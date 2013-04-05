محاولة اصطياد شيخ الأزهر

الحملة التي قادها الإخوان ضد شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب في أعقاب واقعة تسمم مئات الطلاب من وجبة غذاء فاسدة كانت كاشفة للكثير مما كان يتعذر قوله صراحة، وكانت كاشفة ـ بما يكفي ـ للأشواق المحترقة من قبل الإخوان للسيطرة على الأزهر الشريف، الذي يعتبر الجائزة الكبرى للتنظيم الدولي للجماعة، لأن وضع يدهم على الأزهر يعني حصولهم رسميًا على ذراع دينية وثقافية وسياسية خطيرة تمتد بفروعها وهيبتها في مئات الدول عبر العالم، ويمثل ما يشبه دبلوماسية موازية للدولة المصرية في الخارج، فأن يتحكم حزب أو جماعة في هذا الصرح الخطير والتاريخي يعني بسط سيطرته الدينية والثقافية والسياسية على مساحة كبيرة من دول العالم، وخاصة العالم الإسلامي، فجأة، تحولت الاحتجاجات البريئة للطلاب ضد المشرفين ومسؤولي التغذية إلى موجة سياسية تتجه رأسًا إلى شيخ الأزهر تحديدًا، والمطالبة بإقالته، وهتافات واضح أنها معدة سلفًا، ولافتات مكتوبة بعناية واحتراف، وإصرار على أن القضية هي "شيخ الأزهر"، وليس أي مسؤول إداري أو طبي أو تعليمي في جامعة الأزهر، ولم يملك نفسه الدكتور عصام العريان من أن يتحدث عن "مسؤولية" شيخ الأزهر عن تلك الواقعة، رغم غرابة ذلك الشديدة، لكنه عاد ليقول إنه "مسؤول سياسيًا" عن الحادثة، وهذا يعني أن الرئيس محمد مرسي هو المسؤول أيضًا عن كارثة قطار أسيوط، وعن كوارث أخرى راح ضحيتها قتلى بالعشرات من قبل مرؤوسيه وينبغي المطالبة بعزله، وغضب الإخوان حينها عندما حمّل البعض الرئيس مرسي المسؤولية السياسية وقالوا: هو ها يعمل إيه ولا إيه!!

الآن أصبح شيخ الأزهر مسؤولًا عن أي خطأ طبي أو غذائي أو إداري يحدث في أي من آلاف المعاهد والكليات التابعة له في مختلف أنحاء الجمهورية، ويكون المطلب الأول والصارم: إقالة شيخ الأزهر، كانت حملات التحرش الإخواني بالشيخ الطيب قد بدأت مبكرًا، لكن دخول الإخوان في معضلة الدستور واحتياجهم الشديد للأزهر، جعلهم يطأطئون الرأس للشيخ أحمد الطيب، كما جعلهم يقولون فيه شعرًا في موقفه الوطني، لأن مصلحتهم كانت تقتضي دعمه لهم في إعداد الدستور، ولو قرر الشيخ الطيب الانسحاب وقتها، لقلب الطاولة على رؤوس الجميع، خاصة بعد أن انسحبت الكنائس، لكن كل ذلك لم ينس الإخوان أمنياتهم التي تتحرق شوقًا لانتزاع منصب شيخ الأزهر والهيمنة على هذا الصرح الديني والثقافي التاريخي والمهيب، غير أن الفجاجة في تسييس الحادثة، والآفة التي طالما حذرنا منها، وهي استعجال قطف الثمار، والشراهة السياسية لاقتناص المغانم بعد الثورة، جعل القاصي والداني يكتشف "الملعوب" بسهولة، وينتقد سلوك الإخوان، ويحذرهم من المساس بالأزهر أو بمنصب شيخ الأزهر.

وحظي الشيخ أحمد الطيب بدعم غير مسبوق من مختلف أطياف المجتمع المصري وقواه السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك أحزاب وقوى إسلامية عديدة، والكل اتهم الإخوان صراحة بأنها "لعبت" بورقة حادثة تسمم الطلاب من أجل الإطاحة بالطيب، وبسرعة البرق نجح الإخوان في أن يصنعوا جبهة معادية جديدة لهم تضاف إلى ما نجحوا في صناعته خلال الأشهر الماضية من عداوات، وهي جبهة الأزهر، والمؤكد أن الأزهر شيخًا وقيادات وعلماء، لن يكون موقفه من الإخوان غدًا مثل موقفه منهم أمس،.. إنها الموهبة الأسطورية في صناعة الأعداء وصناعة الكراهية. -

*نقلاً عن صحيفة "المصريون"