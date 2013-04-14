بعبع بوشهر

ليست دول الخليج بغافلة عن مراقبة ما يدور بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولم تُخف يوما المخاوف من تداعيات هذا البرنامج على أمنها وسلامة مواطنيها.

ولكن يبدو أن هناك اعتمادا شبه كامل على المساعي الغربية الرامية إلى وقف الطوحات الإيرانية، سواء من خلال العقوبات الاقتصادية أو الجهود الدبلوماسية.

المفاوضات نَفَسُها طويل، والعقوبات لم تنجح حتى الآن في الحد من الطموحات الإيرانية التي لن تتوقف عند الأهداف السلمية فقط، فطهران لن تتحمل كل هذه الضغوط والعقوبات من أجل امتلاك طاقة نظيفة، أو استخدام التقنية النووية للأغراض الطبية.

قد يقول البعض بأن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك طهران للسلاح النووي، وانها ان فعلت فلن تقف حليفتها إسرائيل مكتوفة الأيدي، فهي مستعدة كما تعلن دائما لتوجيه ضربة موجعة للمفاعلات النووية الإيرانية كما فعلت مع مفاعل تموز العراقي عام 1981، ومفاعل الكبر في سوريا في 2007.

هذا الكلام منطقي جدا، ولكن أتمنى ألا نشعر بالتفاؤل فضربة من هذا النوع ستقود بدون شك إلى كارثة لن تتوقف تأثيراتها عند الحدود الإيرانية.

وحتى تقوم إسرائيل بمغامرة بهذا الحجم فإن الكوارث الطبيعية لن تخضع للدبلوماسية الدولية ولا لحسابات الربح والخسارة العسكرية، وسنظل في قلق دائم مع كل زلزال يقع على الضفة الأخرى من الخليج خوفا من أن يحمل لنا ما هو أعنف من هزاته الارتدادية.

نعم لإنشاء مركز لرصد الإشعاعات النووية كما أعلن مجلس التعاون، ونعم لتنسيق خليجي مشترك لتدارك الأخطار المحتملة، وألف مليون نعم لأي حوار دبلوماسي نشارك فيه بشكل مباشر مع الجار اللدود، حتى لا يترك أمننا رهنا بالمساومات والمصالح الدولية.



*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية