هل أموالنا.. حق لغيرنا؟

ليس من مصلحتنا في بلادنا أن نكسب خصومات، وفي نفس الوقت ليس من المنطق أن نلتحق بعضوية خصومات..

واقعنا يرفض ذلك.. فيما واقع العالم العربي.. معظمه.. واضح جداً أن العديد من الأحداث ومنذ سنوات طويلة تمتد إلى نصف قرن دفعته لأن يتوزع في عضوية خلافات..

سلوك بلادنا السياسي لم يكن يحتوي طرفاً ويخاصم طرفاً آخر.. رغم وجود كثير من المؤثرات..

لا أعتقد أن هناك زعيماً عربياً.. تعرض شخصياً وتعرضت بلاده لكثير من محرضات الغضب.. بل مبررات الحروب.. ومع ذلك التزم الملك فيصل بالجوانب الأخلاقية واستطاع أن يروّض الكثير من التجاوزات والتهديدات حتى إنه خرج ببلاده في أُطر سلام دائماً، وفي تعاملات أخلاقية لم تتوفر عند غيره.. ومن أتى لدينا هنا بعد فيصل لم يختلفوا عنه في شيء، بل نجد أن هناك تميزاً سعودياً خاصاً يرينا أن المملكة لم تنتهز وجود أزمة في بلد عربي فتحاول أن تحتويه كي تحركه ضد دولة أخرى، وأنها أيضاً لم تمتنع عن تقديم المساعدات ليس مجاملة للحكومات وإنما معونة لإنقاذ الشعوب من مخاطر الهبوط الذي تمر به..

وأمامنا العديد من نماذج السلوكيات المثالية التي توجّه بها الملك عبدالله نحو العديد من الدول، وبمثل ما دعا إلى تقارب الشعوب العربية وحوارات الأديان وإيجابيات العلاقات، وهي مثاليات قيادية له لم تتوفّر في أي شعب آخر، حيث حين تحتقن معظم القيادات العربية بدوافع الخصومات، بل العداوات، نجد الملك عبدالله له جهوده العديدة للخروج بهم من سلبيات التعامل والسلوك..

أستغرب جداً كيف يتصور وليد جنبلاط بأن الخلافات العربية قد تمتد لمئات السنين حتى يتحقق الوضع الذي يحلمون به، ويتجاوز ذلك إلى ما هو أسوأ حين يقول بأن المال العربي - وبالذات إيراد البترول - ليس خصوصية اقتصادية لدول الخليج ولكنه يمثّل ملكية عربية عامة..

هل هذا منطق؟..

رحم الله والده كمال جنبلاط كان أكثر السياسيين اللبنانيين حكمة وموضوعية وجزالة عقل ولهذا تم اغتياله..

عالمنا العربي واضح أنه لن يتطور؛ لأنه وببساطة يعتبر ساحات مفتوحة لمنازعات أشخاص.. لتوجّهات مكاسب أشخاص.. وبالتالي فهو لن يمارس سلوكية مجتمع..

أليس من الغريب عندما نجد تدافع تبرعات المملكة، ويأتي الطرف المستفيد ليزيد مما يأخذ فيبرز لغة غزل مع إيران.. التي نعرف جزالة حجم مطامعها في دول الخليج.. ولم تقدم مبرراً لتجاوزها تعاون وصداقة الجيران نحو الصداقة والتعاون مع أطراف خلافات عربية ليست بالقريبة منها..

فهل من المنطق أن يقال عن الثروة الخليجية بأنها ملك عربي عام؟..





*نقلاً عن "الرياض" السعودية