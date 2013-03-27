هل يلجأ أوجلان إلى أربيل قريباً؟

الإعلان الذي أطلقه عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني التركي PKK حمل رسالة إلى حزبه بالانسحاب بسلاحه إلى مناطق خارج حدود تركيا.

الإعلان جاء بعد تسريبات إعلامية أطلقتها إحدى القنوات التلفزيونية التركية قبل نحو شهرين أشارت إلى احتمال العفو عن إوجلان ولجوئه إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ومثل هذه التسريبات عادة ماتطلقها وسائل الإعلام التركية كبالون اختبار وجس نبض للشارع التركي وقياس حجم ردة الفعل، ويبدو أن الشارع التركي كان صامتا تجاه هذه الإشاعة، والصمت علامة الرضى، اما بالنسبة للكورد فالترحيب هو سيد المشاعر تجاه إطلاق سراح زعيمهم المسجون في جزيرة إمرالي باسطنبول منذ اعتقاله في الخامس عشر من فبراير 1999 في كينيا في عملية نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية MIT بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية.

لم يتأكد في حين إطلاق الإعلان إلى أين سيتجه مقاتلو حزب العمال بعد انسحابهم من الاراضي التركية، والذين يبلغ عددهم نحو خمسين الف مقاتل يضاف اليهم خمسون الفا من غير المسلحين، لكن جرى حديث عن احتمال انسحابهم الى قواعدهم المعلومة في شمال العراق وابرزها معاقلهم في جبال قنديل، التي يتواجد فيها ثلاثة او اربعة الاف مقاتل.

إلا أن اجتماعات رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في انقرة الاثنين 25 مارس / آذار قطعت الشك باليقين، فقد بحث الجانبان السلام في تركيا والمسألة الكردية، ومن بينها ترتيبات انسحاب مقاتلي حزب العمال الى داخل اقليم كردستان في شمال العراق، وربما وضع الكورد في سوريا. ولكن لم يجب اي مسؤول عن اسئلة دارت حول احتمال اصدار انقرة عفوا عن اوجلان ليتوجه الى اربيل بعد ان كثر الحديث عن ترتيبات لتوجه عناصر الكردستاني الى الشمال العراقي.

قد تكون كوردستان العراق المكان المثالي بالنسبة لاوجلان وحزبه، خاصة وأن رئيس الاقليم مسعود بارزاني كان قد صرح في اكثر من مناسبة خلال قيام الجيش التركي بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل حزب العمال الكردستاني التركي داخل الاقليم عامي 2007 و 2008، قالها بارزاني بوضوح عندما طلبت منه تركيا طرد تلك العناصر: "لن نطرد كرديا من اراضينا ولن نظلمه ومن لديه مشكلة داخلية عليه الجلوس الى طاولة الحوار لحلها". وهذا ماحصل فعلا عندما توجه وفد مكون من نواب في البرلمان التركي عن حزب الديمقراطية والسلام، وهو حزب كردي، الى جزيرة امرالي للقاء اوجلان ليخرجوا بذلك الاعلان الذي تلي في مدينة ديار بكر، كبرى المدن الكردية في جنوب شرقي تركيا وذلك بمناسبة عيد رأس السنة الكردية (النوروز) في الحادي والعشرين من مارس.

ويتساءل البعض هل هذا فعلا عبد الله اوجلان؟ الذي قاد كفاحا مسلحا ضد الدولة التركية على مدى ثلاثين عاما؟ والجواب نعم هو، هو الذي اعلن قبل سنوات تخليه عن المطالبة بدولة كردية والاكتفاء بحكم ذاتي واسع للمناطق الكردية، وهو يعلم جيدا أنه لو استمر بالدعوة الى الكفاح المسلح في هذه المرحلة فسوف ييقى في سجنه بإمرالي الى الأبد, لذا كان لزاما عليه التحرك خطوة تخدم قضيتة وتطمئن أنقرة في أن هناك ضوء في آخر نفق هذا الصراع الذي اودى بحياة عشرات الآلاف، اكرادا واتراك.

إعلان أوجلان تلي في ديار بكر وسط اهازيج كردية واعلام كردية، وغاب علم الدولة التركية، الامر الذي لم يعجب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وانتقده بمرارة.

ولا شك أن تلك المرارة تنبع من شعوره بأن حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان قد قدمت للكورد مالم تقدمه اي حكومة تركية منذ قيام الجمهورية التركية الحديثة عام 1925, من السماح بالتحدث باللغة الكردية، بعد ان كان محظورا التحدث بها في العلن، واطلاق اذاعات وقنوات تلفزيونية كوردية، احداها ضمن باقة TRT الرسمية شبه الحكومية واطلاق بعض الحريات في المجالات الصحفية والثقافية والفنية.

إن متابعي الشأنالتركي وتطورات الاحداث الجارية في الدول المحيطة بتركيا، خصوصا العربية منها، يعرفون أن اطلاق انقرة سراح اوجلان مرتبط بالكيفية التي ستنفذ بها توجيهات اوجلان فيما يخص انسحاب مقاتلي الحزب وكذلك تطورات الوضع في سوريا اذ لاشك أن سقوط نظام بشار الاسد سيعني تمتع محافظتي الحسكة والرقة بحكم ذاتي مشابه لذلك الموجود في كوردستان العراقية منذ عام 1991 وهو ماقد يولد ضغطا على تركيا ويجبرها على ترتيب اوضاع بيتها الداخلي والتفاهم مع الكورد الذين يصل تعدادهم من تركيا اكثر من عشرين مليون نسمة حسب آخر الإحصاءات وأولى تلك التفاهمات هي العفو عن زعيمهم عبد الله أوجلان.