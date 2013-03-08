تهزم إيران أو تنتصر!

إيران لا تمزح حين تقول إن سقوط سوريا يؤدي إلى سقوط الكويت، وليس من الحكمة تصنيف ذلك التصريح، كنوع من المماحكة السياسية والإعلامية، فعنجهية "فارس" الجامحة والمتجددة، في ثوب ثورة إسلامية مستمرة، ترى بعض الأمور محسومة لصالحها سلفاً، وتنظر إلى خارطة المنطقة، بغير العين التي ننظر بها نحن، وحقيقة الأمر أن طهران تعتقد مؤمنة بأن دول الخليج العربي، والجزء الأكبر من المملكة العربية السعودية، وربما اليمن والأردن، ليست أكثر من دروع جغرافية لها، أما شعوبها فهم ليسوا أكثر من دروع بشرية جماعية!



شراسة القتال الإيراني في سوريا، وتكريس طهران لكل مواردها الاقتصادية والعسكرية، وتأجيج الغرائز المذهبية في المنطقة، كلها وسائل لا تبدو كافية بنظر طهران، فنظام بشار الأسد قد ينهار في أية لحظة، خاصة إذا انهارت دفاعات دمشق، وذلك يعني حكما، انسداد المجال الحيوي أمام النفوذ الإيراني في شرق المتوسط، وتمزق الروابط الجغرافية مع القوى الموالية في التخوم.



طهران ليست في وارد ترك نظام الأسد لمصيره، قبل أن تذهب بكل ثقلها إلى الحد الأقصى الممكن، مع الحرص الشديد على التمييز، بين سقوط دمشق وسقوط النظام وذلك ما يفسر كثافة الأنشطة والتحركات الداعمة للنظام عبر حدودي لبنان والعراق، فإن فشلت مخططات حماية دمشق، فلا يجوز فشل حماية نظام الأسد، ومحاولة استنهاضه مرة أخرى، حتى إن كان ذلك من رقعة جغرافية ضيقة، وبالتالي تصبح خطوط الإمداد والتواصل، بين الساحل السوري ولبنان والعراق، بمثابة المخطط الاحتياطي البديل، وهذا ما يفسر ضراوة المعارك في حمص وريف دمشق.



قد لا تكون سوريا آخر خطوط إيران الدفاعية في المنطقة، لكنها بكل تأكيد، تمثل جوهرة العقيدة العسكرية والسياسية، في استراتيجيات طهران القائمة على أبعاد نيران الحروب، عن التراب الوطني الإيراني إلى أقصى مدى ممكن، وذلك ثابت استراتيجي حيوي وبديل فعال، تبنته إيران وطورته في خضم تجربة الحرب الطويلة والمرهقة مع العراق، لتصبح سوريا بذلك حلقة حساسة في تطويق العراق، ثم لاحقا وبعد موت الرئيس السوري حافظ الأسد وسقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عمقا استراتيجيا، ودون سوريا أو جزء منها على الأقل، لا تستطيع القيادة الإيرانية الشعور بالأمان.



ينبغي الاعتراف أولا بأن إيران حققت نجاحا فائقا في تصميم وتنفيذ تلك الاستراتيجية، وما حقيقة وجود وتوفر عوامل موضوعية متعددة، استفادت منها إيران في سعيها إلى أقصى حد ممكن إلا بديهية لا تقلل من قيمة النجاح الاستراتيجي الإيراني، بل تضيف إلى ذلك النجاح بعدا نوعيا من المهارة التكتيكية، والقدرة على تحريك وحشد، كل عوامل الدعم والقوة الموضوعية، خدمة لأغراض طهران الاستراتيجية.



الإمام الخميني لم يصنف نفسه يوما زعيما حصريا لإيران، كما أنه رفض أيضا وبعناد الاستسلام لفكرة قصور مرجعيته الروحية على الشيعة فقط، حتى في ظل أحلك ساعات الحرب مع العراق ، بل حتى قبل نجاحه بالإطاحة بديكتاتورية أسرة بهلوي، عبر ثورة شعبية ضخمة ويجوز أن "الإمام" آمن فعلا، وبوصفه "نائبا" للإمام الغائب بدوره وواجبه كمخلص للبشرية كلها، من شرور عالم محكوم من "شياطين" بأحجام مختلفة!



لكن.. ومع نجاح الثورة الإيرانية، كانت بؤرة أخرى تنشأ في ظل "الإمام"، وتحت عباءته، بؤرة صلبة من أبناء "فارس" آمنت بأن التاريخ يتيح أمامها فرصة لا تعوض للسيطرة تماما على المذهب الشيعي، وتكريس قيادة "فارس" الأبدية له، وذلك هدف لن يتحقق إلا بحسم الجدل والصراع، بين "النجف" وبين "قم"، فبقاء المرجعية الأعلى في النجف، يقف حائلا وسدا أمام رغبة ومخطط خلط الأمور وازالة الحدود مرة واحدة وإلى الأبد، بين المذهب الشيعي، والطموح الفارسي الجامح، فكانت تلك أهم معركة استراتيجية، دارت، وتدور رحاها حتى يومنا هذا.

بعد سقوط الشاهنشاه، لم يعد في إيران من يستطيع إرغام "الإمام"، أو تحدي سلطاته ومكانته المقدسة، بما في ذلك بعض كبرى المرجعيات الشيعية، والتي تخلت، مقتنعة كانت أو مرغمة، عن مكانتها المتقدمة، لصالح الإمام الخميني، بالانزواء والعزل، أو الدخول تحت عباءته، وبعض قليل منهم، أرغم على قبول الواقع الجديد بطرق مختلفة من بينها الموت الغامض.



بؤرة "فارس" كانت تقوى بسرعة، وتكسب المزيد من العزيمة والمناعة في ظل "الإمام"، بعد أن أقنعته بضرورات "قومية" و"بروتوكولية"، جوهرية كانت أو شكلية، جذبت "الإمام" خطوات إضافية، لفكرة "تفريس" المذهب الشيعي، وأضعفت اهتمامه بكل ما هو غير قومي، وأصبح ممكنا، رصد ظواهر استعادة وإحلال روح " الشاهنشاهية" في عباءة "الإمام".



امتنع "الإمام" عن التحدث باللغة العربية إلى ضيوفه من العرب رغم إجادته التامة لها، وأعلنت طهران "الخمينية" رسميا، تكريس وتقديس احتلال الشاهنشاه، للجزر العربية الإماراتية الثلاث، وأصبحت الطريق إلى القدس لا تمر إلا من قلب بغداد، وانطلق تنفيذ مشروع إضعاف النجف الأشرف في الاجتهاد والافتاء، وتحويلها إلى مجرد مزار ومرقد، لضريح الإمام علي بن أبي طالب، وشرع بخطة استثمار العوامل الموضوعية، خاصة انتشار الشيعة العرب في أوطانهم، وعلى رقعة جغرافية واسعة، في الشرقين الأدنى والأوسط.

الحرب الطويلة مع العراق، وفشل إيران في كسر إرادة الجيش العراقي أو إلحاق الهزيمة به سببا مرارة كبيرة للإمام الخميني، حين أرغم على قبول وقف إطلاق النار، وتلك لم تكن جزءا من طبائعه، ولا من رسالته "المقدسة"!، وما زاد من مرارة "الإمام" وحنق البؤرة الصلبة من حوله حقيقة معنى أن العراق حارب لثماني سنوات بجيش، مثّل العراقيون الشيعة أكثر من 60 بالمئة من قوامه وتشكيلات قطاعاته المختلفة.



الفشل في الحرب، وموت "الإمام" لاحقا، فتحا الطريق تماماً لهيمنة البؤرة الفارسية الخالصة والصلبة، على كافة مقاليد الحكم والتحكم، في الدين والدولة، لتبدأ مرحلة السيطرة على شيعة "التخوم" في سوريا ولبنان، والاستمرار في تصدير "الثورة"، إلى الخليج واليمن والانتظار تحت الشجرة، حتى تسقط "التفاحة العراقية"، بحرب خاضتها أمريكا، وانتصرت فيها إيران دون أن تطلق رصاصة واحدة على وصف الرئيس الأسبق الهاشمي رفسنجاني، أو ربما ذلك ما تحب طهران أن تعتقد، بقدر ما تكره رؤية سوريا تعود لشعبها، محررة من رجس آل الأسد، لأن تحرير سوريا من الأسد هو بداية انكماش "فارس" الجديد، وربما انكساره.