سلام تحت المجهر!

يظلم الحكومة الجديدة قبل أن تولد من يبالغ في الحديث عن انجازات متوقعة لها، وهي المحكومة بعمر معين ومهمة اساسية هي الاشراف على الانتخابات النيابية. ويبدو أن هناك من بدأ بالمبالغة، بدءاً بتحديد مواعيد لإعلان التشكيلة الحكومية، فإذا تأخر الموعد، يبدأ الحديث عن عراقيل وهي بدأت فعلاً فور مسارعة بعض رؤساء الكتل النيابية الى إملاء الشروط والحديث عن الحصص!



وقد بدا الرئيس المكلف تمام سلام متواضعاً منذ اليوم الاول، فلم يبالغ مرة، في كل الاحاديث التي أدلى بها منذ تكليفه، إذ لم يتحدث عن انجازات متوقعة، وهو يدرك تماماً أن المبالغة تنعكس سلباً على الحكومة التي ستبدو بنتيجتها مقصرة مهما فعلت في المستقبل. وليس في أداء الرئيس المكلف حتى الآن ما يوحي أنه من النوع المستعد للخضوع لشروط أو الابتراز السياسي.



وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي قد نجح في إحداث صدمة ايجابية بقراره استقالة الحكومة، فإن سلام نجح في الحصول على إجماع، للمرة الأولى بعد طول انقطاع وخلاف مستحكم بين طرفي الانقسام السياسي في 8 و14 آذار، وذلك من خلال النهج السياسي الهادئ والمعتدل المعروف عنه والذي استمر في اعتماده حتى في أصعب الظروف وعلى الرغم من انتمائه الى كتلة نيابية كانت ولا تزال في خط المواجهة الأول منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل منذ ما قبل الجريمة – الزلزال.



ولعل "تقاطع الصدفة" بين الطرفين عند تأييد تمام سلام، لم يكن صدفة على الاطلاق، فهو في مكان ما "تقاطع مصالح"، فإذا كان رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري هو من بادر الى اعلان تسمية سلام، فإن تركيز قوى 8 آذار ووسائل اعلامها على "عودة الزعامة" الى دارة آل سلام، يدل بوضوح على أن تأييدها تكليف الوريث السياسي لهذه الدار، يساهم، من وجهة نظرها، في كسر "الأحادية" التي طالما تحدثت عنها، وفي إضعاف الحريري وفريقه السياسي وقوى 14 آذار عموماً، كما أنها "تخلصت" من حكومة ميقاتي رغم امتلاكها حصة الأسد فيها، بل هي حكومتها، ألم يتهم ميقاتي بأنه ترأس حكومة "حزب الله"؟ بيْد أن هذه الحكومة تعرضت لحملة مركزة من الفريق نفسه، وبلغت ذروتها في الفترة الأخيرة، فكانت فرصة ميقاتي باتخاذ القرار وتسديد ضربته. فهل كانت حدود هذه الحملة اضعاف ميقاتي، وهل فوجئ "حزب الله" بقراره المدوّي؟



والمؤكد أن المشهد السياسي الداخلي بعد دخول تمام سلام نادي رؤساء الحكومات، سيكون مختلفاً عما قبله، وسواء تعلق الأمر بالأداء الحكومي، بدءاً بالتشكيلة الجديدة، أو بالمناخ السياسي العام وفي العاصمة خصوصاً، فإن الكرة الآن عند تمام سلام، وقد وضعه التكليف تحت المجهر!



نقلاً عن صحيفة "النهار اللبنانية".