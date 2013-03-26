قمة بلا حوافز..!

منطقتنا العربية ساخنة بأحداثها وتقلبات سياساتها وتنوع خلافاتها، وعلى هذا الأساس لم تعد القمة العربية وغيرها التي يجتمع فيها القادة وتعلن الخطب والآراء، ثم تنتهي ببيان ختامي حفظناه بمواده وحروفه وأرقامه، سوى أن تأتي على رأس المهمات القضية الفلسطينية والعلاقات البينية، وكيف توضع اتفاقات اقتصادية عابرة لحدود المنع والمصادرة والتجاوزات، وكل هذا حصيلته تبدأ وتنتهي في قاعة الاجتماعات، ولا يهتم بها المواطن العادي..

لسنا متفائلين أو متشائمين من نتائج قمة الدوحة، وإن تركزت على الوضع السوري باعتباره الحدث الأكبر، ومع ذلك هناك انقسامات على تمثيلها بين من يرفض، ومن يؤيد، ورغم رمزية هذا الشأن وعزل السلطة القائمة، إلاّ أن المواقف لا تحددها المصلحة العربية الشاملة بحيث ينحاز الجميع للشعب الذي يواجه أخطر إبادة وتخريب في عصره الحديث، والقضية ليس من يحكم ويتسلط، ولكن الموضوع يتعلق بأخلاقيات التعامل والنتائج التي ستترتب عليها في المستقبل؛ حيث ستتحول سورية إلى أرض محروقة تحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة البناء هذا إذا لم تحدث إشكالات تفرق الشارع، وتزرع الطائفية وتوابعها من ثارات وتقاتل، وهي مسؤولية عربية تامة، أي أن التخاذل أمام ما يحدث وكأنه في قارة أخرى رغم فهم أن الأمن العربي برمته قد يهتز إذا ما حدثت فوضى لاحقة بين أطياف المجتمع السوري ومؤِثراته على جميع دول الجوار..

ومثلما أضعف الشارع العربي الاهتمام بالقمم ومجرياتها، فإن المراقب الدولي لا يجد فيها ما يحركه أو يضعه في اهتمامه، لأن الحكم على النتائج بات معروفاً بعجز تام أن يأخذ العرب بنهج يتوافق وقضاياهم وتعقيداتهم الأمنية والسياسية، بل وترسم الخطط على هذا العجز، وحين نلوم المجتمع الدولي على قصوره بحل قضايانا أو التعاطف معها لا ندرك أننا القضية والنتيجة، فهناك من يتعامل مع إيران كحليف وضد بلدان عربية لا تخفي عداءها لهم، وطرف آخر يتعامل مع إسرائيل كصديق، وهناك صفقات تجري من قبل دول ضد أخرى مع دول إقليمية أو خارجية، والسلسلة طويلة ولن تنتهي..

جربنا كل أنواع الشعارات، لكن ملفات الجامعة العربية أكثر من وثّق الخلافات وعدم جدوى العمل العربي الواحد، وحين تبحث عن الأسباب تجد أن الثقة المفقودة والشكوك في الغايات وما تخفيه من حقائق، جعلت عقده الفهم مستحيلة وهذا لا يرتبط بعالم اليوم، بل بنصف قرن من تداول الأزمات وتضاعفها مع زعامات ذهبت وأخرى حلت محلها، والمشكل الأكبر أن المواطن نفسه أصبح يخشى العمل العربي لأنه ضد توجهه نحو التقدم، ولذلك انحصرت الحلول عند كل دولة بشأنها الخاص، وهو أمر طبيعي في حالة فراغ دائم..

العالم الخارجي لا يحل قضايانا، ولا يريد المساهمة فيها إلاّ ما يتعلق بمكاسب يجنيها من علاقاته معنا لأن تشتتنا وضعفنا وانحسار أدوارنا، ساعدت على أن نكون مجرد كمّ بشري لا علاقة له بالرؤية البعيدة لإصلاح أوضاعه والخروج من الفراغ الكبير إلى البناء الدائم..



*نقلاً عن "الرياض" السعودية.