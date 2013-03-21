قتل الأطفال: بوتفليقة وبلعيز وقسنطيني

ماذا ننتظر من مجتمع تحوّل فيه السجن إلى فندق ''خمس نجوم'' نتيجة سياسة تلميع ملف حقوق الإنسان بالجزائر، بينما تحوّل المجتمع الحقيقي إلى سجن كبير؟



هناك من يحلو له تفسير حادثة مقتل الطفلين إبراهيم وهارون في قسنطينة، وفق نظرية أن الجزائريين انتقلوا من عنف الإرهاب السياسي إلى عنف الجريمة، وهي مرحلة يمر بها أي مجتمع تعرض لهزات عنيفة مثل فترة الدمار والموت التي عصفت بالبلاد مطلع تسعينات القرن الماضي.

لكن هناك من يرى بوضوح أن مقتل الطفلين البريئين في قسنطينة وقبلها أطفال كثيرون هي نتيجة سياسة اللاعقاب، التي انخرطت فيها حكومة الرئيس بوتفليقة منذ مجيئه عام .1999



وفعلا، تمكن الرئيس بوتفليقة من إعادة آلاف المسلحين التائهين في الجبال إلى المجتمع، وتمكن من إعادة الطمأنينة إلى ملايين الجزائريين وحفظ رقابهم من الحواجز الأمنية المزيفة على طرقات وشعاب الجزائر العميقة، لكن بوتفليقة تمكن أيضا وبامتياز من تعطيل مفهوم العقاب والسجن.

خلال فترة حكمه، تحول ملف حقوق الإنسان في الجزائر، بقيادة وزير العدل سابقا ورئيس المجلس الدستوري حاليا، الطيب بلعيز، وبمساعدة فاروق قسنطيني، رئيس هيئة حقوق الإنسان، إلى سياسة ''تلميع'' موجهة للخارج على حساب الداخل.

وبالنتيجة، تحولت السجون إلى فنادق للمنحرفين والسُرّاق والمجرمين الآخرين، يقصدونها كلما ضاقت بهم سبل العيش الكريم في المجتمع الحقيقي، أو السجن الحقيقي.



وانقلبت المفاهيم، وأصبح المنحرفون يتندرون بينهم، فيقولون إنهم لا يجدون حرجا في ارتكاب جرائم كلما أحس أحدهم بالحاجة إلى ''رفاهية'' السجن، ويضربون مواعيد للقاء الأحباب خارج السجن، عند كل مناسبة عيد وطني أو ديني، بموجب ''العفو الرئاسي''.

وحتى نكون منصفين، فلا يمكن أن يتحمل الرئيس بوتفليقة وحده مسؤولية الإجرام الذي يعصف بالجزائريين، فهناك ''جرعة عنف'' زائدة فيهم، يشتهرون بها في كل بقاع العالم. لكن لو طبقت سياسة العقاب بالقصاص، فيقتل القاتل مثلا، لكانت الأمور مختلفة بالتأكيد.

أما أن يتفاخر مسؤولو ملف حقوق الإنسان في الجزائر، بالقول إن تحول السجون إلى ''فنادق'' هو مكسب لسمعة البلد، فعلى هؤلاء المسؤولين الانتباه إلى أن تقليد دول مثل النرويج والسويد التي تفاخر بمثل هذه المنجزات، هو تقليد كاذب.. لماذا؟ لأن المجرم في النرويج أو السويد يعيش أصلا في ''جنة'' المجتمع وعندما ينقل إلى السجن، فهو ينتقص من حريته، بينما عندنا نحن، الجميع يعيش في ''جحيم'' المعاناة، والمحظوظ هو من يدخل السجن.

*نقلاً عن صحيفة "الخبر" الجزائرية