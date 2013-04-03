"سقوط البيت الأبيض" أميركا تنتخب عدواً جديداً

لم تستغرق عملية إسقاط البيت الأبيض أكثر من ١٧ دقيقة فقط، على عكس حسابات المتربصين به، إذ لم تشهد عملية الهجوم تلك المقاومة والممانعة الأميركية الشائعة في أذهان الكون. بطائرة واحدة فقط وثلاث سيارات نفايات مموهة بخزانة أسلحة في داخلها وبعصابة مقاتلين لا يتجاوز عددهم عشرين شخصاً، تمكن الإرهابيون من قتل كل عناصر حراسة البيت الأبيض ثم اقتحامه واختطاف الرئيس الأميركي ونائبه ووزيرة الخارجية، الذين كانوا بداخله في اجتماع مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية.

هكذا دوماً تبدأ الأفلام الأميركية... بتمريغ سمعة القوة الأميركية في التراب، ثم تختم الفيلم بتمريغ سمعة كل مَن سواها حتى المشاهدين في صالة السينما الذين لا يستوعبون سرعة تحولات موازين القوى من الضعف المتهالك في بداية الفيلم إلى القوة الخارقة في نهايته!

لا يأتي فيلم (سقوط البيت الأبيض Olympus Has Fallen) بجديد على صعيد الحبكة الدرامية المنقوعة في الإثارة الهوليودية، خصوصاً عندما يصبح الحديث عن قوة أميركا وجبروتها وهيبتها. يتمحور هذا النمط من الأفلام حول فكرة أساسية مفادها أن أميركا دوماً مستهدفة ومحسودة ويتربص بها الأعداء (مضامين خطاب شرقي!).

سيناريو «العدو والاستهداف والهزيمة المذلّة في البدء ثم الانتصار الأسطوري في الختام» خلطة ثابتة لا تتغير كثيراً، لكن الذي يتغير هو هُويّة (العدو)، الذي يجب أن يكون وحشياً وسافلاً، حتى تبرز إنسانية أميركا ونبلها.

اتخذت أميركا، في أفلامها طوال العقدين الماضيين، العرب والمسلمين عدواً مؤطراً لا تخطئه عين المشاهد «الإسفنجي» في صالات السينما. تفاقمت هذه الصورة العدائية بدرجة أكثر قتامة بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، ما حقق لرأسماليي التمثيل السينمائي والتمثيل السياسي إيرادات عالية، بدأت تنخفض بعد أن بدأت أعراض سبتمبر تزول من الذاكرة الأميركية.

لحسن الحظ أن هذا الكساد في استعداء العرب والمسلمين ربما حدا بصنّاع السينما للبحث عن عدو جديد أكثر طراوة وإنعاشاً للسوق!

في ما قبل العرب والمسلمين كان هناك عدو من تحت جلباب الحرب الباردة، فمن هو العدو الذي سيخرج من جلباب الحرب الاقتصادية؟!

في فيلم (سقوط البيت الأبيض)، الذي يحقق الآن إيرادات عالية في صالات السينما، تختار أميركا أن يكون عدوها هو الإنسان «الكوري»، الكوري الشمالي بالطبع، الذي يريد من خلال احتلاله البيت الأبيض إرغام أميركا على رفع يدها عن كوريا في سبيل إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية التي قسمتها «الإمبريالية» إلى قسمين: شمالي وجنوبي.

الغريب هو تزامن نزول هذا الفيلم في صالات السينما مع التوتر الذي تشهده الآن العلاقات بين الكوريتين واصطفاف الحشود على الحدود بينهما!

هذه المصادفة جعلت الفيلم أكثر مصداقية والتصاقاً بالحدث الآني وبالتالي أكثر مشاهدة وإيراداً، هل هي حقاً «مصادفة»؟!

ما يهمني بالدرجة الأولى في هذا الفيلم، بعيداً من أي تفسيرات لتوقيته العجيب، هو البوادر الملموسة فيه لتحويل بوصلة صناعة «عدو» أميركا.. من العربي إلى الكوري. لن أنسى وضعيتي قبل ستة أعوام حين خرجت من مشاهدة فيلم الرحلة 93 (Flight 93)، كان الناس ينظرون إليّ كأني أحد خاطفي الطائرة. قبل البارحة، تغيّر الوضع تماماً، خرجت من دون نظرات مصوّبة ضدي. كنت أبحث عن مواطن «كوري» معنا في الصالة كي أقدّم له، من تجربتي كعربي مستهدف منذ سنين، وصفة للتماسك أمام النظرات المرتابة فيه، لكني حين وجدت كوريّاً أحسست بعدم الرغبة في الاقتراب منه بوصفه شخصاً غير مريح!

تحالفُ السياسي والتاجر هو الذي يصنع العدو، والإعلامي يصوّب الشاشة في وجهه قبل أن يصوّب العسكري السلاح ليقتله.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"