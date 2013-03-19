زرع الحزب وحصاده

لا ينفي تبرؤ "حزب الله" و حركة "أمل" من المعتدين على المشايخ السنة، مسؤوليتهما عن وضع لبنان على شفير فتنة. ولا يكفي القول بأن المعتدين في الخندق الغميق والشياح، هم من مدمني المخدرات، لنفي الاستنفار المؤدي إلى ما حدث في المكانين، وفي توازِ زمني واضح.

قد تكون تبرئة التنظيمين من المسؤولية في تبيّن دور لأجهزة النظام الاسدي، ترجمة للتهديد بمد حربه الى لبنان. لكن ذلك لا ينفي كون الحقل اللبناني صار قابلا لزرع كهذا، مذ بدأ شد العصب بالإنعام على أهل مذهب، دون غيرهم، حتى من العونيين، بأنهم أشرف الناس، وأهل المقاومة، فيما الآخرون اهل خيانة وعمالة، وبأن من يطالب بوضع سلاحهم تحت قرار الدولة متطاول يحل قطع يديه وسَبْل عينيه، وبأن من يحمل هذا السلاح يملك القانون في البلاد بشهادة "اليوم المجيد" في 7 ايار الشهير.

قد يكون الفاعلون من مدمني المخدرات، ممن يسميهم الشارع بـ"المحبحبين"، الذين يذكر علم النفس العيادي انهم حين يقعون تحت تأثيرها يتصرفون بإيحاء مما ينطوي عليه ضميرهم اللاواعي من ممارسات واعتقادات. فهل هؤلاء من الذين يسميهم "الحزب" تحديداً بالاهالي، حين يعتدون بالضرب والقتل في الخندق الغميق على العائدين من احتفالات ذكرى 14 آذار في الاعوام الماضية؟ أم هم من عسس مخابرات الوصاية البائدة، بدليل تعمدهم القول للضحايا إنهم من "حركة أمل" لاستدراج رد ميداني، أو هو نتيجة تشوش ذهني أفقدهم التنبه فكشفوا انتماءهم؟

أيا يكن الجواب، فإن السؤال الملح هو: هل يكفي أن يطمئننا "الأمين العام" إلى عدم استعجاله الفتنة، أم عليه أن يبادر إلى اجتثاث جذورها بتفيؤ الدولة، والهوية اللبنانية، بديلا من تجذير الهوية المذهبية؟

إذا فعل، فيكون يستجيب، أولا، جزءاً كبيراً من جمهوره بدأ يتململ من قوقعة التخويف من الآخر، والترهيب بمظاهر الهيمنة والسلاح، وتحصين المجرمين والفاسدين والمزورين، والمهربين ومنتجي "الكبتاغون".

بالأمس، خرق العميد المتقاعد محمد فوعاني "جمهورية" الصمت، ورفع إصبع الاتهام في وجه "القيادات السياسية الشيعية" التي استخدمت الضغوط "على أعلى المستويات" لتخلية قاتل ابنه ذي الـ15 ربيعا. وقبل أيام، أعلن عماد قميحة، المعتقل السابق في معسكر أنصار، والمسؤول السابق في الحزب، عن تأسيسه ومجموعة من أبناء الضاحية والجنوب، "تيار المواطن اللبناني" متهما الحزب نفسه، وحركة "أمل"، بتأجيج الشحن الطائفي عند الشيعة، بالقول لهم إن هناك من يريد ذبحهم.

للصورتين انعكاس داخل "الحزب الحاكم" نفسه، برفض جعله أداة ايرانية خالصة، في دفاعه عن نظام الأسد، كأنه ينصر معاوية على الحسين. تململ أصاب قياديين، من غير ذوي العمائم، نوابا واصحاب إطلالة على البحث والعلم.

إنه زرع الحزب، وحصاده، سلبا وإيجابا.

*نقلاً عن "النهار" اللبنانية