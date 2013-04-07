في السعودية معضلة كبيرة تقف، من بين عوامل أخرى، أمام بناء المجتمع الآمن المتمدن المنشود، تتمثل هذه المعضلة في امتناع وسائل الإعلام عن نشر أي اسم لمنشأة أو شخص قُبض عليه بجرم مشهود بتهمة معينة، السبب، كما يقال، هو أن التشهير غير جائز إلا بأمر قضائي، لكن هل الإشارة إلى الاسم مع التهمة فقط يعتبر تشهيراً؟ مثلاً، تم اكتشاف محل تجاري يبيع قطع غيار مقلدة للسيارات، ينتشر الخبر ويصل إلى وسائل الإعلام وتقوم بنشره، لكن لا أحد يعرف اسم هذا المحل، تقرأ الخبر في الصحيفة كاملاً مفصلاً لكنه متبوعاً بعبارة: «تحتفظ الصحيفة باسمه». بمعنى أنك كقارئ لم تستفد شيئاً من قراءة خبر كهذا.

يبتز أحد الشباب فتاة، إما بالتهديد بنشر صورة لها، أو بث مكالمة لها، ثم تلجأ أخيراً للأنظمة ويتم القبض على هذا المبتز بالجرم المشهود. مرة أخرى يتم القبض وتنشر وسائل الإعلام الخبر لكن لا يوجد ذكر لاسم الشخص ناهيك عن صورته وهو المقبوض عليه بالأدلة الدامغة ولا ينتظر إلا الجلوس أمام القضاء. الغريب أنه قد يُحاكم ويدان والصمت عن الهوية مستمر ولا أحد يعرف من هذا المجرم. لا أعلم حقيقة هل يتم تدوين مثل هذه الحادثة في السجل المدني للشخص بحيث تبقى صفحة عار على جبينه وسيرته الذاتية؟ هل يتم تدوين محكومية السجن في السجل المدني بشكل عام؟ مرة أخرى لا أعلم، الذي أعلمه ويعلمه الكثيرون أن القبض على الشخص أو المنشأة لا يتم عادة إلا بعد وجود الأدلة التي تبعها تحرٍ ومتابعة. القبض ليس عشوائياً حتى نتجنب إيقاع الأذى بالأبرياء من دون حق، ثم إن القبض بواسطة أجهزة الأمن لا يعني بالضرورة إدانة، ذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما يتبع إلقاء القبض هو القضاء الذي إما يدين أو يبرئ.

قبل عشرة أعوام تقريباً وفي خضم الانهيار الكبير لشركات أميركية عدة، يأتي في طليعتها أسماء لامعة، مثل شركة «إنرون» للطاقة، وشركة «وورلدكوم» للاتصالات، والمؤسسة المالية العالمية «آرثر أندرسون»، وجميع هذه الأسماء انهارت بعد إشهار إفلاسها، لم تتوارَ وسائل الإعلام عن نشر الأسماء في بدايات ظهور أخبار الفساد المالي هناك. جميعنا يتذكر سكوت سوليفان من «وورلدكوم»، و«جيفري سكالين» من «إنرون» وغيرهما الكثيرون، كنا نتابع ظهورهم يومياً على شاشات التلفزة فور إلقاء القبض عليهم، أي قبل المحاكمات والإدانة أو البراءة. هناك عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية فلوريدا مارك فولي، الذي تم كشف بعض الرسائل الخاصة بحسابه في «الإيميل» وهو يراسل بنوع من الإثارات الجنسية أحد الشباب العاملين في الكونغرس. استقال الرجل بعد أن تم الكشف عنه عبر الإعلام وحتى قبل أن تصل القضية للقضاء. وهل ننسى قصة مونيكا وبيل كلينتون قبل المحاكمة؟ الذي يجب أن ندركه أيضاً وفي معظم هذه القصص، أن هناك أسماءً خرجت وتمت تبرأتها في ما بعد لعدم وجود الأدلة الكافية. في النهاية لم يلحق هؤلاء أي ضرر أو أذى بسبب تضمين أسمائهم ضمن من وضعهم الإعلام متهمين.

الذي أريد التوصل إليه أن إخفاء هوية المتهم لا تساعدنا في حقيقة الأمر في بناء مجتمع ناضج على المستويات الأخلاقية، ولا تكرس لبيئة تغلب عليها النزاهة كما نأمل، بل إن إخفاء هذه الأسماء يساعد غيرهم من ضعفاء النفوس في ارتكاب المخالفات. لِمَ لا وهو يعرف مسبقاً أن لا أحد سيتعرض إليه بالاسم، ولن يدفع ثمناً باهظاً لهذه المحاولة، فهو يطبق المثل الشعبي الدارج: «إن لقحت وإلا ما ضرت الجمل»... هل يعقل هذا؟

النقطة الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع هي الحاجة لتقنين سلوكيات أفراد المجتمع من النواحي الأخلاقية، بهذا أنا أقصد قوانين تجريم التحرشات الجنسية. المملكة وعلى رغم ارتفاع عدد السكان إلى ما يزيد على 30 مليون نسمة، لا يوجد بها قوانين محددة لتعريف التحرشات وعقوبات المتحرشين. ما المانع من استصدار قوانين كهذه على غرار قوانين الغش التجاري مثلاً؟ اليوم ومع اتساع دائرة العمل في أجواء مختلطة لا يمكن أن نمضي قدماً من دون وجود قانون كهذا، ومثل هذا القانون يحتاج إلى أدوات رقابية كوجود الكاميرات في أماكن العمل لإثبات الحالات ونحو ذلك. العمل بالقوانين المحددة والواضحة، وعدم التردد في نشر هوية المتهم كفيلة ببناء مجتمع واعٍ ومسؤول عن تصرفات أفراده. وجود من يشذ عن الجماعة ويسبب الخوف للآخرين، أو يرتكب مخالفة مالية أمر عادي جداً ويحدث في كل مجتمع. ما هو غير عادي هو وضع مصلحة هذا المعتدي، الذي يمارس مثل هذه الوقاحة، فوق مصلحة المجتمع من خلال التستر عليه خوفاً من تدمير سمعته أو سمعة أقاربه... هذا منطق لم يعد يقبله عقل.

نقلاً عن "الحياة" اللندنية