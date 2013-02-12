الحكومة المصرية ومرضعة قلاوون

- الأمس ذكرى رحيل الفريق الشاذلى، واليوم ذكرى رحيل الرئيس مبارك، وغداً ذكرى رحيل جلال عامر.. رجال عاشت لتموت ورجال ماتت لتعيش، ويبقى فى النهاية الوطن.. رحم الله أبطالنا.

- ملخص نصف قرن.. بدأنا بـ «عواد باع أرضه» ووصلنا إلى «حمادة شاع عرضه»، وأصبحت القافلة كلها تعوى والكلاب هى التى تسير وتُخرج لسانها للجميع!

- بعد حديث السيد رئيس الوزراء عن أسرار الرضاعة الطبيعية انتقلنا من مرحلة «صدور التصريحات» إلى مرحلة «تصريحات الصدور»، وأصبح الحديث عن «نهوض الدولة» حديثاً عن «نهود الدولة»، لنتحول برشاقة من نغمات «تطهير الإعلام» و«تطهير القضاء» إلى نغمة «تطهير الثدى».. المستشارة الجديدة للحكومة ستكون «مرضعة قلاوون»!

- استمرار سياسات «الجماعة» سيؤدى بمصر إلى «المجاعة»، وقتها ستمتد أذرع الجوعى لتكسر كل شىء لنحصل فى النهاية على مجموعة «مكسرات» توضع فوق طبق «نهضة» وتقدم كتحلية!

- كل نظام مصرى جديد ينجح بعد فترة فى جعل المصريين يتحسرون على النظام السابق له، إلا هذا النظام نجح سريعاً جداً فى جعل المصريين يتحسرون على أيام تحتمس الرابع! لأن النظام حوَّل «الثورة» إلى «عورة» يجب مداراتها بورق توت مثل «وثيقة الأزهر لنبذ العنف».

- قرار حجب موقع اليوتيوب بالكامل لعرضه الفيلم المسىء للرسول (وليس لفضح التصريحات المسيئة للعقول) هو قرار كوميدى وغير واقعى، فهو يشبه ببساطة أن تسىء إحدى القنوات فيتم غلق النايل سات بالكامل!

- حصاد النهضة: مراكز متقدمة فى الفساد والجريمة والديون والختان، ومراكز متأخرة فى الشفافية والتعليم والإنتاج والصحة.. أهدى لفضيلة المرشد أغنية «على فين وخدانى عينيك»؟!

- كلما انتقدت الرئيس محمد مرسى رد البعض بأنه رئيس منتخب، على طريقة «أستك منه فيه».. الفساد يستفحل ويكبر، منتخب.. البلد ترجع للخلف، منتخب.. الناس بتموت فى الشارع، منتخب.. ياريت كان أحمد شفيق نجح، على الأقل هو مجرد «فريق» واحد مش «منتخب»!

- بالمناسبة، حسنى مبارك فى آخر ولاية له كان رئيساً منتخباً، فى انتخابات أكثر شفافية بكثير من استفتاء الإخوان على الدستور، وحصل فيها على ستة ملايين صوت (أكثر ممن صوتوا لمرسى فى الجولة الأولى)، ومع ذلك لم يُعامل أحد مبارك معاملة الـ«أستك منه فيه».



*نقلا عن "المصري اليوم"