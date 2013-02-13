الأمريكيون والمالكي والعراقيون

حيثما ذهبت تسمع الكلام ذاته: نوري المالكي شخصية دكتاتورية ولن يترك السلطة، وجاءت معارضته لقانون منع رئيس الحكومة العراقية من تجديد ولايته أكثر من مرة لتؤكد هذه الصورة.

حيثما تذهب في العاصمة الأمريكية تسمع أيضاً أن السيد المالكي مصاب بـ "مرض الريبة" ولا يثق بأحد، ويشكك بحلفائه مثلما يشكك بأعدائه.

يعطي بعض الامريكيين المالكي اعذاراً تبدأ من وصف رئيس وزراء العراق بأنه شخصية وطنية صادقة وصولاً الى تأييد نوري المالكي في صراع دولته ضد تنظيم القاعدة والارهابيين المتصلين بها. وربما يكون أهم عذر متناقض تعطيه اميركا لرئيس وزراء العراق هو أنه يرتاب من فكرة ان يخفف من قبضته لأن كل شيء سينهار لو فعل، ولا يقبل فكرة ان يرخي قبضته لنرى ان كان الوضع سينهار او إن كانت هناك حلول غير ما يقترح.

يرى الأمريكيون ان غياب شخصية تاريخية بوزن نلسون مانديلا او شارل ديغول تزيد من حالة الفراغ في العراق، حتى ان الرئيس العراقي جلال الطالباني، وله صورة الأب، ساعد نوري المالكي خلال مرحلة الضغوطات السياسية من المعارضة، ومانع الطالباني بمبادرة منه اولاً، وثم بطلب من الايرانيين اصدقائه وعرقل مساعي المعارضة. والآن لا ينتظر الأمريكيون ان يعود الرئيس العراقي الى الساحة السياسية او الى العمل الرئاسي فالجلطة الدماغية التي تعرض لها كانت ضخمة وعملية البحث عن بدائل كردية له على قدم وساق.

يبقى ان غياب الطالباني يعقّد الامور أكثر فأكثر، ويعتبر الأمريكيون ان الاطراف العراقيين الآخرين يتحمّلون القدر ذاته من المسؤولية.

يقول قريبون من المالكي ان الأمريكيين يشجعون الجميع على الحوار، وان لا خلاف بينه والأمريكيين، ويشيرون الى ان الأمريكيين شاهدوا محاولات سياسية معادية للمالكي، لكنهم لم يتدخلوا لصالحها ولم يعطوها غطاء، ويضيفون ان الأمريكيين يلقون باللوم على الاطراف العراقيين الآخرين خلال مراحل الازمة السايسية.

ينفي الامريكيون هذا الكلام، ويؤكدون انهم يتحدثون الى كل الاطراف السياسيين، بمن فيهم المالكي، ويحمّلونهم باللغة ذاتها المسؤولية ذاتها عن الاضطراب السياسي، ويدعون الجميع الى الحوار، والى الوصول الى حلول "عملية" لكنك عندما تكرر السؤال عن الحلول العملية تتأكد ان الأمريكيين لا يرون العراقيين في هذا الوقت موهوبين في ايجاد الحلول العملية.

أكثر ما يهمّ الأمريكيين هو ان يحافظ العراق على وحدته وأن يبني مؤسساته، وان تتعاطى واشنطن مع بغداد كدولتين حديثتين، وأكثر ما يرتاح اليه الأمريكيون هو ان الازمات السياسية المتلاحقة لم تصل بالعراقيين الى المواجهات الدموية، ربما لأن العراقيين تعبوا من الدماء. ومن المؤكد ايضاً ان الأمريكيين يقومون بدور فاعل في اللحظات الحاسمة، فقد تدخّل الأمريكيون بشكل واضح ليعيدوا الحماية الأمنية لوزير المالية رافع العيساوي، كما تدخّلوا مسبقاً لمنع اية مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين في الانبار، ويشعرون بسعادة لانهم تمكنوا من تحاشي مواجهة بين البشمركة والحكومة العراقية والآن يجلس الطرفان الى الطاولة للوصول الى حلول.

يعرف الأمريكيون ان الطريق امام العراق ما زال طويلاً، وهم يراقبون عن كثب تحركات الاطراف السياسية العراقية، وخصوصاً نوري المالكي، فامام العراق موعدان انتخابيان مهمان، الاول هو انتخابات المحافظات والثاني هو الانتخابات العامة ولا يرى الأمريكيون حتى هذه اللحظة ان المالكي قام باي تحرك لمنع العملية الديموقراطية.

