معاً.. ستسيئون لذاتكم

لا أتساءل مستغرباً: لماذا يتكرر نشر الآراء حول مسار العلاقات بين إيران والعالم العربي؟..

سؤال لن يكون خاطئاً لو كانت أوضاع إيران مستقرة على سلوك محدد ومفاهيم بالغة الوضوح..

ما يحدث أن هناك تغيرات عربية..

تغيرات توضح لك عن وجود مزيد من محاولات التدخل.. وأخرى ترى فيها استجابات عربية غير منطقية..

لماذا يحدث ذلك؟..

هل ترى أنه يوضح وجود مجالات اندفاع عند إيران نحو ما تريده في العالم العربي؟..

ثم ما الذي تريده؟..

إن الموقف من الحرب الأهلية في سوريا يبرز لنا شاهد إدانة بغياب الموضوعية في حرب أهلية شرسة..

دول أوروبا لم تفعل ذلك..

لم تستغل الحرب فتبحث عن منطلقات نفوذ لها..

أمر آخر.. يخص العالم العربي بصفة عامة.. وبخصوصية لدول متأزمة تخطئ في معرفة أين تتجه فتجدها تفضل أن تتجه إلى إيران.. بالتأكيد ليس الأمر مسألة تفضيل، وإنما هو مسألة مساومة حول علاقات تتعلق بطرف آخر..

«إيران» ليست لغزاً غامضاً مضمونه بعيد عن العالم العربي، فهي وبتحديد مواقع حاولت الوصول إليها، وأيضاً احتلت في زمن سابق ما هو مثيل لها في دولة عربية أخرى.. ليست لغزاً، لكن ما هو مرتبك الحضور وربما غير واضح الغايات هو ما يمكن أن تفهمه عن طبيعة بعض المواقف العربية التي بدلاً من أن تتجه بجدية إلى إصلاح أوضاعها تجدها تمارس هذا التناقض في ممارسة اتجاهات متناقضة الغايات من ناحية، وفيها تنكّر مزعج لما طرحته مبادرات عربية لإنقاذ العالم العربي من واقع مخاوفه..

هذا الوضع القائم حالياً لا نجد انتشار القلق حول كل المسافات أو الشكوك الصارخة في نوايا مَنْ يحيطون به، ولكن هناك سيئة لا مثيل لها في حجم سوء النتائج لو استمر هذا التشتّت والتناقض.. أي أن إيران لن تحقق مكاسب بقدرات ذاتها، فهي مرفوضة التدخل منذ مئات الأعوام، لكن قلق وارتباط بعض الأوضاع العربية هو ما قد يعطي إيران مكاسب لا تحلم بها..

ورغم تزاحم السيئات فإنني لا أتصور الواقع الخليجي - والسعودي بالذات - معرضاً لما تبحث عنه إيران من فرص تدخّل أو ترويج مساوئ علاقات بقدر ما يكون ذلك منطلق إضافات لرداءة الواقع العربي وليس الخليجي..

نقلاً عن "الرياض" السعودية