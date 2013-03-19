الشعب يريد الحياة

إذا كان بعض غلاة السنة يعتقدون ان في وسعهم بالتفوق العددي لطائفتهم وانتشارها الديموغرافي الواسع ومقدراتها المالية الكبيرة اعادة الشيعة الى قمقم الخضوع بالقوة، فإنهم حتما مخطئون وواهمون. هذا زمن ولى الى غير رجعة.

واذا كان بعض المتشددين الشيعة المنتشين بسلاحهم والنفوذ الواسع الذي أحرزه معقلهم الأكبر إيران، يظنون ان "النصر الالهي" لا بد آت لاستئصال شفة السنة وتسليم سلطة آخر الزمان اليهم، فالارجح انهم سينتظرون ألف سنة أخرى من غير ان يتحقق شيء من هذا الهدف.

ثمة من ينفخ في أبواق الشحن المذهبي ويحرض على التعصب لغايات وغايات. وثمة آذان في الشارع تطرب لسماع أناشيد التعبئة الغريزية وشحن النفوس لعلها بها تنسى أنين جوع بطونها وبطون اطفالها وترمي مسؤولية افقارها وتهميشها على الآخر الذي يتساوى وإياها تعتيراً واذلالاً ولا يختلف عنها بشيء. لكن "الجماهير الطائفية" تغفل انها المفعول بها وفيها عندما تقبل بالسير كالنعاج وراء المحرضين الذين يقودونها الى المسالخ الدموية.

لا شأن لهؤلاء بالخلافات والاختلافات الفقهية التاريخية بين المذهبين الشيعي والسني. صحيح ان هذا التباين الفقهي بين المذهبين موجود فعلا، لكنه لم يكن يوما هو السبب الحقيقي لتفجير الصراعات التاريخية بين الملّتين. وحتما ليس هو سبب البؤس الذي يعانيه الفقراء، وقود الفتنة وسلاحها، لدى الطرفين. الاصل والفصل هما في السياسة والمصالح الكبرى للدول، فمستلزماتها هي التي وحّدت الطائفتين في مراحل وهي التي فرّقت بينهما في مراحل أخرى. الفتنة تطلق أشرعتها وتنطلق عندما تجد جمهورا يتلطى بها ويدفع بمجاذيفها. ودعاتها هم أبرع من استخدم الانتماء الديني أو المذهبي لتعبئة الجمهور حينا باللجوء الى المبررات الوطنية أو القومية أو الثورية كما يجري حاليا. هم يتقنون الضحك على ذقون الاغبياء لاستخدامهم اضاحي على مذابح مصالحهم والغايات. وعندما يتوافر هؤلاء تضمن الفتنة امتلاك اسلحة الدمار الشامل.

لكن الفتنة ايضا ليست قدرا. تسقط رهاناتها، عندما تفقد قدرتها على تعبئة الجمهور ورفض الناس لها. صحيح ان لدى المجموعات الطائفية مهما كبر حجمها أو صغر هواجسها والمخاوف في منطقة يجتاحها منطق التكفير والتهجير والغلبة والانتقام التاريخي. لكن التجارب المريرة للفتن في هذا المشرق اثبت ان حروب الطوائف تنتهي دائما بتسويات، فلماذا انتظار فاتورة الدم الباهظة للجلوس الى طاولة التفاوض؟ الا يمكن التفاوض قبل دفع الاثمان الغالية؟

ولماذا لا يتفادى الابرياء وقود الفتنة المفترضين، سلفا نار جهنم التي تنتظرهم، برفع شعار: الشعب يريد الحياة، الشعب لا يريد الفتنة.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية