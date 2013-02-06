الانتخابات الحرة في إيران بين الحلم والواقع

یقوم مسؤولو نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بنشاطات احترازية قبل الانتخابات لتفادي وقوع أي احتجاجات أو "فتنة داخلية " كما يروق تسميتها لهم، مثل تلك التي تلت الانتخابات الرئاسية في 2009، لذا شنت المخابرات الإيرانية حملة اعتقالات طالت العديد من الصحفيين بتهمة التعاون مع إعلام "الاستكبار العالمي".

أما نوع الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين وعددهم ١٦ شخصا تدلّ على أنّ الانتخابات المقبلة تمثل كابوسا للنظام الإيراني بسبب تخوفه من الاحتقان المتزايد في إيران بسبب الأوضاع المتدهورة في البلد.

ورغم هذا التخوف يحاول النظام الإيراني أن يظهر للعالم أنه نظام ديمقراطي، كما يحاول من خلال إعلان نتائج واستطلاعات غير حقيقية الترويج بأنّ المشاركة في الانتخابات سوف تكون أسطورية وحماسية، وتزامنا مع هذه المحاولات دأب على اعتقال كل من يعارضه أو ينتقده بكل أدواته القمعية لفرض سيطرته الكاملة من خلال السبل الأمنية البحتة.

لكن في ظل ظروف كهذه والقمع المتواصل ضد من ينتقد السلطة ويعارضها كيف يمكن أن تكون الانتخابات حرة في إيران؟

لاشك أنّ المشاركة في الانتخابات لاختيار المرشح الأفضل والأكثر أهلية يعد حقا طبيعيا للشعوب ولا يستطيع أحد انتزاع هذا الحق منهم، وفي الواقع حق الانتخاب هو من المبادئ الأساسية للديمقراطية، ولكن أي انتخابات تعقد في إيران؟

حتى لو افترضنا أن الحرس الثوري لن يتدخل في نتائج الانتخابات، فإن ذلك لن يعني عدم الرقابة الجلية التي يفرضها مجلس صيانة الدستور وعملية الاقصاء الصارم التي تقوم بها هذه المؤسسة التابعة للمرشد.

عندما نرى المرشحين يتسابقون في الانتماء للمرشد خامنئي لقبول ترشيحهم من قبل مجلس صيانة الدستور ويغيب الاهتمام بقضايا الشعب، كيف نتوقع أن نشهد انتخابات حرة في ظل مثل هذه الأجواء؟

إذن في ظل هذه الظروف تبقى مقاطعة الانتخابات الحل الوحيد والسبيل الأمثل للشعب الإيراني.

ورغم أنّ الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته الجديد لازالا يؤكدان على فتح قنوات حوار مع إيران فإنه يجب مع ذلك على أي طرف ينوي الحوار مع النظام الإيراني أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف السيئة التي يمرّ بها الإيرانيون، ويجب على الأطراف التي تتحاور مع النظام أن تعرف بأن النظام الإيراني لا يهمه مصير الشعب والضغوطات التي يتحملها، حيث إن نجاح المفاوضات مع النظام لا تترك تأثيرا على الوضع السياسي في إيران كما أنّ فشلها وتشديد العقوبات أيضا يضر بالشعب الإيراني قبل النظام.

حياة المواطن الإيراني تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحصار، أما النظام وأنصاره فلا يشعرون بأي مضايقات من خلال الطرق الملتوية والالتفاف على العقوبات بمساندة دول مقربة من النظام، مثل الصين وروسيا، وأصبح الشعب الإيراني ضحية لهذه الاتفاقات، كما أن النظام يمضي بدعمه السخي من الدخل الوطني لبلدان مختلفة مثل أفغانستان وسوريا والعراق وفنزويلا، بدلا من أن تنفق هذه الأموال لتطور البلاد وضمان رفاه أجياله المستقبلية.

الشعب الإيراني يناضل للوصول إلى الديمقراطية منذ مائة عام، وأبرز سماتها انتخاب قادة البلد من خلال الانتخابات. لكن في ظل نظام الجمهورية الإسلامية لا توجد آلية تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيه، وإذا شهدنا في بعض الفترات مشاركة أبناء الشعب في الانتخابات، فإنها تعود إلى حرصهم للخروج من الظروف المفروضة عليهم، ولا يعني ذلك قبول الوضع الراهن وسلوك السلطة.