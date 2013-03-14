بداية المتاهة الدستورية

لا جدوي من المناورة والمراوغة في صنع الدساتير في لحظات صحوة الأمم وإصرار الشعوب علي الحرية.‏

وهذا هو ما حاولت وبعض زملائي توضيحه في الجمعية التأسيسية قبل أن نضطر للانسحاب منها لأسباب من بينها عدم قبولنا محاولة إعادة إنتاج نظام الحكم الذي عانينا سلبياته علي مدي عقود بصيغة أخري تعتمد علي التلاعب باللغة.

فقد اعترضنا علي أن يبقي رئيس الجمهورية حكما بين السلطات الثلاث من خلال مراعاة الحدود بينها رغم أنه رئيس السلطة الأقوي( التنفيذية). كما لم نقبل أن يظل رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة في وضع السياسة العامة للدولة, وحصر دور مجلس الوزراء في الاشتراك معه وفقا لما كان منصوصا عليه في دستور1971 بالتمام. ورغم ان نصحنا لم يفلح; فقد اضطر من أرادوا أن يظل رئيس الجمهورية هو محور النظام السياسي- بسبب الحاحنا- إلي وضع مادة تعطي رئيس الحكومة والوزراء دورا أكبر, وهي المادة141 التي تنص علي أن يتولي الرئيس الكثير من اختصاصاته الداخلية' بواسطة' الحكومة.

ولكنهم لجأوا إلي صيغة لغوية قابلة للجدل بشأن حدود مشاركة الحكومة للرئيس في هذه الاختصاصات عندما أصروا علي استخدام كلمة' بواسطة', ورفضوا أيا من العبارتين الأكثر حسما وهما' عن طريق' أو' من خلال'.

فالقول بأن الرئيس يمارس اختصاصات معينة عن طريق الحكومة يعني أن هذا طريق إجباري. ويختلف ذلك لغويا عن القول بأنه يفعل ذلك بواسطة الحكومة. فالواسطة هي أداة. واستخدام الأداة ليس إجباريا في كل الأحوال. غير أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات استند علي حيثيات منها أن مجلس الوزراء لم يوافق علي هذا القرار وأن رئيسه لم يشارك في توقيعه.

وهذه قراءة للمادة141 تفيد إلزامه بذلك من زاوية المصلحة العامة التي توجب وجود توازن في ممارسة السلطة التنفيذية بغض النظر عن المعني اللغوي الضيق لكلمة' بواسطة'.

غير أن أطرافا أخري قد تصر علي قراءة المادة في ضوء هذا المعني اللغوي الضيق وغير الملزم, الأمر الذي قد يدخلنا في متاهة دستورية كنا في غني عنها لو استقام نص تلك المادة علي أساس أن يمارس الرئيس الصلاحيات المشار إليها فيها عن طريق أو من خلالالحكومة وليس بواستطها0

نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية