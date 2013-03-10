الأزمة السورية وسؤال: العراق إلى أين؟

السؤال المأزق الذي يشغل أغلبية المصريين الآن، هو: مصر إلى أين؟ بكل ما يتضمنه من عدم اليقين بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل الذي يزداد غموضاً يوماً بعد يوم، في ظل حكم وهيمنة جماعة “الإخوان المسلمين” على الحكم، أخذ يفرض نفسه، ربما بالدرجة نفسها في كثير من الدول العربية، وعلى الأخص تلك التي أصابها مس الثورات العربية . السؤال ذاته مطروح أيضاً في الدول التي تجاور بؤر الأزمات العربية . مصر وتونس وليبيا واليمن والسودان تأتي في المقدمة، لكن الارتباك أخذ يفرض نفسه أيضاً على دول أخرى مثل لبنان والأردن، في ظل استحواذ الأزمة السورية الأكثر سخونة على مشهد الارتباك السوري والعربي والإقليمي، وأخيراً دخل العراق طرفاً مباشراً في تداعيات الأزمة السورية من منظور دفع الأثمان .

من الصعب تصوّر أن العراق حاول مثل لبنان أن يتّبع سياسة “النأي بالنفس” عن الأزمة السورية وتفاعلاتها لسببين، أولهما أن محاولة لبنان النأي بنفسه عن الأزمة السورية كانت مجرد محاولة افتراضية بعيدة كل البعد عن الواقع، لأن المشهد اللبناني وما يعانيه من استقطاب داخلي، يزداد حدة يوماً بعد يوم، حول الموقف من الأزمة السورية، بين داعم للنظام ومساند للمعارضة، بما يكشف زيف هذا النأي، وثانيهما أن العراق دخل مبكراً طرفاً في الأزمة داعماً لنظام بشار الأسد، في موازاة مع الدور الإيراني الرائد في هذا الدعم . والعراق الذي نتحدث عنه هنا هو الحكومة المركزية في بغداد برئاسة نوري المالكي . لكن هناك عراقاً ثانياً وعراقاً ثالثاً أقرب إلى أطراف المعارضة السورية . فحكومة أربيل في كردستان العراق ورئيس هذا الإقليم مسعود البرزاني يدعمون المعارضة السورية الكردية، وهناك في إقليم الأنبار شمال غربي العراق قيادات قبائلية وعشائرية وسياسية “سنية” تدعم المعارضة “السنية” الإخوانية والسلفية ضد نظام الأسد .

الآن الأمر بدأ يختلف في درجته وفي خطورته، بعد حادثة مقتل عشرات الجنود السوريين في كمين بالأنبار غربي العراق على الحدود السورية - العراقية يوم السبت (الثاني من مارس/ آذار الجاري) . فحسب ما أكده محافظ نينوى (شمال العراق) أثيل النجيفي، فقد وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر السوري المعارض والقوات النظامية السورية عند معبر اليعربية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من جنود الجيش النظامي السوري جرى نقلهم إلى مستشفى في محافظة نينوى .

أما وزارة الدفاع العراقية فقد أعلنت أن مسلحين وصفتهم ب “الإرهابيين” تسللوا من الأراضي السورية وهاجموا عشرات الجنود السوريين العائدين إلى بلادهم، ما أسفر عن مقتل 48 جندياً سورياً، إضافة إلى تسعة من الجنود العراقيين الذين كانوا يرافقون الحافلة . ووفق مصدر أمني عراقي، فإن 65 جندياً وموظفاً حكومياً سورياً لجأوا إلى الأراضي العراقية يوم الجمعة (الأول من مارس/ آذار الجاري)، إثر الهجوم الذي شنه الجيش السوري الحر المعارض على منفذ اليعربية الحدودي .

الأمر لم يتوقف عند هذا الاقتتال المتبادل بين الجيش السوري النظامي وقوات المعارضة على الحدود السورية مع العراق للسيطرة على المعابر الرئيسة بين البلدين، حيث تسعى قوات المعارضة إلى السيطرة على هذه المعابر لتأمين الحدود مع العراق، ولوقف تدفق الدعم العراقي أو الإيراني عبر العراق للجيش السوري النظامي، لكنه امتد إلى تدخل من الجيش العراقي في هذه الاشتباكات الأخيرة عند معبر اليعربية بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لوقف تلك الاشتباكات، وهو الأمر الذي استقبل برفض قوي من أطراف عراقية عديدة، أبرزها أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي .

فقد حذّر النجيفي من التدخل العراقي في الشأن السوري، ودعا جيش بلاده إلى النأي بنفسه عن هذا الشأن، وطالب بحماية إلى الحدود العراقية، وعدم الانخراط في المعركة الداخلية السورية، ولفت الانتباه إلى أن الموقف العراقي غير موحد تجاه الأزمة السوري، لكنه دعا، في الوقت ذاته، إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري “لأنه هو صاحب المستقبل وصاحب الحق”، في الوقت الذي اعتبر فيه حامد المطلق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن ما حدث كان نتيجة لتأثير الإرادة السياسية الإيرانية في القرار العراقي، موضحاً أن لإيران “طموحات سياسية ومصالح عدة في وضع العراق وسط الأزمة السورية” .

تحذيرات النجيفي والمطلق جاءت ضمن روايات تتحدث عن تدخل للجيش العراقي ضد الجيش السوري الحر، الأمر الذي حفز النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى التحذير من أي تورط عراقي في الأزمة السورية، لما ينطوي عليه من عواقب طائفية وسياسية وخيمة على العراق، نظراً لأن طبيعة الصراع في سوريا طائفية وسياسية .

دعوة النجيفي الجيش العراقي إلى النأي بالنفس عن تطورات الأزمة السورية، وتحذيرات كل من حامد المطلق ومحمود عثمان من تداعيات طائفية وسياسية بالعراق، في حالة أي تورط عراقي في الأزمة السورية، يمكن النظر إليها على أنها تحذيرات خارج أرض الواقع، فالعراق الدولة والعراق المجتمع مستحيل أن يستطيع أن ينأى بنفسه، إن أراد، عن الأزمة السورية، من جراء السيولة الهائلة اجتماعياً وسياسياً بين البلدين، فالعشائر متداخلة والتطابق الطائفي العراقي بين مكونات المجتمع العراقي والسوري ليست لها مثيل في أي دولة أخرى مجاورة لسوريا أو العراق، لكن الأهم هو أن الاستقطاب الداخلي الدامي الآن في سوريا هو الوجه ذاته لما هو قائم في العراق، ناهيك عن التطور العربي والإقليمي في تفاعلات سوريا والعراق، ومدى التطابق في نوعية ودرجة هذا التطابق بين دول عربية تساند المعارضة السورية، ودعم تركي لهذه المعارضة، وبين مساندة دول وأطراف عربية للنظام السوري وانحياز إيراني لهذا النظام . أدوار الدول العربية وأدوار إيران وتركيا هي ذاتها موزعة بين الحكم العراقي ذي الوجهة الشيعية، والمعارضة العراقية الكردية والعربية السنية . فالدول العربية التي تدعم المعارضة السورية هي نفسها في حالة اشتباك مع حكومة نوري المالكي، وكذلك تركيا التي تدعم المعارضة السورية، وتدعم المعارضة الكردية والعربية السنية ضد نوري المالكي، وإيران التي تدعم الأسد في سوريا هي من يدعم المالكي في العراق، ولذلك فإن الأخير يرى أن مستقبله في العراق مرتبط بمستقبل بقاء نظام بشار الأسد، والمعارضة العراقية، سواء الكردية أو العربية السنية، ترى أن انتصار المعارضة السورية وسقوط نظام الأسد يكون فاتحة للتغيير في العراق . من هنا يتوقع مراقبون أمريكيون بأن الحرب الدائرة الآن في سوريا من شأنها أن تهدد بتمزيق العراق، في ظل التباعد المتزايد بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد، وفي ظل الانحياز التركي إلى حكومة كردستان العراق، وفي ظل الدعم الإيراني لحكومة المالكي في بغداد الذي يعتقد أن “انتصار المتمردين السوريين من شأنه أن ينشئ ملاذاً آمناً لهم في العراق”، ويثير النعرات الطائفية في العراق ولبنان والأردن .

هذه التوقعات تدعمها توقعات أخرى ترى أن نجاح المعارضة الإسلامية في سوريا في إسقاط نظام الأسد بدعم عربي وإقليمي، ستوظف عقليتها الثأرية لدعم الاحتجاجات السنية داخل العراق، ما يعني أن احتمال إسقاط نظام الأسد في سوريا على أيدي المعارضة الإخوانية السلفية الجهادية، بدعم عربي وإقليمي، لن يكون نهاية المشهد الدرامي الذي لن يكتمل إلا بالتمدد نحو العراق، وإذا ما حدث ذلك فلا أحد في مقدوره أن يحسم إلى أين سيكون التوجه من العراق، الأمر الذي يفرض سؤالاً: العراق إلى أين؟ بقدر ما يعمم طرح هذا السؤال لدى كل جوار سوريا والعراق، في وقت لم يجد السؤال إجابة له حتى الآن في دول الثورة أو الحراك الثوري في مصر وتونس وليبيا واليمن .

* نقلا عن "الخليج" الإماراتية