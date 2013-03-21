مصر تبحث عمن يدير التوحش

صديقي..



يبدو أن الدولة في مصر تتحول إلى كائن هلامي، أو كما يقول منظرو «القاعدة» في كتابهم المقدس «إدارة التوحش» غرقت في مرحلة «شوكة النكاية والإنهاك».

فبعد أن ثار الشعب من أجل الرغيف «عيش ــ حرية ــ عدالة اجتماعية»، ها هو يفقد الأمن، فوزارة الداخلية انقسمت على نفسها واشتبك ضباطها فيما بينهم وتظاهر بعضهم ضد وزيرهم.

و«جماعة الأخوان»، التي ما زالت تعتبر «محظورة»، دخلت في صراع مع الجيش الذي سرب معلومات للإعلام «بأن أفراد كتائب القسام» المنشق إلا قليلا عن «حماس» مسؤول عن قتل 17 جنديا وضابطا من الجيش وعن سرقة زي الجيش لأهداف غير معروفة، خرج عضو «الأخوان» صفوت حجازي في غزة ليهاجم بعض الإعلام المصري، واصفا إياه بـ«سحرة فرعون»، لكنه لم يحدد من هو «فرعون»، وهل كان يقصد أول ضابط جيش استلم الحكم «جمال عبدالناصر»، أم الثاني الذي تم اغتياله، أم الثالث الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، أم المؤسسة التي أخرجت هؤلاء الثلاثة؟

«حجازي» لا يوضح، لكنه يقول في غزة أمام أفراد حماس التابع «للأخوان»: «بنقول لجريدة الأهرام العربي، وكل من يقول إن حماس هي التي قتلت الجنود المصريين في رفح: لو كل كلب ألقمته حجرا لصار الحجر بدينار».

هذا المشهد لمؤسسات مصر الدولة، جعل أهالي المدن والقرى يشكلون مؤسساتهم الأمنية والبدائية، وبدأوا يحاكمون كل من يظنون أنه مجرم بقانون «حد الحرابة»، فتم تعليق مشتبه بهم في الطرقات، ووصلت المحاكمات الشعبية إلى 17 محاكمة تحركها فكرة الانتقام.

من المؤكد أن هذا «التوحش»، أو تحول المجتمع إلى غابة، سيجعل العقلاء يتمنون قدوم من يدير أمور البلد، لينشر الأمن ويوفر الطعام.

أيا كان القادم «الأخوان» بشكل واضح بدلا عن الحزب الحاكم «الحرية والعدالة» أو «السلفيون» أو المعارضة، سيعيدهم لما قبل الثورة، فالثورة بسبب الظلم والجوع التي تدفع الفقراء للانفجار، تختلف كثيرا عن الثورة ضد الجهل والعقل البدائي الذي ينتج الظلم والجوع.

هذا العقل الجمعي الذي ما زال يؤمن «بالحاكم العادل المستبد»، العادل لمن يؤيده بكل شيء، والمستبد ضد المخالف/ المعارضة التي ترى طريقة أخرى لحل المشاكل.

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*نقلاً عن صحيفة "الجزيرة" السعودية