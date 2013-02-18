لكم شاشتكم ولي شاشتي

إطلالة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط من الرياض كرست واقعاً فرضه "حزب الله" منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة الرئيس الحريري وأتى بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي. فلم يكتف هذا الانقلاب بأن سطا على نتائج الانتخابات النيابية التي انتجت عام 2009 اكثرية تمثل قوى 14 آذار بل فرض قواعد سلوك على خصومه مما استدعى مغادرة الحريري لبنان منذ شهور طويلة وإلزام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البقاء في مقره الحصين بمعراب ومنع سائر قيادات وشخصيات 14 آذار من التنقل بحرية سواء بواسطة التهديدات او بمحاولات الاغتيال الجدية كما حصل مع النائب بطرس حرب. بعد حرب تموز 2006 التزم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الاقامة في مخبأ سري لم يخرج منه سوى مرات نادرة كانت بمثابة المعجزة عند انصاره. ولذا فقد اعتاد الناس ان يرونه عبر شاشة كما فعل امس. ولما كان اسلوب العيش عبر شاشة قد تكرس، مثلما هي حال "الاخ الكبير" في رواية جورج اورويل (1984) حيث يدير الديكتاتور المجتمع عبر شاشة اصبح ضرورياً فرضه على الخصوم وأولهم الحريري.

وكأني بنصرالله يقول: "من ساواك بنفسه ما ظلمك". لكن هناك فارقا كبيراً بين ان يكون اختباء نصرالله سببه التهديد الاسرائيلي له بعد حرب تموز وبين ابتعاد الحريري عن لبنان بسبب تهديد "حزب الله" ومعه النظامان السوري والايراني له. علما ان رأس النظام السوري بشار الاسد صار ايضا من جماعة المخبأ. واذا كان ظهوره قبل اسابيع في دار الاوبرا بدمشق قد حصل فهو اشبه بـ"شبح الاوبرا" في رواية الفرنسي غاستون ليرو.

في الموروث الشيعي الاثني عشري الغيبة الكبرى للامام المهدي التي حصلت قبل قرون ولم تنته حتى اليوم. لكن ما يفعله "حزب الله" وبقيادة ولي الفقيه الايراني هو اسقاط نظرية الغيبة الكبرى ولو قسراً ليصبح الغياب تغييباً بالقوة على الواقع اللبناني. فلا يعود مسموحاً الظهور في هذا البلد الا لمن يريد انتظار ظهور نصرالله على شاشة. لكن الحريري لم يمتثل لقواعد هذه المعادلة. فبعدما أخرج من الباب عاد عبر شاشة من مكان معلوم هو الرياض. اما نصرالله فهو موجود في شاشة لكن لا احد يعلم من اين يأتي البث هل هو من الضاحية الجنوبية لبيروت او من جنوب طهران؟

الامتثال لقواعد السلوك الذي يفرضه "حزب الله" على لبنان بقوة السلاح لا مفر منه. لكن هذا لا يعني التسليم بنظرية المخبأ الابدي الذي يريد نصرالله ومن يرشده فرضه على هذا البلد. ما قاله الاخير امس عبر الشاشة هو ربط غياب الحياة الطبيعية من لبنان بما يشبه الغيبة الكبرى التي يترجمها الامام خامنئي بتكليف لبنان مهمة "ازالة اسرائيل من الوجود!". اما ما قاله الحريري في 14 شباط عبر الشاشة ايضاً فان لبنان يجب ان يعيش في النور مقترحاً برنامجاً متكاملاً لاخراجه من الظلام.

في آذار 2005 غيّر اللبنانيون في 14 منه وجهة الاحدا. وفي 14 شباط 2013 غيّر الحريري قواعد الشاشة.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية

