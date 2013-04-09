السلطةُ والمعارضةُ المصريتان تتنازعان علَى ربعِ دولةٍ!!

بمفهومِ الإعلامِ المصريِّ الحديثِ فإنَّ الرئيسَ الذِي باعَ سيناءَ لحماس، وحلايبَ وفوقها شلاتين للسودان، وقناةَ السويسِ ومعهَا الإسماعيلية لقطر، وينوي بيعَ الواديَ الجديدَ لتشاد، ومطروحَ لليبيا.. هو المتسببُ الرئيسُ، بلْ هوَ مشعلُ الفتنةِ الطائفيةِ في قريةِ «الخصوصِ».. قبلَ إصدارِ قرارٍ جمهوريٍّ عقبَ لقائهِ بوزيرِ الداخليةِ، بنقلِهَا -نقلِ الفتنةِ الطائفيةِ- إلى العباسيةِ!!

والحقُّ أنَّ كثيرينَ فِي إعلامِنَا الحديثِ يستحقّونَ الذهابَ إلَى مَا بعد الميدانِ بقليلٍ -ميدانِ العباسيةِ- حيثُ مستشفَى الأمراضِ العقليةِ!!

وبمفهومِ الأستاذةِ إنجي حمدي، والأستاذةِ نشوى الحوفي، والأخِ عماد.. جاد، وآسف للسجعِ، أقول: الخوفُ -كلُّ الخوفِ- علَى هذَا الوطنِ من مثلِ هكَذَا طرحٍ، وهكذَا نظرياتٍ!

لقدْ راحت الأستاذةُ المحجّبةُ تشرحُ كيفَ هندست السلطةُ أعمالَ الفتنةِ الطائفيةِ، وكيفَ انتظرَ الرئيسُ حتّى سقطَ خمسةُ قتلَى قبلَ أنْ يتحرّكَ.. فلمّا تحرّكَ أمرَ وزيرَهَ بمزيدٍ من الحرقِ لتغطيةِ الفشلِ! لقدْ أفاضتْ فِي وصفِ قيامِ المسلمينَ بإلقاءِ المولوتوفِ، والحجارةِ على المسيحيينَ، فهلْ يرضَى المسلمونَ أنْ يقومَ المسيحيونَ بإلقاءِ المولوتوفِ والحجارةِ على الأزهرِ؟! (يا نَهَار أغْبَر!!).

أمّا الأستاذةُ إنجِي فقدْ أبدعتْ فِي رسمِ خريطةِ تقسيمِ مصرَ الجديدةِ، وهِي المهمّةُ التي تتولّاهَا السلطاتُ المصريةُ الآنَ في حربِهَا ضدَ الأقباطِ.. إنَّهُ العبثُ بعينِهِ وليسَ الاستعباط..

وأمّا الأستاذُ عماد فلمْ يكنْ أبدًا عمادَ الذِي عرفناهُ بُعيدَ الثورةِ أبدًا، ولمْ يكنْ بنفسِ الجديّةِ والوطنيّةِ التي عهدنَاهَا فيه أثناءَ وبُعيد الثورةِ!.

وعن الائتلافاتِ الثوريةِ حدّث ولا حرجْ، ففِي مسعَى «جاد» أيضًا علَى طريقةِ عماد جاد أعلنتْ تجهيزَ الرئيسِ الجديدِ، حيثُ لاَ مفرَّ مِن إسقاطِ الرئيسِ الحاليِّ مشعلِ الفتنةِ الطائفيةِ.. وقالَ الأستاذُ هيثم الشواف المنسقُ العامُّ لتحالفِ القوَى الثوريةِ إنَّ هذِه القوَى طرحتْ بديلاً مناسبًا ليتولَّى الحكمَ بعدَ سقوطِ «مرسي»، والحقُّ أنّني أخشَى أنْ يكونَ الرأيُ قدْ استقرَّ علَى أحمد رأفت! ورأفت.. هُو زميلِي، وصديقِي الذِي ضاعَ عفشُ بيتهِ أثناءَ نقلهِ مِن جدّة إلى القاهرة، فأرسلته لضابطٍ قريبٍ لنَا في «أشمون» بلدِ السائقِ الذِي استولَى علَى «العفشِ».. فلمّا تأخّر رأفت لأكثرِ مِن أسبوعٍ، وجدْتُهُ علَى شاشةِ إحدَى القنواتِ الفضائيةِ، ومكتوبٌ أسفلَ الشريطِ: أحمد رأفت رئيسُ الائتلافِ الثوريِّ الديمقراطيِّ!! هذَا مِن عبثِ الصغارِ بمَن فيهِم المفكرونَ الوطنيون، الذينَ يخلعونَ رداءَ الفكرِ والوطنِ فورَ عزفِ نغمةِ الفتنةِ الطائفيةِ!! فماذَا عن الكبارِ؟!

الرئيسُ يجتمعُ بوزيرِ الداخليةِ للمرّةِ العشرين، دونَ أنْ نعرفَ مَن الذِي يُطلقُ الرصاصَ مِن فوقِ الأسطحِ فورَ شرارةِ البدءِ في أيِّ موقعةٍ؟.

الأستاذُ حمدين يعلنُ تدشينَ المؤتمرِ الاقتصاديِّ، ويقفُ معَ الأستاذِ هيكل أثناءَ عزفِ السلامِ الوطنيِّ!.

الأستاذُ عمرو موسى يُقسمُ أنّهُ قالَ لأشتون ممثلةِ الاتحادِ الأوروبيِّ: لابدَّ مِن دعمِ مصرَ!

الدكتورُ البرادعي سيعلنُ موقفَهُ قريبًا على «تويتر»!

والحقُّ عندِي أنَّ هؤلاءَ جميعًا يتنازعونَ، أوْ يختلفونَ علَى ربعِ دولةٍ، فيمَا باتَ مِن الواضحِ أنَّ الثلاثةَ أرباعٍ الأخرَى في يدِ الدولةِ العميقةِ، أوْ الثورةِ المضادةِ، أو سمِّهَا كما شئتَ!!

لقدْ تجاهلَ الكبارُ -ومازالوا- حقيقةَ أنّهُم لمْ يعدْ لهُم كلمةٌ، ولا تأثيرٌ في الشارعِ المضطربِ، والمزدحمِ بالشياطين -شياطينِ الثورةِ المضادةِ- الذينَ كادُوا يضعونَ إشاراتٍ علَى صدورِهم للإعلانِ والتأكيدِ علَى كراهيتِهم لثورةِ 25 يناير!

الواضحُ عندِي أنَّ المجموعةَ الواحدةَ التِي تشتغلُ «صَحْ» فِي مصرَ -الآنَ- هِي مجموعةُ الكارهينَ لثورةِ يناير.. إنّهَا المجموعةُ الوحيدةُ التِي تخططُ «صَحْ»، وتقررُ «صَحْ»، وتضربُ في الصميمِ «صَحْ»، وتملكُ مِن الإستراتيجياتِ والخططِ والمشروعاتِ «الصَّح» الكثيرَ، والكثيرَ!.

لقدْ فطنَ أعضاءُ هذَا الفريقِ الكارهِ لثورةِ يناير أنَّ مسألةَ صِدامِ، أو اصطدامِ السلطةِ بالمعارضةِ لنْ تنفعَ، حيثُ تعددت الثغراتِ، وآخرها لقاءُ البرادعي والكتاتني.

كمَا أنَّ ضربَ «الإخوانِ» بـ»الإنقاذِ» لمْ يأتِ بثمارِهِ المرجوّةِ علَى مستوى الدَمِ المطلوبِ! بلْ إنَّ محاولاتِ ضربِ الإخوانِ بالسلفيينَ فشلتْ، وضربِ السلفيينَ ببعضهِم فشلتْ!

وفي ضوءِ ذلكَ لابدَّ مِن العودةِ لنظرياتِ النظامِ البائدِ -عفوًا الرائدِ- فِي الاستفادةِ مِن الفتنةِ الطائفيةِ!

صليبٌ «مسقوفٌ»، أو غيرُ مسقوفٍ علَى جدرانِ مسجدٍ، و»ثائرٌ» مسلمٌ مِن هناكَ، وبـ»الروح والدم نفديكَ يا إسلام»، وبـ»الروح والدم نفديكَ يا صليب».

والحقُّ أنَّ أحدًا مِن أولئكَ الذينَ رسمُوا، والذينَ قتلُوا عنده «ريحة الدم»!.

يستوى فِي ذلكَ شيوخُ الزمنِ الأغبرِ الذينَ تورّطُوا في الدعوةِ السوداءِ للمساسِ بأقباطِ مصرَ.. و»أقباط مِن أجلِ مصرَ» الذينَ ينادونَ بطردِ الاحتلالِ الإخوانيِّ مِن مصرَ.. وتحتَ مظلةِ، أو أكذوبةِ، أو حقيقةِ كراهيةِ الإخوانِ ينشطُ الإنسُ والجانُّ لحرقِ مصرَ تأديبًا علّى فعلتهَا الشنيعةِ في «25 يناير».

ربعُ دولةٍ يتنازعُ عليهِ، ويختلفُ حولَهُ السلطةُ والمعارضةُ، فيمَا بقيةُ الوطنِ بينَ مَن فِي قلوبِهم مرضٌ مِن الثورةِ.. ولهؤلاءِ أموالُهم.. ولهؤلاءِ إعلامُهم، ولهؤلاءِ رجالُهم، ولهؤلاءِ صبيتُهم! إنَّهم يحصدونَ يوميًّا النجاحَ تلوَ النجاحِ، فيمَا تحصدُ السلطةُ والمعارضةُ كلَّ صباحٍ خسارةً..! فهلْ باتُوا يستطعمونَ الخسارةَ؟!



*نقلاً عن "المدينة" السعودية