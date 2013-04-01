الرئيس مرسي ينسب شعراً قاله شوقي إلى حافظ إبراهيم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، مقطع فيديو للرئيس مرسي أثناء خطابه، أمس السبت، والذي ألقاه ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المهندس، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

ويظهر الفيديو الرئيس يلقى بيت شعر نسبه لشاعر النيل حافظ إبراهيم إلا أنه في الحقيقة هو من أشعار أمير الشعراء أحمد شوقي، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعتبرون هذا الخطأ استمرارًا لمسلسل أخطاء الرئيس المتلاحقة والمتكررة في خطاباته.

وقد قال الرئيس عندما تحدث في خطبته عن أهمية البناء في مصر: "كما يقول شاعر النيل، حافظ إبراهيم: "إنما مصر إليكم وبكم.. وحقوق البر أولى بالقضاء" وتبين أن البيت ليس لحافظ إبراهيم، إنما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي.