إن ظهرت تغريدة الشيخ عادل الكلباني التي قال فيها إنه ينوي شراء مايوه قبل عودته إلى الرياض احتياطاً من الأمطار وتمنَّى أخرى للدفاع المدني حتى جاء الرد فورياً وصاعقاً من الدفاع المدني عبر المتحدث الرسمي ليضع “المواطن” في حجمه الطبيعي ويوجهه للتفرغ إلى شؤونه وألا يتدخل في ما لا يعنيه.



من الممكن أن يكون المتابع الذي حاوره الكلباني أحد جنود الدفاع المدني السريين؛ إذ لا حساب له أو لعل أحد المتطوعين أوصل التغريدة للمتحدث الرسمي إن لم يكن فريق المتابعة من الكثرة والدقة بحيث يرصد كل ما يدور وما يكتب.



هذه السرعة في الرد المرجو ألا تقل عنها سرعة التحرك في الحوادث والطوارئ، وأن تكون الشدة والفاعلية في التعامل مع الكوارث ليست أقل درجة من الرد على الكلباني حتى يعتدل الميزان. وخشية أن يرسل الدفاع المدني رسالة مماثلة لي يوجهني كمواطن بألا أتدخل في ما لا يعنيني فإني أؤكد أن الدفاع المدني لا يعني أحداً سوى المواطنين الذين يهمهم الاطمئنان إلى الخدمات المقدمة وفاعليتها وهو ما شدد عليه الكلباني في رده على رد الدفاع المدني.



الاستفادة الرئيسية من رد المتحدث الرسمي هي: انشروا كل مشاكلكم وطلباتكم من الدفاع المدني في تويتر فالإجابة ستكون أسرع ولن يستطيع “المدني” أن يقول بعد اليوم إنه لا يتابع تويتر أو لا يعرف ماذا يكتب فيه.



بالنسبة للكلباني أنصحه بإهداء المايوه إلى تبوك فالبر فيها أصبح بحراً.



*نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية