إضراب الشرطة وعصيان السلطة والمعارضة على الشعب

لست أدري من أين سيأتي سيدي القاضي بحكم يرضي جميع الأطراف في قضية الفتنة الكبرى بمصر والمسماة بـ"الألتراس"؟ لست أدري كيف ستتحول بورسعيد إلى "عروس" كما يريدها اللواء وصفي قائد الجيش الثاني الميداني ونريدها كلنا معه!.

أكتب ذلك يوم الجمعة وقبل أن تشرق شمس التاسع من آذار حيث ينتظر المصريون جميعًا صدور القرار!

لقد نام المصريون في بورسعيد وفي القاهرة وفي المنصورة وفي الإسكندرية وفي مطروح وفي النوبة وهم يتحسرون على ضحايا "الألتراس".. باستثناء أولئك الذين دبروها ويضحكون الآن في اصفرار!

والحق أن الضاحكين في اصفرار تعددت مكائدهم وتنوعت فتنهم بشكل يجردهم ليس من مصريتهم فقط وإنما من إنسانيتهم أيضًا!.

لقد بات لدينا وبيننا أناس يبتهجون لكل مصيبة ويحتفلون بكل كارثة، بل ويعتبرونها أحيانًا أعمالاً وطنية!

من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن يحتفي "ثوار" بالعصيان المدني للشرطة المحتجة أصلاً على المساس بقاتلي الثوار!!.

ومن ذلك أن يصرخ "ثوار" في جنازة شهيد المنصورة مطالبين بالقصاص.. وبعد الجنازة يشاركون أفراد الشرطة فرحهم بالإفراج عن "داهس" الشهيد!!

لقد تجاهلت هذه الفئة من "الثوار" و"الأحرار" الذين يريدون تكملة المشوار أن عصيان الشرطة في مجمله كان للاعتراض على عدم تسليحهم في مواجهة الشعب، وكان لغضبهم من الحكم على قناص الصعيد، وكان لاعتراضهم على سجن قائد المدرعة، فهل هناك مسخرة أكثر من ذلك؟!.

والإجابة "نعم" هناك!

هناك من يرفعون شعار "مكملين" ويخلطون بين مكملين لتحقيق أهداف الثورة ومكملين لحرق عواصم مصر! بين مكملين لاستعادة حقوق الشهداء ومكملين لتحويل شباب مصر كلها إلى "شهداء"!.

بين مكملين لاستعادة أموال مصر المنهوبة، ومكملين لإخراج من بقوا في طرة من السارقين!!.

فرق كبير بين "مكملين" لأهداف وطنية وبقوة وطنية.. وبين "مكملين" لأهداف وهمية وبأموال "فلولية".. وعن أموال وإعلام وأمن "الفلول" هذه الأيام لا تسل!!

تأمل في أسباب العصيان المدني لبعض أفراد الشرطة، ودقق في إضراب جنود بعض أفراد الأمن المركزي، وفي إغلاق أكثر من 30 قسم شرطة! وعد بذاكرتك إلى يوم 25 يناير 2010م ولا تغرق معي في نظرية المؤامرة ولا تستسلم لنظريات قائمة على خطة العادلي وحسن عبدالرحمن.. هما ومن بعدهما الطوفان!!.

هذا عن عصيان الشرطة "علينا" فماذا عن عصيان الساسة علينا أيضًا؟!

ما الذي جعل سلوكهم يتجه وفق معادلة: الاختلاف يساوي العداء.. والاتفاق يساوي الصداقة.. رغم ما في الاختلاف من ثراء ورحمة، وما في الاتفاق أحيانًا من قسر وقهر وفتنة؟!

لقد جاء حكم القضاء الإداري الجديد بإلغاء الدعوة للانتخابات البرلمانية بمثابة مخرج مشرف للجميع.. السلطة "الرافضة" والمعارضة "الرافضة"! فهل يرضى الطرفان علينا ويفكان العصيان على الشعب؟! هل يتنازل الطرفان عن شيء حتى ولو من كرامتهما لصالح كرامة مصر؟! أم أنه العصيان.. الطوفان؟!

اقرأوا أيها السادة في السلطة وفي المعارضة تاريخ الإنسانية جيدًا! اقرأوا عن سر غرق السفائن الأولى قبل البر.. وستعرفون السر! السر في الربابنة.. وفي الطواقم العاجزة المكابرة!

وعن المكابرة حدث أيضًا ولا حرج.. سلطة تتمسك بحكومة واهية.. ومعارضة تتفرج على أمة تهددها ألف داهية وداهية!

تعاملوا مع حكم القضاء في مذبحة الألتراس بحكمة وافتحوا نافذة يتسلل منها الضوء فينفض عن الشعب غبار الظلام.. تنازلوا وتآلفوا حتى يعود الشعب يعود ويهتف ويصفق ويستحم بهالات ضوء النجوم.. فإن لم تفعلوا فأبشروا بألتراس كبرى في كل محافظة!.



*نقلاً عن "المدينة" السعودية