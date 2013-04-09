نائب الرئيس هو حاكم الجزائر

ما فائدة تشكيل لجنة تعديل الدستور الآن ما دامت الملامح الأولى للدستور الجديد لن تظهر حتى نهاية 2013، بشهادة وزير الداخلية دحو ولد قابلية شخصيا أمام الجالية الجزائرية في أبوظبي قبل نحو شهر؟

لقد أخطأ الرئيس بوتفليقة خطأ فادحا عندما عدّل الدستور عام 2008، وسمح لنفسه بفترة رئاسية ثالثة، وها هو يكاد يعيد الخطأ نفسه بترشحه لفترة رئاسية رابعة.



ونستطيع أن نتفهم عدم رضا الرئيس بوتفليقة عن حصيلة حكمه التي امتدت على مدى 14 سنة، من خلال قراءة سطحية لتسريبات متحدث باسم رئاسة الجمهورية لـ''الخبر''. فبوتفليقة حسب هذا المتحدث المأذون ''لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم، ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك، ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان''. انتهى كلام المتحدث باسم بوتفليقة.



لكن قراءة فيما بين سطور هذا الكلام، تعني أن الرئيس بوتفليقة يريد من الجزائريين أن يدعموه ليترشح لهذا المنصب للمرة الأخيرة. وفعليا، لم تتحرك بعد الآلة الانتخابية للرئيس بوتفليقة رغم جهوزيتها، فهناك وجوه جديدة للمهمة الجديدة: عمارة بن يونس وعمار غول، و''سنافر'' تنتظر الإشارة.



وفي هذه الأجواء أيضا، تلعب الظروف الدولية - لحسن الحظ أو لسوئه - لصالح بوتفليقة كي يخلف نفسه في قصر المرادية: فالأوضاع الأمنية في الجنوب الجزائري، وخصوصا على الحدود مع دولة مالي، أوضاع ملتهبة تبحث عن الاستقرار، وتجعل المسؤولين في ''أعلى طبقات الجو'' بالسلطة الجزائرية، يفضلون الإبقاء على بوتفليقة.



ومن الواضح أن حرب الفساد وعملية كسر العظم الدائرة في محيط رجال الرئيس، هي أوراق تفاوضية للمرحلة المقبلة. كيف ذلك؟ الإجابة هي أن الوزير شكيب خليل لم يتكلم بعد ولديه الكثير من الكلام ليدافع به عن نفسه، ثم لماذا ينسى الجميع الظروف التي جاء فيها شكيب خليل بمجيء بوتفليقة: لقد جاء في وقت كان بوتفليقة يعد بتحسين صورة الجزائر وبإعادة الأمن للجزائر. ووقتها انتشرت معلومات عن منح صفقات لشركات بترولية تتبع كلا من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، ونائب الرئيس ديك تشيني، ووزيرة الخارجية السمراء كوندوليزا رايس. فهل كان شكيب خليل يتصرف بمفرده أم كان مجرد وسيط؟..



إذن السؤال المهم في تعديل الدستور: هل سيتم استحداث منصب نائب الرئيس؟ وإذا حدث ذلك، فمن هو المرشح لهذا المنصب؟ لأنه هو الرئيس القادم للجزائر.



* نقلا عن "الخبر" الجزائرية